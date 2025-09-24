Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Хризантемы
Хризантемы
© commons.wikimedia.org by David J. Stang is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Садоводство
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 4:49

Цветы, что не боятся осенних туч: секреты долгого сияния хризантем

Хризантемы продлевают цветение при регулярном удалении увядших бутонов

Осень редко ассоциируется с яркими красками, но именно в это время хризантемы становятся главным украшением садов и балконов. Их богатая палитра — от нежного кремового до насыщенного бордового — способна оживить даже самый серый пейзаж. Но многие садоводы сталкиваются с тем, что цветение длится недолго. Чтобы продлить удовольствие, нужно учитывать ряд секретов, которые знают далеко не все.

Хризантема — символ осени

Эти цветы называют королевами осени, и не зря: когда летние растения уже увядают, они только набирают силу. Существует множество сортов, отличающихся формой соцветий, размером куста и оттенками. Хризантемы одинаково эффектны как в открытом грунте, так и в контейнерах на террасе или балконе. Главное — правильно ухаживать за ними, особенно в сентябре и октябре.

Что влияет на продолжительность цветения

На жизненный цикл растения воздействует сразу несколько факторов: режим полива, обрезка, подкормка и даже соседи по клумбе. Ошибки в уходе приводят к тому, что бутоны отцветают гораздо быстрее. Но если уделить немного внимания деталям, можно наслаждаться пышными соцветиями почти до зимы.

"Важный способ сохранить хризантемы красивыми в течение всей осени — регулярно удалять увядшие цветы, прежде чем они полностью высохнут", — отметил менеджер сада Бенджамин Годфри.

Сравнение подходов в уходе

Подход

Результат

Риск

Без регулярной обрезки

Быстрое образование семян, прекращение цветения

Куст выглядит неопрятно

Прищипывание и удаление старых цветов

Продление цветения, формирование новых бутонов

Требует регулярного внимания

Сухая почва

Увядание и потеря окраски

Ослабление растения

Чрезмерный полив

Загнивание корней

Потеря куста

Советы шаг за шагом

  1. Проверяйте кусты через день и удаляйте засохшие лепестки.
  2. Поливайте умеренно: земля должна оставаться слегка влажной. Для горшков хорошо подходят лейки с тонким носиком.
  3. Подкармливайте жидким удобрением для цветущих культур раз в две недели в период бутонизации. Подойдут средства с калием и фосфором.
  4. Разместите рядом растения-компаньоны — астры или декоративные травы, чтобы создать благоприятный микроклимат.
  5. В случае похолоданий укройте кусты агроволокном или перенесите горшки в теплицу.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: оставить увядшие соцветия.
    Последствие: растение тратит силы на семена.
    Альтернатива: прищипывание.
  • Ошибка: поливать обильно и редко.
    Последствие: гниль корней.
    Альтернатива: частый умеренный полив.
  • Ошибка: игнорировать прогноз погоды.
    Последствие: гибель от первых заморозков.
    Альтернатива: использование укрывного материала или перенос в теплицу.

А что если посадить в контейнер?

Хризантемы прекрасно растут в кашпо. В контейнерах проще контролировать влажность и защитить растения от мороза, перенеся их в дом или на веранду. Кроме того, в горшках можно сочетать несколько сортов, создавая эффектные композиции.

Плюсы и минусы выращивания хризантем

Плюсы

Минусы

Длительное цветение при правильном уходе

Требуют регулярного внимания

Огромный выбор сортов

Чувствительны к первым морозам

Подходят для клумб и контейнеров

Могут страдать от грибковых заболеваний

Сочетаются с другими осенними культурами

Нуждаются в защите от сильных дождей

FAQ

Как выбрать сорт для сада?
Для открытого грунта подходят зимостойкие сорта с мелкими цветами, для контейнеров — крупноцветковые декоративные.

Сколько стоит посадочный материал?
Цена варьируется от 150 до 600 рублей за куст в зависимости от сорта и питомника.

Что лучше — посадка в клумбе или в горшке?
На клумбе кусты выглядят эффектнее, но в контейнерах проще защитить их от заморозков и продлить цветение.

Мифы и правда

  • Миф: хризантемы не нуждаются в подкормке.
    Правда: регулярные удобрения продлевают цветение и улучшают окраску.
  • Миф: они не боятся мороза.
    Правда: первые заморозки губительны для большинства сортов.
  • Миф: чем больше воды, тем лучше.
    Правда: переувлажнение приводит к гнили корней.

Интересные факты

  1. В Японии хризантема считается символом счастья и используется на гербе императорской семьи.
  2. В Европе долгое время цветы ассоциировались исключительно с трауром, но сегодня их все чаще используют для украшения домов.
  3. В Китае из лепестков готовят ароматный чай, который считается полезным для здоровья.

Исторический контекст

  • IV век до н. э. — первые упоминания о хризантемах в Китае.
  • VIII век — растение завезено в Японию, где быстро стало символом власти.
  • XVIII век — хризантемы появились в Европе, став модным украшением садов.
  • XX век — широкое распространение декоративных сортов по всему миру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперты: уксус в разведении помогает кислолюбивым растениям и работает как гербицид сегодня в 5:01

Дёшево, просто, экологично: чем заменить дорогие удобрения

Узнайте, как картофельные очистки и уксус могут стать удивительными помощниками на вашей даче, обогащая почву и избавляя от сорняков. Вдохните новую жизнь в ваш сад.

Читать полностью » Союз садоводов России рекомендовал укрывать розы, гортензии и виноград только после первых морозцев сегодня в 0:52

Смешно до слёз, но клубника мёрзнет первой: садовые ошибки, которые убивают урожай

Когда и чем укрывать растения на зиму? Эксперты раскрыли правила подготовки роз, винограда, малины и хвойных к холодам, чтобы они не подмерзли.

Читать полностью » В Хакасии осеннее окно для посадки ежевики длится всего три недели сегодня в 0:21

Осенняя гонка с морозом: когда ежевика в Хакасии успевает укорениться

Осенняя посадка ежевики в Хакасии требует точного расчета. Узнайте, когда сажать, какие сорта выбирать и как укрывать на зиму, чтобы получить сладкий урожай.

Читать полностью » Осенью необходимо убрать растительные остатки и провести обработку сада для будущего урожая вчера в 23:06

Грибки и личинки ждут под снегом: как защитить почву и деревья

Осенью сад требует особого внимания: уборка, побелка и обработка почвы помогут растениям пережить зиму и встретить весну здоровыми.

Читать полностью » Ручная мясорубка, банки с вареньем и валенки стали символами советской дачи вчера в 22:02

Островок свободы и банки с вареньем: что делало советскую дачу особенной

Какие предметы можно было встретить почти на каждой советской даче? От мясорубки до «ЗИЛа» — они стали символами ушедшей эпохи.

Читать полностью » Садоводы напомнили правила зимовки герани, пеларгонии и других культур в доме вчера в 21:18

Цветы не знают зимы: растения, которые продолжают цвести в доме

Некоторые садовые цветы можно забрать домой на зиму. Какие растения лучше переносят квартирные условия и продолжают радовать?

Читать полностью » Специалисты советуют проверять фундамент, коммуникации и ЕГРН перед сделкой с недвижимостью вчера в 20:14

Загородный дом может стать ловушкой: какие проверки нельзя игнорировать

Эксперт рассказал, какие ошибки совершают при покупке загородного дома: от игнорирования экспертизы до выбора жилья без ремонта.

Читать полностью » Профессор МГУ Зернов: выращивание комнатных растений безопасно, если нет маленьких детей вчера в 19:28

Подоконник превращается в аптеку с сюрпризом: какие зелёные питомцы выделяют ядовитый сок

Некоторые комнатные растения красивы, но ядовиты. Как отличить безопасные виды от опасных и какие ошибки допускают хозяева, рассказал профессор МГУ.

Читать полностью »

Новости
Дом

Эксперты рассказали, какие бывают виды штопоров для вина и чем они отличаются
Туризм

Осень в Петербурге: музеи, книжные лавки и гастрономические маршруты
Еда

Запекание рыбы в соляной корке даёт сочное и полезное блюдо
Еда

Зразы из говядины с начинкой получаются сочными и мягкими
Питомцы

Кинологи: для обучения ходьбе рядом собакам лучше подходит ошейник, а не шлейка
Наука

Учёные Калифорнийского университета подсчитали ежедневное потребление алкоголя шимпанзе
Садоводство

Специалисты отметили, что самодельные бумажные ёмкости сохраняют влажность и полностью разлагаются в почве
Авто и мото

Inmetro назвал Chevrolet Onix лидером по экономичности среди машин в Бразилии
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet