Россия и Иран примеряют перспективу использования цифровых валют для проведения экспортно-импортных операций. Об этом заявил посол России в Тегеране Алексей Дедов.

"Вопросы использования цифровых валют и цифровых финансовых активов в расчетах рассматриваются как Россией, так и Ираном. Однако процесс достижения каких-либо конкретных договоренностей пока находится в рабочей стадии", - отметил дипломат.

По его словам, вопрос непростой и требует тщательной экспертной проработки, включая создание необходимой нормативно-правовой базы.