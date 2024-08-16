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Пушилин: ВС РФ освобождают дом за домом в Часовом Яре
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Губернатор ДНР рассказал об успехах российской армии в Часовом Яре

Пушилин: ВС РФ освобождают дом за домом в Часовом Яре

На данный момент ситуация в Часовом Яре остается напряженная, в городе продолжаются боевые действия, российским войскам удается освобождать дом за домом, однако ВСУ не собираются покидать свои позиции. Об этом сообщил губернатор ДНР Денис Пушилин.

"Ситуация остается напряженная. В самом городе ведут боевые действия, освобождается улица, дом за домом, но ситуация остается достаточно напряженной, — заявил глава республики на площадке всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов".

Накануне Министерство обороны Российской Федерации (МО РФ) сообщило о том, что в результате наступательных действий российская армия смогла взять под свой полный контроль населенные пункты Сергеевка, Лисичное и Ивановка в ДНР.

По данным российского оборонного ведомства, с 24 февраля 2022 года украинская армия потеряла 638 самолетов, 279 вертолетов, 30 тысяч беспилотников, 17,3 тыс. танков и других боевых бронемашин.

Фото: kremlin.ru/Presidential Executive Office of Russia

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