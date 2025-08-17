Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики

© commons.wikimedia.org by Martin Nielsen is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 6:14

Цикады - гении синхронности: как насекомые рассчитывают идеальный момент для пения

Хор цикад начинается вовремя: ученые объяснили механизм синхронизации

Цикады, известные своим громким пением, не просто ранние "пташки” среди насекомых. Недавние исследования, проведенные учеными из Индии, Великобритании и Израиля, показали, что их утреннее пение подчиняется точным астрономическим расчетам. Оказалось, что цикады начинают свой "концерт” ровно в момент наступления утренних сумерек, когда солнце находится на определенном уровне ниже горизонта, демонстрируя удивительную синхронизацию с окружающей средой.

Ученые установили, что критическим уровнем освещенности для начала пения цикад является диапазон от 4 до 6 люкс. Это означает, что цикады начинают свою деятельность, когда уровень освещенности достигает определенного порога, запуская сложный процесс синхронизации.

Исследования в Бангалоре: анализ поведения цикад

Для проведения исследования ученые несколько недель записывали цикад возле индийского города Бангалор. Использовались передовые методы обработки сигналов, а также физические модели, аналогичные тем, которые используются для изучения фазовых переходов в материалах. Это позволило проанализировать тенденции, связанные с началом и развитием утреннего хора цикад.

Цикады начинают петь медленно, но полная мощность их хора достигается всего за 60 секунд. Это свидетельствует о высокой степени координации между насекомыми, обеспечивающей слаженное исполнение утренних "серенада”.

Любопытно, что, несмотря на слаженную работу, цикады не чужды индивидуализму. Каждая особь реагирует на точный световой сигнал, но при этом все насекомые координируются друг с другом через звук, подобно тому, как светлячки общаются друг с другом с помощью света.

Параллели в природе: аналогии с другими животными

Подобные модели коллективного поведения встречаются в различных группах животных, включая стаи птиц, колонии муравьев и даже у людей, например, при принятии определенных финансовых решений.

"Это прорыв в понимании того, как группы животных принимают решения на основе экологических сигналов", — отмечает профессор Кембриджа Раймонд Гольдштейн, подчеркивая важность данного исследования.

Цикады обитают в различных уголках земного шара, отдавая предпочтение теплому климату. Они широко распространены в тропических и субтропических регионах, а также встречаются в умеренных широтах.

Цикады в России: южные регионы и Дальний Восток

В России цикады можно встретить в южных регионах, включая Крым, Кавказ, а также на Дальнем Востоке. В зависимости от вида, они могут издавать различные звуки, от тихих трелей до громкого треска.

Для создания своих характерных песен цикады используют специальную звуковую мембрану, приводимую в колебание мышцами. Получающийся металлический звук резонирует в специальных полостях внутри тела, достигая большой громкости, что позволяет им привлекать партнеров и защищать свою территорию. К примеру, южноамериканская цикада способна издавать звук, похожий на свист паровоза.

Интересные факты о цикадах:

  • Жизненный цикл некоторых видов цикад может составлять до 17 лет, что делает их самыми долгоживущими насекомыми.
  • Самцы цикад издают звуки для привлечения самок.
  • Цикады играют важную роль в экосистеме, являясь пищей для многих животных.
  • У цикад очень острый хоботок, которым они прокалывают растения, чтобы питаться соком.

Исследования поведения цикад открывают новые горизонты в понимании сложных взаимодействий в природе. Установлено, что их утреннее пение подчиняется точным астрономическим расчетам, демонстрируя удивительную способность насекомых к синхронизации с окружающей средой и коллективному принятию решений.

