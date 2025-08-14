Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Зал в кинотеатре
Зал в кинотеатре
© flickr.com by Alexander Yampolsky is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Главная / Дальневосточный федеральный округ
Алла Малькова Опубликована сегодня в 23:36

Кино за доллар: как разработка из Якутии изменит индийский кинопрокат

Якутские кинотеатры завоёвывают Индию, где оборудовано 10 000 залов по российской технологии

В индийском штате Ассам начался монтаж первого из 10 000 запланированных кинотеатров, оснащённых по уникальной якутской технологии. Пилотный зал на 387 мест открывается в городке Тиху с населением 17 000 человек, где ранее не было современного кинотеатра.

Разработанная якутской компанией "Экстра Синема" система кардинально отличается от традиционных решений. Её ключевые преимущества — встроенная защита от пиратства и автоматизированная система выплаты авторских отчислений. Оборудование в пять раз дешевле западных аналогов (от 600 тыс. руб.), что позволит устанавливать цену билета всего в 1 доллар.

Как рассказал основатель компании Пётр Чиряев, технология создавалась для малых населённых пунктов Якутии, где традиционные системы кинопоказа были экономически невыгодны. После успешного внедрения в России (включая поддержку программы "Пушкинская карта") разработка привлекла внимание индийских партнёров.

"В Индии тысячи многофункциональных залов, но специализированных кинотеатров в малых городах нет. Местные жители буквально засыпают нас вопросами о дате открытия", — отметил технический специалист Андрей Руфов, участвующий в монтаже оборудования.

Планы масштабирования впечатляют: 224 зала в штате Трипура до конца 2025 года, 10 000 кинозалов по всей Индии в течение двух лет. Особый акцент на северо-восточные регионы страны. Тестовые показы в Гувахати (население 900 тыс.) уже подтвердили качество изображения. Проект получил поддержку на межправительственном уровне, открывая новые перспективы для российского технологического экспорта в креативных индустриях.

Этот проект не только коммерчески перспективен, но и культурно значим — он сделает кино доступным для миллионов жителей индийской провинции, создавая новую аудиторию для мирового кинематографа, отмечают эксперты.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Амурской области на трассе 09.08.2025 в 23:07

Стихия против ремонта: когда откроют движение на поврежденном участке на федеральной трассе

В Амурской области продлены ограничения для тяжелого транспорта на трассе А-360 "Лена" из-за продолжающихся ливней, которые мешают восстановительным работам. Как сообщили в ФКУ Упрдор "Лена", проезд грузовых автомобилей массой свыше 3,5 тонн запрещен на участке с 39-го по 160-й километр между Тындой и Соловьевском.

Читать полностью » На Камчатке за сутки зафиксировано 43 подземных толчка 09.08.2025 в 15:33

После мощного землетрясения: как живет Камчатка в условиях непрекращающихся афтершоков

Сейсмологи фиксируют продолжающуюся активность в районе Камчатского полуострова, где за последние 24 часа произошло 43 повторных подземных толчка. По данным регионального управления МЧС, некоторые из афтершоков ощущались в населенных пунктах, вызывая беспокойство у местных жителей.

Читать полностью » Бывшего министра образования Хабаровского края обвиняют в хищении миллиарда рублей 08.08.2025 в 22:45

Крупная афера в сфере образования: экс-чиновнице грозит суд за непостроенную школу

В Хабаровске завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего министра образования и науки края Татьяны Дмитраковой. Заместитель прокурора региона утвердил обвинительное заключение по статье о злоупотреблении должностными полномочиями. Подрядчику перечислили аванс в размере более одного миллиарда рублей, однако эти средства были похищены.

Читать полностью » Жителям камчатских поселков раздают защиту от вулканического пепла 08.08.2025 в 17:17

Ключевская Сопка напоминает о себе: жителям выдают маски

На Камчатке началась раздача средств индивидуальной защиты жителям поселков Усть-Камчатск и Ключи, где зафиксировано выпадение пепла из проснувшегося вулкана Ключевская Сопка. Местные власти призывают население сохранять спокойствие и по возможности ограничить время пребывания на открытом воздухе.

Читать полностью » Бакалавры против работодателей: битва за признание на рынке труда Хабаровска 08.08.2025 в 11:58

Болезненный вопрос для бакалавров Хабаровска: приравняют ли их диплом к колледжу

Исследование SuperJob выявило неоднозначное отношение хабаровских работодателей к бакалаврам. 72% работодателей не видят разницы между бакалаврами, магистрами и специалистами. Однако, треть компаний приравнивает бакалавриат к неполному высшему образованию.

Читать полностью » Изменение климата в Приморье: ученые выявили новые угрозы 08.08.2025 в 9:58

Секретная угроза с Востока: почему тайфуны стали чаще атаковать Приморье

Эксперты объяснили причины этих изменений, связанных с глобальными климатическими процессами и предложили меры по адаптации к ним, чтобы защитить население от наводнений.

Читать полностью » Платные парковки Владивостока: открытие, тарифы и изменения для водителей 08.08.2025 в 7:58

Тайные места для автолюбителей Владивостока: что скрывают новые парковки

Во Владивостоке запускают платные парковки закрытого типа на Корабельной набережной и улице Шуйской с 7 сентября. Перехватывающие парковки призваны разгрузить дороги. Тарифы составят от 35 до 195 рублей в час. Узнайте больше об изменениях для автомобилистов!

Читать полностью » Дальний Восток лидирует: какие выплаты по маткапиталу получают семьи 08.08.2025 в 5:59

Якутия, Хабаровск и другие: узнайте, где ждут самые щедрые выплаты за детей

Маткапитал – важная мера поддержки семей в России. Узнайте, где платят самые большие суммы за первого и последующих детей, особенно на Дальнем Востоке. Якутия и Хабаровск – лидеры по выплатам.

Читать полностью »

Новости
УрФО

Челябинские инженеры создали уникальную амфибию для очистки водоемов
СЗФО

Два уникальных клада XVII века обнаружены в историческом квартале Пскова
Туризм

Перед поездкой в Катар туристам напомнили об ограничениях на спиртное и правилах этикета
Авто и мото

ГИБДД назвала минимальную безопасную дистанцию между автомобилями
СКФО

Горный курорт "Мамисон" готовится к первому арт-фестивалю
Авто и мото

Дистанционный запуск двигателя зимой приводит к повышенному износу
СФО

Сильные ливни вызвали масштабные подтопления в Красноярском крае
Наука и технологии

Исследование: проказа присутствовала в Америке за 4000 лет до прибытия европейцев
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru