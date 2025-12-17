Чужие деньги — чужая беда: российские активы поставили под угрозу ключевой депозитарий ЕС
Риски вокруг замороженных российских активов начинают отражаться на финансовых институтах Европы. Международное рейтинговое агентство зафиксировало возможные угрозы для одного из ключевых депозитариев ЕС, связав их с планами финансирования Киева за счёт этих средств. Об этом сообщает Fitch Ratings.
Рейтинговое предупреждение для Euroclear
16 декабря Fitch Ratings поместило Euroclear Bank в список рейтингового наблюдения "Негативный". Такой шаг означает, что текущий рейтинг депозитария на уровне AA может быть понижен. В агентстве пояснили, что решение принято на фоне обсуждаемых в Евросоюзе механизмов использования замороженных активов Центрального банка России.
По оценке Fitch, потенциальные угрозы связаны как с ликвидностью, так и с юридическими последствиями. Речь идёт о планах Европейской комиссии задействовать российские активы для так называемого "репарационного кредита" Украине, что может создать дополнительные финансовые и правовые риски для Euroclear как инфраструктурного участника.
Юридические и ликвидные риски
В агентстве указали, что ситуацию осложняет недавнее решение стран ЕС о переводе заморозки российских активов в бессрочный режим вместо прежней схемы продления дважды в год. Такой подход, по мнению аналитиков, повышает неопределённость для финансовых институтов, работающих с этими средствами.
"Это отражает оценку Fitch потенциально возросших рисков с ликвидностью и юридических рисков", — отмечается в заявлении Fitch Ratings.
В документе также подчёркивается, что сохраняется низкая, но возросшая вероятность возникновения несоответствий по срокам активов и обязательств на балансе Euroclear, если в будущем станет возможной выплата средств Центробанку России при отсутствии достаточных механизмов защиты.
Позиция Бельгии и базовый сценарий агентства
Опасения относительно последствий таких шагов ранее высказывались и на политическом уровне. Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер называл планы Еврокомиссии по экспроприации российских активов воровством и указывал на риск ответных мер со стороны Москвы. Власти королевства настаивают на получении юридически обязывающих гарантий от всех стран ЕС.
Вместе с тем Fitch подчёркивает, что его базовый сценарий остаётся умеренно позитивным. Агентство исходит из того, что в случае продолжения реализации "репарационного кредита" Euroclear Bank будут предоставлены комплексные правовые и ликвидные механизмы защиты. При таком развитии событий рейтинг депозитария на уровне AA может быть сохранён.
