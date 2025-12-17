Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Европейская комиссия
© commons.wikimedia.org by European Commission is licensed under CC BY 4.0
Главная / Экономика
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 4:03

Чужие деньги — чужая беда: российские активы поставили под угрозу ключевой депозитарий ЕС

Бессрочная заморозка активов повысила юридические риски депозитариев ЕС — Fitch Ratings

Риски вокруг замороженных российских активов начинают отражаться на финансовых институтах Европы. Международное рейтинговое агентство зафиксировало возможные угрозы для одного из ключевых депозитариев ЕС, связав их с планами финансирования Киева за счёт этих средств. Об этом сообщает Fitch Ratings.

Рейтинговое предупреждение для Euroclear

16 декабря Fitch Ratings поместило Euroclear Bank в список рейтингового наблюдения "Негативный". Такой шаг означает, что текущий рейтинг депозитария на уровне AA может быть понижен. В агентстве пояснили, что решение принято на фоне обсуждаемых в Евросоюзе механизмов использования замороженных активов Центрального банка России.

По оценке Fitch, потенциальные угрозы связаны как с ликвидностью, так и с юридическими последствиями. Речь идёт о планах Европейской комиссии задействовать российские активы для так называемого "репарационного кредита" Украине, что может создать дополнительные финансовые и правовые риски для Euroclear как инфраструктурного участника.

Юридические и ликвидные риски

В агентстве указали, что ситуацию осложняет недавнее решение стран ЕС о переводе заморозки российских активов в бессрочный режим вместо прежней схемы продления дважды в год. Такой подход, по мнению аналитиков, повышает неопределённость для финансовых институтов, работающих с этими средствами.

"Это отражает оценку Fitch потенциально возросших рисков с ликвидностью и юридических рисков", — отмечается в заявлении Fitch Ratings.

В документе также подчёркивается, что сохраняется низкая, но возросшая вероятность возникновения несоответствий по срокам активов и обязательств на балансе Euroclear, если в будущем станет возможной выплата средств Центробанку России при отсутствии достаточных механизмов защиты.

Позиция Бельгии и базовый сценарий агентства

Опасения относительно последствий таких шагов ранее высказывались и на политическом уровне. Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер называл планы Еврокомиссии по экспроприации российских активов воровством и указывал на риск ответных мер со стороны Москвы. Власти королевства настаивают на получении юридически обязывающих гарантий от всех стран ЕС.

Вместе с тем Fitch подчёркивает, что его базовый сценарий остаётся умеренно позитивным. Агентство исходит из того, что в случае продолжения реализации "репарационного кредита" Euroclear Bank будут предоставлены комплексные правовые и ликвидные механизмы защиты. При таком развитии событий рейтинг депозитария на уровне AA может быть сохранён.

