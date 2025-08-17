Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алла Малькова Опубликована сегодня в 21:54

Важен не только саммит: президент РФ по пути на Аляску и обратно посетил важные регионы

Владимир Путин посетил Чукотку на обратном пути с Аляски

На обратном пути с Аляски президент РФ Владимир Путин сделал остановку в Анадыре, где провел рабочую встречу с главой Чукотки Владиславом Кузнецовым. Губернатор сообщил о положительной динамике экономических показателей: второе место в ДФО по промышленному производству, первое — по розничной торговле и низком уровне безработицы.

Особый акцент был сделан на реализации масштабного проекта Баимского ГОКа, который после ввода в эксплуатацию к 2030 году увеличит добычу меди в России на 25%. Для обеспечения предприятия энергией "Росатом" строит четыре новых энергоблока.

Как отметил Кузнецов, несмотря на временное снижение показателей в сельском хозяйстве из-за реконструкции теплиц, в перспективе регион планирует нарастить производство овощей на 30% по сравнению с 2023 годом.

"В конце 2028 года под него строятся и придут уже к нам энергоблоки, которые строит "Росатом", — два, и к 2030 году придут еще два, которые будут обеспечивать проект — одно из самых больших месторождений в мире и, соответственно, месторождение, которое увеличивает на четверть добычу меди в Российской Федерации", — отметил губернатор.

Эта рабочая поездка стала частью комплексного подхода президента к решению как международных, так и внутрироссийских задач, демонстрируя внимание к развитию дальневосточных регионов страны, заметили аналитики.

