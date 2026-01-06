Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Девушка расплачивается картой в телефоне
Девушка расплачивается картой в телефоне
© Designed by Freepik by garetsvisual is licensed under Public domain
Главная / Дальневосточный федеральный округ
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 10:12

Чужие деньги не пройдут: с 2026 года банки тщательно проверяют каждую подозрительную операцию

С 2026 года увеличиваются возможности для выявления мошенничества при проверке переводов — Банк России

С января 2026 года вступили в силу новые критерии, по которым переводы могут быть признаны подозрительными. Банк России обновил список признаков, на основе которых банки должны проверять операции с целью выявления мошенничества. Этот шаг направлен на усиление борьбы с финансовыми преступлениями и защиту клиентов, сообщает ИА DEITA.RU.

Ключевыми нововведениями стали дополнительные признаки, которые банки должны учитывать при анализе переводов. Ранее введенные шесть признаков остаются актуальными, но теперь они дополняются новыми механизмами, направленными на более тщательную проверку операций.

Признаки подозрительных переводов

Один из важных критериев — это переводы, осуществляемые без согласия клиента или под воздействием обмана. Например, если реквизиты получателя указаны в базе данных Банка России о мошеннических операциях, это станет основанием для расследования. Кроме того, если перевод был совершен с устройства, ранее использовавшегося злоумышленниками, это также будет признаком возможного мошенничества.

Системы банков теперь также будут учитывать информацию о подозрительных операциях, которая есть в базе данных банка, и проверять параметры, такие как сумма перевода, время или частота транзакций, которые могут не соответствовать поведению обычного клиента.

"Дополнительно, банки должны учитывать информацию о возбуждении уголовных дел по факту мошенничества в отношении получателя, а также данные от сторонних организаций, таких как операторы связи, указывающие на риск мошенничества", — отмечается в обновленных критериях.

Расширенные возможности для выявления мошенничества

Теперь система также будет учитывать такие показатели, как время обмена данными при бесконтактных операциях с банковскими картами. Если этот процесс занимает больше времени, чем установленные нормы, это также может быть признаком подозрительной деятельности. Важно и то, если национальная платежная система предупреждает банк о риске мошенничества, а также если номер телефона был изменен в онлайн-банке или на государственных сервисах за 48 часов до перевода.

Вдобавок к этому, если на устройстве клиента обнаружено вредоносное программное обеспечение или признаки удаленного доступа злоумышленников, операция также будет классифицирована как подозрительная.

Подозрительные операции с наличными и транзакции между незнакомыми лицами

Особое внимание теперь будет уделяться случаям внесения наличных на счет, если ранее владелец этого счета совершал крупные трансграничные переводы. Также подозрительными считаются переводы между лицами, которые не имели активных финансовых взаимодействий в последние полгода, особенно если перед этим был сделан крупный перевод из другого банка.

Кроме того, важно учитывать, что с 1 марта 2026 года начнет работать государственная система противодействия правонарушениям, связанная с информационными технологиями. Она будет использоваться для проверки сведений о получателях переводов, что позволит еще более эффективно выявлять мошеннические схемы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Кубай заявил о чередовании засух и тайфунов в Приморье в будущем сегодня в 3:34
Штормы, ливни и засухи одновременно: Приморье приближается к климатической нестабильности

Приморью прогнозируют более контрастный климат: засухи будут сменяться тайфунами, а январь уже обещает отклонение от нормы по теплу и осадкам.

Читать полностью » Теплоход застрял во льдах Берингова моря у Чукотки — ДВ—РОСС сегодня в 3:34
Ледовая ловушка сработала внезапно: теплоход остановился в Беринговом море и ждёт помощи

Теплоход застрял во льдах Берингова моря у Чукотки. Экипаж в безопасности, но судно остается заблокированным — прокуратура следит за ситуацией.

Читать полностью » Во Владивостоке 6 января прогнозируют -6…-8°С без осадков — ДВ—РОСС сегодня в 3:34
Давление держит сухую погоду, но не безопасность: Приморье остаётся без осадков и со скользкими дорогами

Владивосток и города Приморья встречают 6 января без осадков, но с гололедицей и резкими утренними морозами — где холоднее всего?

Читать полностью » РЖД подтвердили повреждение инфраструктуры после схода вагонов в Приамурье — РИА Новости вчера в 14:50
Экологической угрозы нет, а задержки возможны: сход вагонов остановил движение на важном участке

В Амурской области сошли вагоны грузового поезда с углём. Движение остановлено в обоих направлениях, ожидаются задержки пассажирских поездов.

Читать полностью » ДВФУ разработал тест для экспресс-диагностики рака на морских ферментах — ТАСС вчера в 10:04
Вместо ожидания — быстрый результат: российская тест-система для выявления рака выходит на финальную стадию

В России разрабатывают ферментную тест-систему для экспресс-диагностики рака на основе морских микроорганизмов. Доклиника — уже в процессе.

Читать полностью » Штраф до 100 тыс. рублей грозит приморцу за видео с ИИ-имитацией нападения тигра — минлесхоз вчера в 9:32
Фейковый тигр всколыхнул всё Приморье — теперь он может обойтись автору очень дорого

ИИ-ролик с нападением тигра в Приморье оказался фейком. Видео уже заинтересовало правоохранительные органы и может обернуться крупным штрафом.

Читать полностью » Росстандарт не рассматривает инициативы о запрете праворульных машин — ТАСС вчера в 3:36
Запрет так и не пришёл, но тревога осталась: праворульным машинам могут усложнить жизнь в 2026 году

Глава Росстандарта заявил, что запрета праворульных авто в России не планируют, но изменения в ГОСТах в 2026 году могут усложнить подтверждение норм.

Читать полностью » Ребёнок умер от переохлаждения после провала снегохода под лёд — СтарХит 04.01.2026 в 13:31
Техника не была зарегистрирована — а выезд на лёд стал смертельным: ребёнок погиб после провала снегохода

Катание по льду залива Лаврентия закончилось гибелью ребёнка: снегоход провалился под воду. Что известно о деле и подозреваемом?

Читать полностью »

Новости
Общество
В январе 2026 года жители должны оплатить ЖКУ до 12 числа — Александр Аксененко
Красота и здоровье
В России зафиксировано более 605 тыс. случаев ОРВИ и гриппа на первой неделе 2026 года — Роспотребнадзор
Наука
Компьютеры зафиксировали странный сигнал в Антарктиде — Джулиус
Красота и здоровье
Норма сладкого для школьников составляет две конфеты в день — врач Хатшуков
Наука
Мозг работает после остановки сердца до трех минут — Daily Express
Общество
Штраф за неиспользование дачи составит от 20 тысяч рублей — Чаплин
Красота и здоровье
Нарушения дыхания выявили у 71% людей с хронической усталостью — FM
Общество
Россия разрабатывает план гибкой занятости для граждан старшего поколения — ТАСС
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet