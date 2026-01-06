Чужие деньги не пройдут: с 2026 года банки тщательно проверяют каждую подозрительную операцию

С января 2026 года вступили в силу новые критерии, по которым переводы могут быть признаны подозрительными. Банк России обновил список признаков, на основе которых банки должны проверять операции с целью выявления мошенничества. Этот шаг направлен на усиление борьбы с финансовыми преступлениями и защиту клиентов, сообщает ИА DEITA.RU.

Ключевыми нововведениями стали дополнительные признаки, которые банки должны учитывать при анализе переводов. Ранее введенные шесть признаков остаются актуальными, но теперь они дополняются новыми механизмами, направленными на более тщательную проверку операций.

Признаки подозрительных переводов

Один из важных критериев — это переводы, осуществляемые без согласия клиента или под воздействием обмана. Например, если реквизиты получателя указаны в базе данных Банка России о мошеннических операциях, это станет основанием для расследования. Кроме того, если перевод был совершен с устройства, ранее использовавшегося злоумышленниками, это также будет признаком возможного мошенничества.

Системы банков теперь также будут учитывать информацию о подозрительных операциях, которая есть в базе данных банка, и проверять параметры, такие как сумма перевода, время или частота транзакций, которые могут не соответствовать поведению обычного клиента.

"Дополнительно, банки должны учитывать информацию о возбуждении уголовных дел по факту мошенничества в отношении получателя, а также данные от сторонних организаций, таких как операторы связи, указывающие на риск мошенничества", — отмечается в обновленных критериях.

Расширенные возможности для выявления мошенничества

Теперь система также будет учитывать такие показатели, как время обмена данными при бесконтактных операциях с банковскими картами. Если этот процесс занимает больше времени, чем установленные нормы, это также может быть признаком подозрительной деятельности. Важно и то, если национальная платежная система предупреждает банк о риске мошенничества, а также если номер телефона был изменен в онлайн-банке или на государственных сервисах за 48 часов до перевода.

Вдобавок к этому, если на устройстве клиента обнаружено вредоносное программное обеспечение или признаки удаленного доступа злоумышленников, операция также будет классифицирована как подозрительная.

Подозрительные операции с наличными и транзакции между незнакомыми лицами

Особое внимание теперь будет уделяться случаям внесения наличных на счет, если ранее владелец этого счета совершал крупные трансграничные переводы. Также подозрительными считаются переводы между лицами, которые не имели активных финансовых взаимодействий в последние полгода, особенно если перед этим был сделан крупный перевод из другого банка.

Кроме того, важно учитывать, что с 1 марта 2026 года начнет работать государственная система противодействия правонарушениям, связанная с информационными технологиями. Она будет использоваться для проверки сведений о получателях переводов, что позволит еще более эффективно выявлять мошеннические схемы.