Чужим — только в последнюю очередь: закон о приоритете кровных родственников внесли в Думу

В Госдуму внесен законопроект, закрепляющий приоритет кровных родственников при усыновлении или установлении опеки над детьми, оставшимися без родителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на публикацию в Telegram-канале вице-спикера нижней палаты парламента Петра Толстого. Инициатива направлена на изменение действующего подхода к устройству детей и усиление роли родной семьи.

Приоритет кровной семьи

Авторы законопроекта предлагают установить правило, согласно которому передача ребенка в приемную семью возможна только в случае, если кровные родственники не найдены либо официально отказались от усыновления или опеки. При этом органы опеки, как подчеркивается в документе, обязаны предпринимать все необходимые меры для розыска родственников ребенка, потерявшего родителей.

"Законопроект устанавливает приоритет кровной семьи в очереди на усыновление или опеку", — написал вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Он отметил, что такой подход, по мнению авторов инициативы, соответствует базовым ценностям российского общества и позволяет сохранить для ребенка естественную семейную среду.

Очередность усыновления

Законопроектом предлагается внести изменения в Семейный кодекс РФ и дополнить его новой статьей, устанавливающей четкую очередность между лицами, желающими усыновить ребенка. Всего предусмотрено пять очередей. В первую очередь право на усыновление получают лица, которых сами родители ребенка заранее определили в качестве опекунов.

Во вторую очередь включены отчим или мачеха, принимавшие активное участие в воспитании, а также бабушки, дедушки, совершеннолетние братья и сестры. Третью очередь составляют прабабушки и прадедушки, братья и сестры родителей, двоюродные братья и сестры. В четвертую входят другие родственники или лица, систематически участвовавшие в воспитании ребенка. Пятая очередь отводится иным гражданам, соответствующим требованиям к усыновителям и опекунам.

Дополнительные гарантии и поддержка семьи

В документе отдельно подчеркивается обязанность органов опеки содействовать восстановлению родной семьи даже в тех случаях, когда родители ограничены или лишены родительских прав. При этом действующие нормы сохраняются: если ребенку исполнилось 10 лет, его мнение при усыновлении или установлении опеки должно учитываться в обязательном порядке.

Петр Толстой также отметил широкий консенсус вокруг инициативы.

"Его соавторами стали 147 депутатов всех фракций", — подчеркнул парламентарий.

Он добавил, что, по мнению авторов законопроекта, сохранение ребенка в кровной семье при наличии такой возможности является принципиально важным условием защиты детских интересов.