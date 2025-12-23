Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Больничная палата
Больничная палата
© commons.wikimedia.org by Gnangarra is licensed under Creative Commons Attribution 2.5 Australia
Главная / Красота и здоровье
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 7:29

Чувашия строит медицину будущего: что стоит за модернизацией первичного звена и привлечением врачей

В Чувашии за 5 лет построено более 100 объектов здравоохранения в рамках модернизации — Минздрав

В Чувашии за последние пять лет значительно обновилось первичное звено здравоохранения. В рамках модернизации построено и открыто более 100 новых объектов, включая фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы), амбулатории и офисы врачей общей практики. Этот процесс активно продолжался в 2020–2024 годах, а в 2025 году уже открыты новые объекты, продолжает строиться ряд объектов в рамках нацпроекта. Об этом пишет ФедералПресс.

Результаты модернизации первичного звена здравоохранения

С 2020 по 2024 год в Чувашии было построено 135 новых объектов первичного звена здравоохранения. Включая современные амбулатории, ФАПы и офисы врачей общей практики, этот шаг позволил существенно улучшить инфраструктуру здравоохранения и сократить долю ветхих и аварийных зданий. В 2021 и 2023 годах был достигнут пик строительства, когда открыли 54 и 41 объекта соответственно. В 2025 году продолжается работа, и уже открыты 2 врачебные амбулатории и одно отделение врача общей практики, а также ведется строительство девяти ФАПов в рамках национального проекта.

"В 2025 году запланировано завершить строительство и ввод в эксплуатацию 3 врачебных амбулаторий, 3 отделений врача общей практики и 2 ФАПов", — сообщает Минздрав Чувашии.

Кадровые меры для решения проблемы

Вместе с модернизацией объектов первичного звена здравоохранения в Чувашии решается и кадровый вопрос. На сельские ФАПы и фельдшерские пункты обеспеченность медперсоналом составляет почти 95%. Чтобы привлечь врачей в отдаленные районы, разработан комплексный подход, включая поддержку в решении жилищного вопроса. Медикам предоставляют выплаты на покупку или строительство жилья (до 70% от стоимости), служебные квартиры, а также помощь в аренде жилья.

С 2020 года для медиков в Чувашии действует льготная ипотека с государственной поддержкой, что позволяет снизить ставку по кредиту до 0,1% годовых. В помощь многодетным семьям медработников предусмотрены дополнительные меры поддержки, включая земельные участки и гарантированные места в детских садах и школах.

Дополнительные меры поддержки

Кроме того, для привлечения новых специалистов в сельскую местность с весны 2024 года в Чувашии внедрили новые привилегии для медиков. В их число вошли единовременные выплаты для специалистов дефицитных профессий, компенсация затрат на дорогу и помощь с арендой жилья. Эти меры призваны сделать работу в сельской местности более привлекательной и доступной для молодых специалистов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Новогодние обещания формируют завышенные ожидания и стресс — психолог Метелина вчера в 20:05
Новогодние обещания закладывают разочарование: главная ловушка начинается в полночь

Новогодние обещания часто оборачиваются разочарованием. Психолог объяснила, как превратить желания в реальные шаги и избежать чувства вины.

Читать полностью » Рост цен на стоматологию ограничится 20–30% в 2026 году — Антипенко стоматолог вчера в 19:58
Пломба дороже золота: цифра в чеке, к которой пациенты в 2026 году окажутся не готовы

Прогнозы о резком росте цен на стоматологию напугали пациентов, но эксперты сомневаются в сценарии скачка. Рынок может отреагировать иначе.

Читать полностью » Продукт распада мелатонина улучшил память — Knowridge вчера в 19:54
Ночной гормон включил скрытую защиту мозга: эффект проявляется, когда память уже под угрозой

Учёные выяснили, что метаболит гормона сна мелатонина может усиливать память и поддерживать работу мозга, включая возрастные изменения когнитивных функций.

Читать полностью » Ранний отход ко сну зимой снижает хроническую усталость — Фицджеральд психолог вчера в 17:36
Зима — не пауза в жизни: привычки, которые удерживают психику на плаву в сезон темноты

Зима не обязательно должна быть временем упадка и ожидания. Психолог объясняет, как изменить отношение к холодному сезону и сохранить эмоциональный баланс.

Читать полностью » Стоматологические услуги могут подорожать на 50-100% в 2026 году — Балакирева вчера в 16:45
От зубных имплантов до чистки: как повышение цен на стоматологические материалы скажется на пациентах

В 2026 году стоматологические услуги в России могут подорожать на 50-100%. Как повышение цен повлияет на пациентов и стоматологов, читайте в нашем материале.

Читать полностью » Одышка может быть симптомом опасных состояний — терапевт Ярцева вчера в 16:04
Одышка пришла незаметно: о чем на самом деле говорит тяжелое дыхание

Терапевт Ирина Ярцева рассказала NewsInfo, почему одышка даже при минимальных нагрузках требует обращения к врачу.

Читать полностью » Корональная дыра на Солнце вызвала возмущение магнитосферы — ИКИ РАН вчера в 15:42
Неделя начнётся с удара по самочувствию: магнитные бури вмешаются в последние рабочие дни декабря

Конец декабря начнется с магнитных бурь: ученые предупреждают о нестабильной геомагнитной обстановке и уточняют прогноз на Новый год.

Читать полностью » Косметолог связала тусклый цвет лица с хроническим стрессом — Анастасия Разбежкина вчера в 15:42
Лицо без морщин, но с тревожным сигналом: почему кожа выглядит уставшей задолго до старения

Тусклый цвет лица и сухость — не признак старения. Врач объяснила, что такое синдром уставшей кожи и как вернуть ей здоровое сияние.

Читать полностью »

Новости
УрФО
На Урале ожидаются морозы до −38 градусов — Уральский гидрометцентр
Мир
Первая коммерческая ракета Южной Кореи потерпела крушение через 30 секунд после старта — Рёнхап
УрФО
В Свердловской области инфляция замедлилась до 8,5% в годовом выражении – Уральский ЦБ
Общество
Доходный дом Емельянова: архитектурный символ Екатеринбурга, построенный в 1897 году
Общество
Проблемы с доставкой почты на Чукотку: срок доставки до 6 месяцев, сообщает прокуратура
ЦФО
В Москве 23 декабря ожидаются морозы до −11 градусов без осадков — Гидрометцентр
Наука
Растения проявляют материнскую заботу о потомстве — Сони
Питомцы
Кошке требуется до одного часа внимания в день для благополучия — ветеринары
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet