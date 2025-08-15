Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована вчера в 4:41

Машина, пережившая 67 лет без смены хозяев: редчайший Chrysler Imperial ищет нового владельца

Chrysler Imperial 1958 года в оригинальном состоянии выставлен на продажу в США

В 1958 году Chrysler Imperial был символом роскоши и технического совершенства, а сегодня один из таких редких экземпляров вновь оказался в центре внимания. На продажу выставлен Chrysler Imperial Southampton, проведший все 67 лет в руках одной семьи. Машина удивительно хорошо сохранилась — без капитальной реставрации, с оригинальным мотором Hemi V8 и небольшим пробегом. Для коллекционеров это настоящая находка.

История модели и её статус

Название Imperial в середине прошлого века означало для Chrysler вершину модельного ряда. С середины 1950-х бренд выделили в отдельную марку, чтобы напрямую конкурировать с Cadillac и Lincoln. Это были автомобили с безупречным стилем, внушительными габаритами и мощными двигателями, созданные для комфортных путешествий по широким американским шоссе.

Состояние и внешний вид

Продаваемый экземпляр окрашен в мягкий бежевый цвет, который удачно подчёркивает элегантность форм. Панели кузова ровные, хром всё ещё блестит, а ржавчины нет — редкое явление для американского автомобиля середины XX века. Несмотря на возраст, Imperial не выглядит музейной реликвией: по ощущениям, он готов хоть сейчас выехать на дорогу.

Атмосфера салона

Салон встречает аутентичным духом 1950-х. Двухцветная отделка, чёрные вставки на сиденьях и дверях, массивные блестящие ручки — всё это возвращает в эпоху послевоенного оптимизма. Конечно, есть лёгкие следы времени, но интерьер сохранил целостность и гармонию, которую ценят знатоки.

Техническая часть

Под длинным капотом — восьмицилиндровый двигатель Hemi, легендарный для своего времени. Его мощности достаточно, чтобы уверенно вести тяжёлое купе по трассе, а плавность хода остаётся на уровне люксовых автомобилей. Главное — машина полностью оригинальная, без изменений и тюнинга, что повышает её ценность в глазах коллекционеров.

Почему это важно для коллекционеров

Сегодня такие Chrysler Imperial встречаются нечасто, а в столь хорошем состоянии — буквально единицы. Уникальность здесь не только в технике, но и в сохранённой истории: автомобиль пережил десятилетия без смены владельцев, сохранив свою душу. Сейчас он доступен для покупки в США за сумму, эквивалентную примерно 3 млн рублей.

