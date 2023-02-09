Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 09.02.2023 : 71,5763
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 09.02.2023 : 76,8344
  1. Главная
  2. Мир
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 7:34

Россия и Иран намерены использовать цифровые валюты для обеспечения торговых операций

Россия и Иран примеряют перспективу использования цифровых валют для проведения экспортно-импортных операций. Об этом заявил посол России в Тегеране Алексей Дедов.

"Вопросы использования цифровых валют и цифровых финансовых активов в расчетах рассматриваются как Россией, так и Ираном. Однако процесс достижения каких-либо конкретных договоренностей пока находится в рабочей стадии", - отметил дипломат.

По его словам, вопрос непростой и требует тщательной экспертной проработки, включая создание необходимой нормативно-правовой базы.

Мир

SpaceX ограничила использование спутников Starlink для управления военными беспилотниками на Украине

Использование сетей Starlink не попадало под соглашение между киевскими властями и SpaceX.

Читать полностью

Главный эксперт по России в администрации американского президента ушел на пенсию

Глава управления по делам России и Центральной Азии Совета нацбезопасности США Эрик Грин покинул свой пост.

Читать полностью

Общество

Путин провёл заседание Совета по науке и образованию

Главный вопрос для обсуждения - реализация стратегических инициатив в научно-технической сфере.

Читать полностью

Николая Дроздова выписали из больницы

Ученый-зоолог и ведущий программы "В мире животных" готов ехать домой и продолжать восстановление в кругу семьи.

Читать полностью

Новости