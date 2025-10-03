Неандертальцы были модниками? Найдены древние бусы, которые перевернули представление
Археологи в пещере Сен-Сезер (Франция) обнаружили редкие украшения — около трёх десятков бусин, изготовленных из раковин морских моллюсков. Их возраст оценивается от 41,6 до 48,4 тысячи лет, что делает находку одной из древнейших для региона. Вместе с бусинами в слое с шательперонскими орудиями нашли кусочки красных и жёлтых минеральных пигментов.
Учёные предполагают, что эти артефакты могли создать как неандертальцы, так и первые современные люди, жившие в Европе в период смены среднего палеолита верхним.
Шательперонская культура: кто её создатели?
Культура, получившая название по французскому поселению Шательперон, датируется примерно 40-45 тысячами лет назад. Её памятники обнаружены во Франции и на севере Испании. Вопрос о том, кто был её носителем, остаётся спорным.
Долгое время считалось, что это неандертальцы, находившиеся под влиянием сапиенсов. Однако находки последних лет, включая детскую кость из Грот-дю-Ренн, указывают, что артефакты могли принадлежать и людям современного типа.
Сен-Сезер: уникальная стоянка
Пещеру случайно открыли строители в 1975 году, и с тех пор она стала важнейшим археологическим объектом. Здесь нашли останки молодой неандерталки со следами травмы, каменные орудия и многочисленные культурные слои.
Во время раскопок 2013 года исследователи сосредоточились на слоях 18 и 19, где наряду с мустьерскими орудиями были обнаружены артефакты шательперонской культуры.
Среди находок:
-
1466 каменных артефактов;
-
96 кусочков минеральных пигментов (гематит и гетит);
-
кости животных;
-
30 перфорированных раковин моллюсков.
Зачем нужны были пигменты и раковины?
Красные и жёлтые минералы явно приносили с собой: ближайшие их источники находились более чем в 40 км. На некоторых камнях сохранились следы обработки, указывающие на использование их в качестве красителей.
Раковины, в основном улитки Littorina obtusata, имели отверстия, пробитые или просверленные человеком. Одна раковина даже сохранила следы износа от ношения на верёвочке. Всё это указывает на использование их в качестве украшений.
Сравнение находок
|Артефакт
|Особенности
|Интерпретация
|Каменные орудия
|Мустьерские и шательперонские типы
|Технологический переход от среднего к верхнему палеолиту
|Минеральные пигменты
|Красный и жёлтый, привезены издалека
|Использовались в символических или ритуальных целях
|Раковины с отверстиями
|30 бусин, следы износа
|Украшения, возможно, элементы социальной идентичности
Шаг за шагом: как исследовали
-
Очистка и стратиграфическая фиксация слоёв.
-
Отбор и классификация каменных артефактов.
-
Анализ минеральных пигментов (спектроскопия).
-
Изучение раковин под микроскопом.
-
Радиоуглеродное датирование пяти образцов (результат: >55 тыс. лет).
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: приписывать все украшения только сапиенсам.
-
Последствие: недооценка когнитивных способностей неандертальцев.
-
Альтернатива: рассматривать шательперонскую культуру как продукт взаимодействия двух видов.
А что если…
А что если бусины делали не только для красоты? Возможно, они служили маркерами родовой принадлежности или амулетами. Их ношение могло иметь ритуальный смысл, а не просто декоративный.
Плюсы и минусы находки
|Плюсы
|Минусы
|Первые украшения из раковин на шательперонских памятниках
|Трудно установить точного создателя (неандертальцы или сапиенсы)
|Доказательство символической деятельности
|Радиоуглеродный метод не дал точной даты (старше 55 тыс. лет)
|Подтверждение культурных контактов
|Малое количество находок (30 бусин)
FAQ
Какой возраст находок в Сен-Сезер?
От 41,6 до 48,4 тыс. лет, по стратиграфии и датировке.
Кто сделал эти украшения?
До сих пор спорят: это могли быть неандертальцы, сапиенсы или обе группы.
Что лучше показывает символическое поведение — пигменты или бусины?
Оба типа находок, но бусины являются более очевидным украшением.
Мифы и правда
-
Миф: неандертальцы не умели делать украшения.
-
Правда: всё больше находок указывает на их символическую деятельность.
-
Миф: пигменты в палеолите использовались только для рисования.
-
Правда: их применяли и для окрашивания тел, предметов, одежды.
-
Миф: все шательперонские артефакты принадлежат сапиенсам.
-
Правда: доказательств недостаточно, многие находки связаны с неандертальцами.
3 интересных факта
-
В Грот-дю-Ренн находили кость новорождённого сапиенса вместе с шательперонскими орудиями.
-
Раковины Сен-Сезер, вероятно, были окаменевшими и имели возраст более 55 тыс. лет.
-
Пигменты доставляли из мест, находившихся не ближе чем в 40 км от стоянки.
Исторический контекст
50-40 тыс. лет назад — переход от среднего палеолита к верхнему.
45-40 тыс. лет назад — расцвет шательперонской культуры.
1975 год — открытие стоянки Сен-Сезер.
2013 год — возобновление раскопок.
2025 год — публикация новых данных о бусинах и пигментах.
