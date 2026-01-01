Цифра выглядит скромной — но именно она запускает цепную реакцию в экономике страны

Минимальный размер оплаты труда с этого года увеличивается на 4 653 рубля. Повышение затрагивает не только зарплаты, но и социальные выплаты, пособия, налоги и штрафы. По оценкам, рост МРОТ напрямую отразится на доходах около 6% работающих россиян. Вопрос в том, как более чем 20-процентное увеличение соотносится с антиинфляционной политикой и способно ли оно реально улучшить покупательную способность. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассчитывается новый МРОТ

Экспертные обсуждения будущего уровня МРОТ активизировались после публикации Росстатом данных о медианной зарплате за 2024 год. Она составила 56 443 рубля, увеличившись почти на 21% по сравнению с предыдущим годом. По действующим правилам минимальный размер оплаты труда не может быть ниже 48% медианного дохода.

Исходя из этого показателя, власти вновь применили нижнюю границу расчёта. В результате МРОТ был установлен на уровне 27 093 рубля. Как отмечалось на заседании правительства, мера затронет миллионы граждан.

"Эта мера будет способствовать увеличению заработных плат для 4,5 млн человек", — заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Кому и сколько прибавят

С учётом численности занятых в экономике, которая в июле 2025 года составляла 74,7 млн человек, повышение МРОТ означает рост доходов примерно у 6% работающих россиян. Для этой категории годовой доход увеличится в среднем на 55,8 тыс. рублей.

Совокупный прирост доходов 4,5 млн человек, по расчётам, превысит 241 млрд рублей в год. Однако значительная часть этой суммы вернётся в бюджет в виде налогов и страховых взносов, что снижает прямое влияние на потребительский спрос.

Повлияет ли рост МРОТ на инфляцию

Экономисты расходятся в оценках инфляционных рисков. По мнению части экспертов, увеличение МРОТ практически не скажется на росте цен, поскольку лишь часть дополнительных доходов будет направлена на потребление.

"Можно предположить, что на потребление пойдёт около 50% от этой суммы. Увеличение МРОТ даёт прибавку около 0,06% ВВП и практически никак не повлияет на инфляцию", — пояснил ведущий инвестиционный аналитик Go Invest Никита Бредихин.

Схожей позиции придерживается профессор Александр Золотов, который рассматривает повышение МРОТ как форму запоздалой индексации доходов на фоне уже произошедшего роста цен.

Аргументы о возможном росте цен

Существует и противоположная точка зрения. Ряд экспертов указывает, что рост доходов низкооплачиваемых работников может привести к увеличению потребления, а значит — создать давление на цены. Дополнительную нагрузку испытает и бизнес, особенно малый и средний.

"Работодателям придётся повышать зарплаты, что увеличит их издержки. В ответ они могут поднять цены на товары и услуги", — считает директор департамента торговых операций GBIG Holdings Дмитрий Царьков.

Экономический и социальный эффект

Центробанк ориентируется на инфляцию не выше 4% по итогам 2026 года, одновременно перед экономикой стоят задачи стимулирования роста и наполнения бюджета. Повышение МРОТ рассматривается как инструмент поддержки внутреннего спроса, особенно в условиях ограниченного экспорта.

Эксперты подчёркивают, что дополнительные доходы, как правило, тратятся на базовые товары и услуги, произведённые внутри страны. Это создаёт эффект поддержки отечественных производителей и увеличивает налоговые поступления.

Почему дискуссия о размере МРОТ не закрыта

При этом в экспертной среде сохраняется мнение, что принятый уровень повышения недостаточен. Отмечается, что рост потребностей и социальное неравенство напрямую влияют на мотивацию труда и общее социальное самочувствие.

"Повышение МРОТ — мера необходимая, но принятое решение является компромиссом", — отмечает Александр Золотов.

Ряд политиков и экономистов считают, что минимальная зарплата должна быть существенно выше. В качестве аргумента приводится опыт 2019 года, когда повышение МРОТ до уровня прожиточного минимума не вызвало ускорения инфляции.