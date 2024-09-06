Количество автокредитов в России снизилось на 7,5%, а средний размер займов составил 1,45 млн

Согласно предварительным данным, в августе 2024 года объёмы выдачи автокредитов в России сократились на 7,5% по сравнению с июлем и составили 221,2 миллиарда рублей, как сообщает Frank RG. Однако в количественном выражении объёмы выдачи автокредитов в августе оказались на 40,81% выше, чем в тот же период 2023 года.
Средний размер одобренных автокредитов в последний летний месяц уменьшился на 1,2% и составил 1,45 миллиона рублей.
Эксперты связывают такую динамику с ужесточением кредитной политики Центрального банка в этом сегменте. С 1 июля 2024 года ЦБ обязал российские финансовые организации использовать повышенные коэффициенты риска при выдаче автокредитов клиентам со средней и высокой долговой нагрузкой.
Кроме того, аналитики считают, что рост цен на новые автомобили в России мог повлиять на охлаждение рынка автокредитования.
Спад был зафиксирован не только в сегменте автокредитования. По данным Frank RG, в августе выдачи потребительских займов сократились на 2,99%, их объём упал до 41,3 миллиарда рублей. Суммарный размер одобренных кредитов наличными снизился на 8,8% по сравнению с июлем и составил 567,4 миллиарда рублей. Единственным сегментом, где был отмечен рост объёмов выдач, стало ипотечное кредитование: совокупный размер займов увеличился на 6,11% и достиг 567,4 миллиарда рублей.
Фото: From Wikimedia Commons/ Bestabo Comparateur (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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