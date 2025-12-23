Чувашия строит медицину будущего: что стоит за модернизацией первичного звена и привлечением врачей

В Чувашии за последние пять лет значительно обновилось первичное звено здравоохранения. В рамках модернизации построено и открыто более 100 новых объектов, включая фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы), амбулатории и офисы врачей общей практики. Этот процесс активно продолжался в 2020–2024 годах, а в 2025 году уже открыты новые объекты, продолжает строиться ряд объектов в рамках нацпроекта. Об этом пишет ФедералПресс.

Результаты модернизации первичного звена здравоохранения

С 2020 по 2024 год в Чувашии было построено 135 новых объектов первичного звена здравоохранения. Включая современные амбулатории, ФАПы и офисы врачей общей практики, этот шаг позволил существенно улучшить инфраструктуру здравоохранения и сократить долю ветхих и аварийных зданий. В 2021 и 2023 годах был достигнут пик строительства, когда открыли 54 и 41 объекта соответственно. В 2025 году продолжается работа, и уже открыты 2 врачебные амбулатории и одно отделение врача общей практики, а также ведется строительство девяти ФАПов в рамках национального проекта.

"В 2025 году запланировано завершить строительство и ввод в эксплуатацию 3 врачебных амбулаторий, 3 отделений врача общей практики и 2 ФАПов", — сообщает Минздрав Чувашии.

Кадровые меры для решения проблемы

Вместе с модернизацией объектов первичного звена здравоохранения в Чувашии решается и кадровый вопрос. На сельские ФАПы и фельдшерские пункты обеспеченность медперсоналом составляет почти 95%. Чтобы привлечь врачей в отдаленные районы, разработан комплексный подход, включая поддержку в решении жилищного вопроса. Медикам предоставляют выплаты на покупку или строительство жилья (до 70% от стоимости), служебные квартиры, а также помощь в аренде жилья.

С 2020 года для медиков в Чувашии действует льготная ипотека с государственной поддержкой, что позволяет снизить ставку по кредиту до 0,1% годовых. В помощь многодетным семьям медработников предусмотрены дополнительные меры поддержки, включая земельные участки и гарантированные места в детских садах и школах.

Дополнительные меры поддержки

Кроме того, для привлечения новых специалистов в сельскую местность с весны 2024 года в Чувашии внедрили новые привилегии для медиков. В их число вошли единовременные выплаты для специалистов дефицитных профессий, компенсация затрат на дорогу и помощь с арендой жилья. Эти меры призваны сделать работу в сельской местности более привлекательной и доступной для молодых специалистов.