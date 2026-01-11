Чужой исполнительный лист цепляется к вам, как липучка: что запросить в банке, чтобы снять арест

Иногда чужие долги неожиданно оказываются "привязанными" к человеку только из-за полного совпадения имени и фамилии. В таких случаях промедление может обернуться блокировкой счетов и списанием денег. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на комментарий руководителя практики банкротства и корпоративных споров "Ляпунов, Терехин и партнеры" Анастасии Ляпуновой.

Почему возникают взыскания по долгам тёзки

По словам Анастасии Ляпуновой, подобные истории встречаются реже, чем раньше. Она связывает это с тем, что подход к идентификации плательщиков усложнился и стал строже. Но полностью исключать ошибки нельзя, особенно когда совпадают ключевые персональные данные, по которым формируется первичная проверка.

Если приставы начинают взыскание не с того человека, последствия могут наступить быстро. Среди типичных сценариев — арест счета или списание средств по исполнительному документу, который относится к другому должнику. Юрист подчеркивает: действовать стоит через официальные процедуры, которые предусмотрены как раз для таких ситуаций.

Что нужно выяснить в банке в первую очередь

Когда речь идет о блокировке или списании, первым шагом должно стать выяснение основания операции. Ляпунова рекомендует зафиксировать, на какой документ ссылается банк, и получить реквизиты исполнительного производства. Это важно, чтобы обращения были привязаны к конкретному делу, а не выглядели как абстрактная жалоба.

Отдельное внимание стоит уделить данным, которые позволяют быстро найти ответственного исполнителя. Речь идет о номере исполнительного производства, подразделении и информации о приставе. Такой набор сведений упрощает дальнейшую коммуникацию и помогает быстрее установить, где именно произошла ошибка.

"Запросите в банке основание списания/ареста и реквизиты исполнительного документа (номер исполнительного производства, подразделение и данные пристава), чтобы понимать, в чем первопричина, и чтобы ваши обращения были привязаны к конкретному исполнительному производству", — советует руководитель практики банкротства и корпоративных споров "Ляпунов, Терехин и партнеры" Анастасия Ляпунова.

Как добиваться снятия взыскания и что делать при отказе

После получения реквизитов, по словам юриста, нужно собрать полный пакет подтверждающих документов. Затем его следует направить в ФССП через интернет-приемную или через "Госуслуги". Как правило, служба реагирует быстро, отмечает Ляпунова, поскольку подобные обращения предполагают проверку личности и корректности привязки долга.

Если реакции нет, следующая ступень — жалоба вышестоящему руководству. При необходимости спор можно перенести в суд, чтобы добиться отмены неправомерных действий и восстановить нарушенные права. Ляпунова также указывает, что в судебном порядке можно взыскать подтвержденные убытки, например расходы из-за сорванной запланированной поездки.