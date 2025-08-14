Кино за доллар: как разработка из Якутии изменит индийский кинопрокат

В индийском штате Ассам начался монтаж первого из 10 000 запланированных кинотеатров, оснащённых по уникальной якутской технологии. Пилотный зал на 387 мест открывается в городке Тиху с населением 17 000 человек, где ранее не было современного кинотеатра.

Разработанная якутской компанией "Экстра Синема" система кардинально отличается от традиционных решений. Её ключевые преимущества — встроенная защита от пиратства и автоматизированная система выплаты авторских отчислений. Оборудование в пять раз дешевле западных аналогов (от 600 тыс. руб.), что позволит устанавливать цену билета всего в 1 доллар.

Как рассказал основатель компании Пётр Чиряев, технология создавалась для малых населённых пунктов Якутии, где традиционные системы кинопоказа были экономически невыгодны. После успешного внедрения в России (включая поддержку программы "Пушкинская карта") разработка привлекла внимание индийских партнёров.

"В Индии тысячи многофункциональных залов, но специализированных кинотеатров в малых городах нет. Местные жители буквально засыпают нас вопросами о дате открытия", — отметил технический специалист Андрей Руфов, участвующий в монтаже оборудования.

Планы масштабирования впечатляют: 224 зала в штате Трипура до конца 2025 года, 10 000 кинозалов по всей Индии в течение двух лет. Особый акцент на северо-восточные регионы страны. Тестовые показы в Гувахати (население 900 тыс.) уже подтвердили качество изображения. Проект получил поддержку на межправительственном уровне, открывая новые перспективы для российского технологического экспорта в креативных индустриях.

Этот проект не только коммерчески перспективен, но и культурно значим — он сделает кино доступным для миллионов жителей индийской провинции, создавая новую аудиторию для мирового кинематографа, отмечают эксперты.