Главная / Дальневосточный федеральный округ
Андрей Власов Опубликована сегодня в 7:24

Когда цена становится испытанием: как Дальний Восток возглавил рейтинг самых дорогих регионов страны

Чукотка зафиксировала рекордную стоимость жилья в 265 тысяч за метр

Стремительный рост стоимости жилья на Дальнем Востоке снова вывел округ в число самых дорогих регионов страны. На фоне общей динамики рынка именно этот макрорегион демонстрирует наиболее ощутимый разрыв в ценах. Об этом сообщает издание "ФедералПресс".

Восточные регионы выходят в ценовые лидеры

Проект Минстроя на первый квартал 2026 года фиксирует значительные различия между территориями. Дальний Восток удерживает высокие позиции: сразу несколько субъектов региона значительно превышают средний по стране норматив в 116 427 рублей за квадратный метр. Самый высокий показатель вновь продемонстрировала Чукотка, где стоимость "квадрата" достигает 265 027 рублей. В эту группу входит и Приморский край, установивший планку на уровне 178 123 рублей.

Картина не ограничивается отдельными субъектами. В Камчатском крае цена достигла 175 849 рублей, а Хабаровский край вплотную подобрался к этому уровню — 163 895 рублей. Эти данные сохранили общую тенденцию, по которой восточные территории уверенно занимают верхние строки рейтингов по стоимости жилья. Одновременно Якутия показала более умеренный рост, остановившись на уровне 167 786 рублей.

Контрастные темпы роста внутри ДФО

При заметных скачках в крупных регионах округа несколько субъектов продемонстрировали куда более сдержанную динамику. В Забайкальском крае и Магаданской области стоимость квадратного метра находится в диапазоне 160-161 тысячи рублей, что делает их ближе к среднероссийским значениям. Такой разброс подчеркивает неоднородность процессов на рынке жилья даже внутри одного макрорегиона.

Среди наиболее доступных территорий традиционно выделяется Еврейская автономная область, где цена установлена на уровне 112 094 рублей — почти в два с половиной раза ниже, чем на Чукотке. Чуть выше располагается Бурятия с показателем 127 745 рублей за квадратный метр. Эти регионы остаются своеобразным противовесом общему росту стоимости в ДФО, сохраняя более доступный уровень цен для покупателей.

