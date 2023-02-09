Россия и Иран примеряют перспективу использования цифровых валют для проведения экспортно-импортных операций. Об этом заявил посол России в Тегеране Алексей Дедов.
"Вопросы использования цифровых валют и цифровых финансовых активов в расчетах рассматриваются как Россией, так и Ираном. Однако процесс достижения каких-либо конкретных договоренностей пока находится в рабочей стадии", - отметил дипломат.
По его словам, вопрос непростой и требует тщательной экспертной проработки, включая создание необходимой нормативно-правовой базы.
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