Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Хризантемы
Хризантемы
© Designed by Freepik by ibrandify is licensed under Public domain
Главная / Садоводство
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 6:34

Сырая земля — могила для корней: как хризантемы уходят раньше времени

Заболоченная почва вызывает гниль корней у хризантем — садоводы советуют дренаж

Осень для садоводов — пора ярких красок и непростых решений. Хризантемы, которые украшают дворы и клумбы в сентябре и октябре, остаются главным символом сезона. Но чтобы они не только радовали глаз, но и дольше сохранили свежий вид, важно учитывать, где именно их высаживать. Ошибки в выборе места способны свести на нет все старания.

Почему важно учитывать условия

Хризантемы чувствительны к свету, влаге и ветру. В контейнерах они прекрасно растут, но на грядке ситуация иная: от правильного выбора места напрямую зависит, будут ли кусты цвести обильно или быстро увянут. Эти растения требуют солнечных лучей, умеренного полива и защиты от неблагоприятных факторов. Если пренебречь их особенностями, хризантемы потеряют декоративность раньше времени.

Тень: главный враг обильного цветения

Даже самые неприхотливые сорта не смогут показать свою красоту без достаточного освещения. Для нормального развития хризантемам нужно не менее шести часов прямого солнца в день.

При недостатке света стебли становятся тонкими, вытягиваются, листья бледнеют, а количество бутонов резко сокращается. Оптимально, если участок будет освещён хотя бы четыре часа, но в глубокой тени кусты точно потеряют форму и силу.

Сырая почва: риск для корней

Хризантемы любят влажность, но категорически не переносят заболоченные участки. Там, где вода застаивается после дождя или снегопада, корни быстро загнивают. Особенно опасно это для растений, которые планируется выращивать как многолетники.

Лучший вариант — рыхлая и хорошо дренированная почва. Если земля тяжёлая, её можно улучшить, добавив компост или садовую землю. При невозможности изменить состав почвы хризантемы лучше держать в контейнерах, где легко контролировать уровень влаги.

Искусственное освещение: скрытая опасность

Осенью цветение запускается укорочением светового дня. Но если рядом с кустами постоянно горят фонари или освещение на крыльце, хризантемы могут "запутаться" и не выпустить бутоны.

Поэтому перед посадкой важно вечером выйти в сад и проверить, какие зоны освещены. Те места, где вечером слишком светло, не подойдут для этих растений.

Ветреные участки: угроза зимовки

Хризантемы, высаженные осенью с расчётом на многолетний рост, особенно уязвимы. Их корневая система не успевает укрепиться, а холодные ветра способны быстро погубить кусты.

Поэтому лучше выбирать защищённые уголки сада: у стены дома, забора или рядом с вечнозелёными кустарниками, которые создают естественную преграду для ветра. Это повышает шансы, что растения переживут зиму и порадуют повторным цветением.

Как продлить жизнь осенним хризантемам

Чтобы хризантемы оставались эффектными дольше:

  • регулярно удаляйте увядшие бутоны, стимулируя новые завязи;
  • не забывайте о поливе, особенно в сухую погоду;
  • периодически подкармливайте растения комплексными удобрениями;
  • в открытом грунте утепляйте корни слоем мульчи на зиму.

Эти простые меры помогут сохранить яркость осенних композиций и позволят наслаждаться красотой хризантем дольше, чем обычно.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Падалица для компоста: какие яблоки можно использовать и как правильно их закладывать сегодня в 2:46

Секреты компостирования: как яблоки превращаются в ценное удобрение — узнайте все тонкости

Избыток урожая яблок? Узнайте, как правильно компостировать их для получения ценного удобрения и чего избегать при этом.

Читать полностью » Трава буйвола, мох и осоки названы альтернативой традиционному газону сегодня в 2:08

Красота без газонокосилки: чем заменяют лужайку домовладельцы

Откройте для себя 7 уникальных почвопокровных растений, которые заменят традиционный газон: сократите расходы на уход и полив, сделав ваш двор красивым.

Читать полностью » Кути розмарина: секреты стрижки, которые сохранят ваши растения красивыми сегодня в 1:46

Розмарин и его тайны: когда и как обрезать, чтобы куст радовал долго

Обрезка розмарина - важный этап ухода. Узнайте, как правильно формировать кусты и что нужно для их здоровья и красоты.

Читать полностью » Анализ почвы позволяет снизить расходы на удобрения и повысить урожайность сегодня в 1:01

Одна ошибка с почвой — и удобрения лишь ускорят гибель растений

Проверка почвы — это ключ к здоровью вашего сада. Узнайте, как провести анализ, чтобы избежать проблем и правильно ухаживать за растениями.

Читать полностью » Убедитесь, как фацелия меняет урожайность: секреты успешных дачников сегодня в 0:46

Фацелия против сорняков: три простых способа для идеального урожая — так легко

Фацелия — это ваш надежный союзник в борьбе за плодородие почвы. Узнайте, как это растение заменяет навоз и улучшает урожай в 100 раз!

Читать полностью » В Пермском крае рекомендовали биопрепараты и укрывной материал для капусты, моркови и томатов сегодня в 0:44

Биопрепараты против гусениц и грибков: защита без тяжёлой химии в Пермском крае

Узнайте, как эффективно защитить свои растения от заморозков и вредителей в условиях короткого вегетационного периода Пермского края с использованием биопрепаратов и натуральных методов.

Читать полностью » Алексей Косяков: рост доли ИЖС увеличил площадь жилья, покупаемого по ипотеке вчера в 23:32

Квартиры уходят в прошлое: россияне берут в ипотеку дома всё больше метражом

В 2025 году россияне стали покупать по ипотеке более просторное жильё — средняя площадь выросла до 70 кв. м, а в ряде регионов превысила 170 кв. м.

Читать полностью » Ботаники объяснили, почему виноград относится к ягодам, а не к фруктам вчера в 22:28

Оказалось, что виноград ближе к баклажану, чем к яблоку

Почему виноград одни считают фруктом, а другие — ягодой? Разбираемся в научных и кулинарных аргументах и делимся лайфхаками по его использованию.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Врачи назвали эффективные упражнения для разминки плеч и рук
Садоводство

3 культуры, которые дадут лучший урожай озимого лука: советы опытных огородников
Спорт и фитнес

Тина Танг: укрепление приводящих мышц снижает риск травм бёдер и поясницы
Авто и мото

Volkswagen представил в Китае седан Sagitar L 2026 года за 114,9 тыс. юаней
Красота и здоровье

Новый мозговой имплант снижает хроническую боль на 50%: прорыв в нейромодуляции
Еда

Картофель с подливкой в духовке приобретает насыщенный вкус от лимона
Культура и шоу-бизнес

Эд Ширан переезжает в США на постоянное место жительства
Питомцы

Ветеринары: у 60% кошек стресс проявляется потерей аппетита и изменением поведения
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet