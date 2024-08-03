Основные причины гибели хризантем и ошибки дачников, которых стоит избегать

Хризантемы - одни из самых красивых и популярных цветов на дачных участках. Но не всем садоводам удается вырастить эти растения до их пышного и продолжительного цветения. Нередко хризантемы преждевременно желтеют, сбрасывают бутоны или погибают. В чем же кроются основные ошибки дачников?
Неправильный выбор сорта
Не все хризантемы одинаково хорошо приживаются в открытом грунте. Для климата вашего региона важно подобрать зимостойкие сорта. Лучше остановиться на естественно компактных, низкорослых разновидностях.
Нарушение режима полива
Хризантемы не выносят переувлажнения почвы, но и пересушку тоже не переносят. Необходимо обеспечивать им равномерный, умеренный полив, особенно во время бутонизации и цветения.
Нехватка питательных веществ
Хризантемы - довольно прожорливые растения. Им требуется регулярная подкормка комплексными минеральными удобрениями или органикой. Это поможет избежать хлороза, слабого ветвления и преждевременного сброса бутонов.
Некачественные посадки
Если при посадке вы заглубили растение, засыпав землей точку роста, это может привести к загниванию корневой шейки. Также важно соблюдать рекомендуемые интервалы между растениями.
Недостаток света
Хризантемы нуждаются в солнечных местах. Затенение провоцирует вытягивание стеблей, слабое ветвление и скудное цветение.
Не стоит забывать и о защите от вредителей и болезней. Тщательный уход и устранение всех этих ошибок позволят вам получить восхитительные, пышные хризантемы, которые будут радовать вас долгое время.
Фото: Andy Mabbett.
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