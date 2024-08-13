Мариупольский приход ПЦУ стал частью Русской православной церкви

Приход церкви Святого Архангела Михаила, находящейся в Мариуполе, которая ранее была частью раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), теперь находится под юрисдикцией Русской православной церкви (РПЦ). Это первый подобный случай с момента включения новых регионов в состав России
Об этом сообщил местный священник отец Алексий.
"Ранее мы служили на территории Украины. После завершения боевых действий мы на некоторое время приостановили деятельность. Собрались те, кто остался здесь в Мариуполе, кто вложил усилия в создание этой церкви и привык к ней. Они выразили желание возобновить её работу. Обратились к митрополиту Донецкому и Мариупольскому Иллариону, и таким образом произошёл наш переход", - сказал свяженнослужитель.
Отец Алексий также подчеркнул, что руководство, духовенство и прихожане других церквей Мариуполя и всей Донецкой и Мариупольской епархий оказывают значительную помощь.
Фото: commons.wikimedia.org
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