Искусственный интеллект на каникулах: как школьники Чечни осваивали цифровые технологии

В детских оздоровительных лагерях Чеченской Республики состоялось образовательное мероприятие "День цифры", направленное на знакомство подрастающего поколения с современными технологиями. Организацией события занималось Министерство образования и науки региона под руководством Хож-Бауди Дааева.

В рамках программы участники обсуждали актуальные вопросы цифровой трансформации различных сфер жизни, а также изучали проблемы и перспективы развития искусственного интеллекта. По словам министра, проведение таких мероприятий во время летних каникул позволяет совместить познавательную деятельность с отдыхом — дети освежают знания перед новым учебным годом, осваивая сложные концепции через игровые форматы.

После теоретической части участники перешли к практическим активностям, где смогли применить полученные знания в тематическом квизе "Искусство интеллекта". Как отметил Дааев, подобные инициативы помогают не только знакомить школьников с современными технологиями, но и формировать практические навыки их применения.

Глава ведомства подчеркнул важность преодоления цифровых барьеров — по его мнению, современное образование должно учить работе с искусственным интеллектом и другими технологиями, чтобы подрастающее поколение могло эффективно использовать их в повседневной жизни и делиться знаниями с окружающими.