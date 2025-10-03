Неандертальцы были модниками? Найдены древние бусы, которые перевернули представление

Археологи в пещере Сен-Сезер (Франция) обнаружили редкие украшения — около трёх десятков бусин, изготовленных из раковин морских моллюсков. Их возраст оценивается от 41,6 до 48,4 тысячи лет, что делает находку одной из древнейших для региона. Вместе с бусинами в слое с шательперонскими орудиями нашли кусочки красных и жёлтых минеральных пигментов.

Учёные предполагают, что эти артефакты могли создать как неандертальцы, так и первые современные люди, жившие в Европе в период смены среднего палеолита верхним.

Шательперонская культура: кто её создатели?

Культура, получившая название по французскому поселению Шательперон, датируется примерно 40-45 тысячами лет назад. Её памятники обнаружены во Франции и на севере Испании. Вопрос о том, кто был её носителем, остаётся спорным.

Долгое время считалось, что это неандертальцы, находившиеся под влиянием сапиенсов. Однако находки последних лет, включая детскую кость из Грот-дю-Ренн, указывают, что артефакты могли принадлежать и людям современного типа.

Сен-Сезер: уникальная стоянка

Пещеру случайно открыли строители в 1975 году, и с тех пор она стала важнейшим археологическим объектом. Здесь нашли останки молодой неандерталки со следами травмы, каменные орудия и многочисленные культурные слои.

Во время раскопок 2013 года исследователи сосредоточились на слоях 18 и 19, где наряду с мустьерскими орудиями были обнаружены артефакты шательперонской культуры.

Среди находок:

1466 каменных артефактов;

96 кусочков минеральных пигментов (гематит и гетит);

кости животных;

30 перфорированных раковин моллюсков.

Зачем нужны были пигменты и раковины?

Красные и жёлтые минералы явно приносили с собой: ближайшие их источники находились более чем в 40 км. На некоторых камнях сохранились следы обработки, указывающие на использование их в качестве красителей.

Раковины, в основном улитки Littorina obtusata, имели отверстия, пробитые или просверленные человеком. Одна раковина даже сохранила следы износа от ношения на верёвочке. Всё это указывает на использование их в качестве украшений.

Сравнение находок

Артефакт Особенности Интерпретация Каменные орудия Мустьерские и шательперонские типы Технологический переход от среднего к верхнему палеолиту Минеральные пигменты Красный и жёлтый, привезены издалека Использовались в символических или ритуальных целях Раковины с отверстиями 30 бусин, следы износа Украшения, возможно, элементы социальной идентичности

Шаг за шагом: как исследовали

Очистка и стратиграфическая фиксация слоёв. Отбор и классификация каменных артефактов. Анализ минеральных пигментов (спектроскопия). Изучение раковин под микроскопом. Радиоуглеродное датирование пяти образцов (результат: >55 тыс. лет).

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: приписывать все украшения только сапиенсам.

Последствие: недооценка когнитивных способностей неандертальцев.

Альтернатива: рассматривать шательперонскую культуру как продукт взаимодействия двух видов.

А что если…

А что если бусины делали не только для красоты? Возможно, они служили маркерами родовой принадлежности или амулетами. Их ношение могло иметь ритуальный смысл, а не просто декоративный.

Плюсы и минусы находки

Плюсы Минусы Первые украшения из раковин на шательперонских памятниках Трудно установить точного создателя (неандертальцы или сапиенсы) Доказательство символической деятельности Радиоуглеродный метод не дал точной даты (старше 55 тыс. лет) Подтверждение культурных контактов Малое количество находок (30 бусин)

FAQ

Какой возраст находок в Сен-Сезер?

От 41,6 до 48,4 тыс. лет, по стратиграфии и датировке.

Кто сделал эти украшения?

До сих пор спорят: это могли быть неандертальцы, сапиенсы или обе группы.

Что лучше показывает символическое поведение — пигменты или бусины?

Оба типа находок, но бусины являются более очевидным украшением.

Мифы и правда

Миф: неандертальцы не умели делать украшения.

Правда: всё больше находок указывает на их символическую деятельность.

Миф: пигменты в палеолите использовались только для рисования.

Правда: их применяли и для окрашивания тел, предметов, одежды.

Миф: все шательперонские артефакты принадлежат сапиенсам.

Правда: доказательств недостаточно, многие находки связаны с неандертальцами.

3 интересных факта

В Грот-дю-Ренн находили кость новорождённого сапиенса вместе с шательперонскими орудиями. Раковины Сен-Сезер, вероятно, были окаменевшими и имели возраст более 55 тыс. лет. Пигменты доставляли из мест, находившихся не ближе чем в 40 км от стоянки.

Исторический контекст

50-40 тыс. лет назад — переход от среднего палеолита к верхнему.

45-40 тыс. лет назад — расцвет шательперонской культуры.

1975 год — открытие стоянки Сен-Сезер.

2013 год — возобновление раскопок.

2025 год — публикация новых данных о бусинах и пигментах.