Хризантемы
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 19:22

Полив, прищипка и солнце: эти три правила продлят цветение хризантем аж до морозов

Хризантемы — настоящие звёзды осеннего сада. Они радуют яркими красками, когда большинство других цветов уже отцвели. Чтобы продлить их декоративность и наслаждаться пышным цветением до первых заморозков, достаточно соблюдать несколько простых правил ухода.

Как выбрать хризантемы при покупке

Чтобы куст цвел дольше, выбирайте растение с множеством бутонов, которые ещё не раскрылись. Оно может выглядеть скромнее, чем пышно цветущий экземпляр, но радовать будет дольше. Обратите внимание:

  • листья должны быть зелёными, без жёлтых пятен;

  • стебли — упругими, без повреждений;

  • корневая система — не пересушенной.

Избегайте покупки слишком рано: хризантемы любят прохладу и лучше всего чувствуют себя при температуре около +15 °C.

Пересадка после покупки

Часто цветы продаются в узких пластиковых контейнерах, которые ограничивают рост корней. Поэтому пересадка в более просторный горшок обязательна. Возьмите ёмкость на несколько сантиметров шире, добавьте качественный грунт, аккуратно разрыхлите земляной ком и хорошо полейте растение.

Полив и влажность

Главное правило: почва должна быть постоянно влажной, но не заболоченной.

  • В первые недели после пересадки поливайте регулярно.

  • Используйте поддон, но не оставляйте в нём воду надолго.

  • После адаптации полив сокращают до одного раза в неделю, увеличивая его только в засушливые дни.

Свет и температура

Хризантемы обожают солнце и нуждаются минимум в 6 часах прямого света ежедневно. В полутени цветение будет слабее, а побеги вытянутся. Лучшее место — солнечный участок сада или балкон, защищённый от сильного ветра.

Оптимальная температура — около +15 °C. При жаркой погоде горшки лучше перенести в лёгкую полутень, чтобы растение не перегревалось.

Как продлить цветение

  1. Удаляйте отцветшие соцветия, чтобы силы растения шли на формирование новых бутонов.

  2. Обрезайте пожелтевшие листья и слабые побеги.

  3. Поддерживайте рыхлость грунта и своевременно подкармливайте удобрениями для цветущих растений.

  4. Обеспечьте защиту от первых заморозков, перемещая горшки в укрытое место.

Плюсы и минусы выращивания хризантем

Плюсы Минусы
Длительное и обильное цветение Чувствительны к переувлажнению
Большой выбор сортов и окрасок Требуют много солнца
Хорошо растут в горшках и в саду Плохо переносят жару
Легко размножаются черенками Нуждаются в регулярной прищипке и уходе

FAQ

Можно ли выращивать хризантемы в доме?
Да, но им нужно много света. Лучше размещать их на балконе или веранде.

Как защитить от первых заморозков?
Перенесите горшки в прохладное помещение или укройте растения агроволокном.

Нужно ли подкармливать осенью?
Да, в период цветения используйте фосфорно-калийные удобрения для поддержания бутонов.

Чтобы хризантемы цвели до самых заморозков, важно вовремя пересадить их в просторный горшок, обеспечить солнце, умеренный полив и регулярно удалять увядшие цветки. Тогда они подарят саду или балкону яркие краски поздней осени.

