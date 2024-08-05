Режиссёр Владимир Фетин после "Полосатого рейса" снимал фильмы только со своей женой в главных ролях.

В мае 1975 года состоялась премьера фильма "Сладкая женщина", режиссёром которого был Владимир Фетин. Эта картина должна была стать очередным сюрпризом супруге Людмиле Чурсиной, а стала звёздной для совсем другой актрисы.

Фетин и Чурсина поженились в 1964 году, когда ему было 40 лет, а ей — 23. К тому времени она только получила актёрский диплом, а он уже снял несколько фильмов, включая "Полосатый рейс".

С 1964 по 1976 год Владимир Фетин снимал фильмы только со своей женой в главных ролях: "Донская повесть", "Виринея", "Любовь Яровая", "Открытая книга".

Первое недопонимание между ними произошло, когда Людмила отказалась играть в фильме "Сладкая женщина". Владимир хотел сделать ей сюрприз к её 35-летию: он подобрал сценарий, добился его утверждения и принёс жене уже готовую главную роль. Людмиле оставалось только прочитать сценарий, и можно было начинать съёмки.

Но роль вульгарной Анны ей не понравилась, и никакие уговоры не помогли. Зато этот фильм открыл дверь в большое кино для замечательной актрисы Натальи Гундаревой.

Фото: YouTube канал ТV Центр/Скриншот видео YouTube канала ТV Центр(public domain)