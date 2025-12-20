Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 8:00

Что скрывается за умными домофонами: как они могут спасти жизни в чрезвычайных ситуациях

В России развиваются системы оповещения, включая использование домофонов для экстренных уведомлений – МЧС

Системы оповещения населения в России продолжают развиваться, включая использование домофонов и улучшение управления эвакуацией при пожаре. Согласно новым нормативным требованиям, эти технологии становятся важными элементами системы экстренного оповещения. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу МЧС России.

Развитие системы оповещения

В России для своевременного оповещения граждан используются различные технические средства, включая сети операторов связи, телевидение и радиовещание, а также системы домофонов и управления эвакуацией при пожаре. Эти средства интегрируются в общую систему гражданской обороны, обеспечивая комплексное и оперативное информирование населения.

"По нормам гражданской обороны в нашей стране для своевременного оповещения населения комплексно задействуются средства и сети операторов связи, средства эфирного и кабельного телевидения и радиовещания, также другие технические средства передачи информации, такие как системы домофонов, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре", — сообщили в пресс-службе МЧС России.

Этажное оповещение и новые технологии

Кроме того, в многоквартирных домах используются системы этажного оповещения, а в общественных и производственных зданиях — различные системы озвучивания помещений. Эти системы помогают быстро донести информацию о чрезвычайных ситуациях до людей, обеспечивая их безопасность.

МЧС также отметило, что сопряжение систем оповещения с автоматизированными и информационными системами, в том числе с системами домофонной связи, регламентируется действующей нормативной базой.

Мобильное приложение для экстренной информации

Для оперативного доведения экстренной информации до населения используется мобильное приложение "МЧС России", доступное для устройств на базе iOS и Android. В приложении предусмотрены функции получения push-сообщений, что позволяет оперативно информировать граждан о различных чрезвычайных ситуациях через интернет.

Будущее домофонов как системы оповещения

Глава МЧС России Александр Куренков ранее сообщил, что домофоны в подъездах жилых домов могут стать альтернативой радиоточкам для оповещения населения об опасностях и угрозах. В ведомстве уже разрабатывается концепция, включающая использование домофонов для предупреждения о чрезвычайных ситуациях.

Кроме того, МЧС работает над актуализацией нормативно-методического обеспечения системы оповещения, учитывая необходимость применения новых отечественных технологий в этой области.

