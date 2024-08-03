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Как вырастить пышные хризантемы? Разбираем основные причины гибели растений
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Основные причины гибели хризантем и ошибки дачников, которых стоит избегать

Как вырастить пышные хризантемы? Разбираем основные причины гибели растений

Хризантемы - одни из самых красивых и популярных цветов на дачных участках. Но не всем садоводам удается вырастить эти растения до их пышного и продолжительного цветения. Нередко хризантемы преждевременно желтеют, сбрасывают бутоны или погибают. В чем же кроются основные ошибки дачников?

Неправильный выбор сорта

Не все хризантемы одинаково хорошо приживаются в открытом грунте. Для климата вашего региона важно подобрать зимостойкие сорта. Лучше остановиться на естественно компактных, низкорослых разновидностях.

Нарушение режима полива

Хризантемы не выносят переувлажнения почвы, но и пересушку тоже не переносят. Необходимо обеспечивать им равномерный, умеренный полив, особенно во время бутонизации и цветения.

Нехватка питательных веществ

Хризантемы - довольно прожорливые растения. Им требуется регулярная подкормка комплексными минеральными удобрениями или органикой. Это поможет избежать хлороза, слабого ветвления и преждевременного сброса бутонов.

Некачественные посадки

Если при посадке вы заглубили растение, засыпав землей точку роста, это может привести к загниванию корневой шейки. Также важно соблюдать рекомендуемые интервалы между растениями.

Недостаток света

Хризантемы нуждаются в солнечных местах. Затенение провоцирует вытягивание стеблей, слабое ветвление и скудное цветение.

Не стоит забывать и о защите от вредителей и болезней. Тщательный уход и устранение всех этих ошибок позволят вам получить восхитительные, пышные хризантемы, которые будут радовать вас долгое время.

Фото: Andy Mabbett.

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