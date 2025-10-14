Фура на Урале шла с "народными товарами", а везла миллионы: что нашли внутри — не для слабонервных

На южноуральской границе сотрудники ФСБ и челябинской таможни пресекли масштабную попытку ввоза немаркированных сигарет. Фура, доверху загруженная табачной продукцией иностранного производства, была остановлена на пропускном пункте — и находка оказалась впечатляющей.

Что нашли в фуре

"Выявлен и пресечен факт незаконного перемещения через госграницу в РФ немаркированной табачной продукции общей стоимостью более 160 млн рублей под прикрытием товаров народного потребления. В настоящее время проводятся следственные действия. Табачная продукция изъята", — сообщили URA. RU в пресс-службе УФСБ по региону.

В ходе проверки выяснилось, что в грузовике находилось более миллиона пачек сигарет без акцизных марок и обязательной маркировки. Официально груз шел как "товары народного потребления", однако под этой маской скрывалась контрабанда на сумму, превышающую 160 миллионов рублей.

Уголовное дело и последствия

Как уточнили в пресс-службе челябинской таможни, в отношении перевозчика возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ - контрабанда стратегически важных товаров. Помимо изъятия всей партии, мужчине грозит штраф до 1 миллиона рублей, а также лишение свободы.

Сейчас сотрудники спецслужб выясняют, кто стоит за поставкой и куда направлялась партия контрафактных сигарет.

Масштаб проблемы

По данным экспертов, именно табачная продукция остаётся одной из самых прибыльных сфер контрабанды в России. Высокие акцизы и строгий контроль делают нелегальный рынок особенно привлекательным для преступных группировок. Подобные операции, по словам ФСБ, проводятся регулярно, чтобы предотвратить попадание опасной и несертифицированной продукции на полки магазинов.