В среду, 22 марта, ушел из жизни бывший глава Центральной избирательной комиссии Владимир Чуров. Об этом сообщает "Ведомости" со ссылкой на депутата Государственной думы России Леонида Ивлева.

Около недели назад Чурову делали операцию после обширного инфаркта, 17 марта ему исполнилось 70 лет.

В начале 1990-х годов политик перешел на работу в комитет по внешним связям администрации Санкт-Петербурга, где проработал до 2003 года. В это время он на протяжении пяти лет трудился под руководством Владимира Путина.

В 2007 году он был избран председателем Центральной избирательной комиссии. Проработал в должности до 2016 года.