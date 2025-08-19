Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Церковь в городе Кируна на севере Швеции
Церковь в городе Кируна на севере Швеции
© commons.wikimedia.org by Thamar Rieser is licensed under CC BY-SA 4.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 21:15

Швеция удивила весь мир: столетнюю церковь повезут целиком на новое место

В Швеции перевозят церковь 1912 года целиком вместе с органом и алтарём

Что может быть более удивительным, чем увидеть, как целое здание, весом в сотни тонн, медленно перемещается по улицам города? Именно это происходит сейчас в шведской Кирунe: деревянная церковь 1912 года постройки "отправилась в путешествие" длиной в пять километров.

Церковь на колесах

Крупнейшую достопримечательность города, вес которой достигает 672 тонн, установили на специальные платформы. Конструкция движется по дороге со скоростью не более 500 метров в час. По расчетам инженеров, путь займёт два дня.

Уникальность события в том, что церковь перевозят целиком, вместе с внутренним убранством. Орган на тысячу труб и алтарный образ, созданный принцем Эженом, закрепили и тщательно укрыли, чтобы они смогли "путешествовать" вместе со зданием.

Почему пришлось перевозить святыню

Причина столь необычного решения кроется в недрах земли. Кируна — шахтёрский город, и после века добычи железной руды центр оказался под угрозой просадки. Почва начала трескаться, и в середине 2010-х власти запустили масштабный проект переселения. Большинство зданий сносили и возводили заново, но особо значимые объекты, такие как церковь, решили сохранить и перенести.

Церемония и тысячи зрителей

Началу транспортировки предшествовало торжественное благословение. Его провели викарий Лена Тьярнберг и епископ Аса Нюстрём. На улицы вышли тысячи людей — не только горожане, но и туристы, чтобы стать свидетелями редкого зрелища.

"При строительстве парка горного городка мы постараемся сохранить его атмосферу и характер — место для умиротворения и размышлений", — отметили организаторы.

Инженерный вызов

Подготовка к транспортировке оказалась не менее впечатляющей, чем сам процесс. Чтобы церкви хватило места на дороге, проезжую часть расширили до 24 метров. Пришлось временно демонтировать фонари, светофоры и даже один из мостов.

Специалисты подчёркивают: подобный опыт перевозки здания такого масштаба — крайне редкий случай даже для Европы.

Новая жизнь на новом месте

Когда церковь достигнет нового центра города, её снова откроют для прихожан и гостей Кирунa. А старое место, где некогда стояла святыня, превратят в городской парк.

