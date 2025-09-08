Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Коралловые колокольчики
Коралловые колокольчики
© commons.wikimedia.org by H. Zell is licensed under CC BY-SA 3.0
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 3:19

Осенний сад не будет прежним: какие соседи делают хризантемы роскошнее

Хризантемы хорошо комбинируются с рудбекией, виолой и декоративной капустой

Осень — время, когда сад оживает яркими красками, а хризантемы становятся главным украшением клумб и дворов. Но чтобы их красота звучала ещё ярче, важно подобрать для них правильных соседей. Компаньоны помогут подчеркнуть палитру, добавить текстуры и продлить сезон цветения.

Овечье ухо: серебристый акцент

Баранье ухо (Stachys byzantina) ценят не только за нежные ворсистые листья, но и за его способность оттенять яркие соцветия хризантем.

"Его серебристая листва является идеальной фольгой для яркого цветения мамы, добавляя текстуру и охлаждающий цветовой контраст", — добавил президент Jackson & Perkins Келли Фанк.

Это растение неприхотливо, хорошо чувствует себя даже на скудных почвах и не требует сложного ухода. Высота — от 15 до 60 см, ширина — от 30 до 90 см. Для нормального развития овечьему уху подойдёт солнце или лёгкая полутень.

Черноглазая Сьюзен: солнечные акценты

Рудбекия волосистая (Rudbeckia hirta), известная как черноглазая Сьюзен, прекрасно смотрится в осенних контейнерах и на клумбах.

"Черноглазые Сьюзан цветут раньше и перекрываются с мамами, создавая сезонный цвет", — отметил Фанк.

Ярко-жёлтые лепестки делают их гармоничным партнёром хризантем. Кроме того, оба растения активно привлекают пчёл и бабочек. Высота рудбекии достигает 60-90 см, ширина — 30-60 см. Для обильного цветения ей нужно солнце и рыхлая, хорошо дренированная земля.

Анютины глазки: палитра для фантазии

Виола — ещё один идеальный спутник для хризантем. Эти компактные цветы радуют многообразием оттенков: от мягкого жёлтого до насыщенного фиолетового.

"Анютины глазки — суперзвезда крутого сезона", — пояснила основатель Savvy Gardening Ники Джаббур.

Их можно использовать как для создания контраста, так и для плавного цветового перехода. Размер растения — от 15 до 30 см в высоту и до 30 см в ширину. Анютины глазки неприхотливы: они хорошо растут на солнце и в лёгкой полутени.

Декоративная капуста: лиственный декор

Кале и другие виды декоративной капусты придают клумбе необычный вид благодаря резным листьям и ярким оттенкам — от зелёного до насыщенно-фиолетового.

"[Они] сохраняются с осени и до начала зимы", — сказала сотрудник по маркетингу Hicks Nurseries Карен Масгрейв.

Цвет у капусты становится ярче с понижением температуры, и именно это делает её особенно выразительной в холодное время.

Кротон: экзотическая яркость

Хотя кротон часто выращивают в горшках дома, он отлично смотрится и на улице рядом с хризантемами.

"Кротон демонстрирует красочность в оттенках жёлтого, оранжевого, красного и бордового, что идеально подходит для осени", — пояснила Масгрейв.

Это крупное растение может достигать 90-150 см в высоту и ширину. Оно требует солнечного участка и лёгкой дренированной почвы.

Декоративные травы: структура и объём

Злаки и декоративные травы вносят в сад ощущение движения и создают воздушный фон. Их тонкие метёлки красиво колышутся на ветру и подчёркивают плотные соцветия хризантем. Кроме того, многие сорта сохраняют декоративность даже зимой, добавляя структуру в пустеющий сад.

Коралловые колокольчики: фиолетовый акцент

Heuchera, или коралловые колокольчики, известны своей богатой окраской листвы. Особенно эффектно смотрятся фиолетовые сорта — в сочетании с оранжевыми и жёлтыми хризантемами они создают насыщенную, гармоничную композицию.

"Вместе они создают многослойную многосезонную экспозицию", — добавила Фанк.

Высота растения — от 20 до 45 см, ширина — до 60 см. Для роста подходят солнечные и слегка затенённые места.

Как составить гармоничную композицию

Подбирая компаньонов для хризантем, стоит учитывать не только цвет, но и текстуру, высоту, время цветения. Низкорослые растения (виола, овечье ухо) отлично подходят для переднего плана. Среднерослые (рудбекия, коралловые колокольчики) создают яркий акцент, а высокие травы и кротон формируют фон. Такой подход помогает добиться глубины и выразительности цветника.

Сочетание хризантем с декоративной капустой и травами позволит сохранить сад привлекательным даже после первых заморозков. А добавление ярких листьев кротона или насыщенного фиолета гейхеры подчеркнёт богатство осенней палитры.

