Полив, прищипка и солнце: эти три правила продлят цветение хризантем аж до морозов
Хризантемы — настоящие звёзды осеннего сада. Они радуют яркими красками, когда большинство других цветов уже отцвели. Чтобы продлить их декоративность и наслаждаться пышным цветением до первых заморозков, достаточно соблюдать несколько простых правил ухода.
Как выбрать хризантемы при покупке
Чтобы куст цвел дольше, выбирайте растение с множеством бутонов, которые ещё не раскрылись. Оно может выглядеть скромнее, чем пышно цветущий экземпляр, но радовать будет дольше. Обратите внимание:
-
листья должны быть зелёными, без жёлтых пятен;
-
стебли — упругими, без повреждений;
-
корневая система — не пересушенной.
Избегайте покупки слишком рано: хризантемы любят прохладу и лучше всего чувствуют себя при температуре около +15 °C.
Пересадка после покупки
Часто цветы продаются в узких пластиковых контейнерах, которые ограничивают рост корней. Поэтому пересадка в более просторный горшок обязательна. Возьмите ёмкость на несколько сантиметров шире, добавьте качественный грунт, аккуратно разрыхлите земляной ком и хорошо полейте растение.
Полив и влажность
Главное правило: почва должна быть постоянно влажной, но не заболоченной.
-
В первые недели после пересадки поливайте регулярно.
-
Используйте поддон, но не оставляйте в нём воду надолго.
-
После адаптации полив сокращают до одного раза в неделю, увеличивая его только в засушливые дни.
Свет и температура
Хризантемы обожают солнце и нуждаются минимум в 6 часах прямого света ежедневно. В полутени цветение будет слабее, а побеги вытянутся. Лучшее место — солнечный участок сада или балкон, защищённый от сильного ветра.
Оптимальная температура — около +15 °C. При жаркой погоде горшки лучше перенести в лёгкую полутень, чтобы растение не перегревалось.
Как продлить цветение
-
Удаляйте отцветшие соцветия, чтобы силы растения шли на формирование новых бутонов.
-
Обрезайте пожелтевшие листья и слабые побеги.
-
Поддерживайте рыхлость грунта и своевременно подкармливайте удобрениями для цветущих растений.
-
Обеспечьте защиту от первых заморозков, перемещая горшки в укрытое место.
Плюсы и минусы выращивания хризантем
|Плюсы
|Минусы
|Длительное и обильное цветение
|Чувствительны к переувлажнению
|Большой выбор сортов и окрасок
|Требуют много солнца
|Хорошо растут в горшках и в саду
|Плохо переносят жару
|Легко размножаются черенками
|Нуждаются в регулярной прищипке и уходе
FAQ
Можно ли выращивать хризантемы в доме?
Да, но им нужно много света. Лучше размещать их на балконе или веранде.
Как защитить от первых заморозков?
Перенесите горшки в прохладное помещение или укройте растения агроволокном.
Нужно ли подкармливать осенью?
Да, в период цветения используйте фосфорно-калийные удобрения для поддержания бутонов.
Чтобы хризантемы цвели до самых заморозков, важно вовремя пересадить их в просторный горшок, обеспечить солнце, умеренный полив и регулярно удалять увядшие цветки. Тогда они подарят саду или балкону яркие краски поздней осени.
