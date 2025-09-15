Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Устойчивые к дезинфекции микробы иногда полезны
Устойчивые к дезинфекции микробы иногда полезны
© https://commons.wikimedia.org/wiki/File:E._coli_Bacteria_(16578744517).jpg by NIAID
Главная / Наука
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 16:30

Тайный союз пустынь и звёзд: микробы, которые выживают там, где жизнь казалась мифом

Бактерии Chroococcidiopsis адаптируются к радиации в симулированном космическом грунте

Представьте себе крошечных обитателей, которые прячутся внутри камней в самых суровых пустынях Земли и теперь чувствуют себя как дома в грунте, похожем на лунный или марсианский. Эти бактерии из рода Chroococcidiopsis не просто выживают — они растут и развиваются в условиях, где большинство организмов погибает мгновенно. Их секрет кроется в уникальных адаптациях, которые позволяют переносить радиацию, вакуум и даже экстремальную засуху. Давайте разберёмся, почему эти микробы могут стать ключом к будущим космическим экспедициям.

Бактерии Chroococcidiopsis — это цианобактерии, которые живут внутри пористых камней, таких как песчаник или известняк. Они питаются светом, проникающим сквозь поры, и могут "стекленеть" в периоды засухи, заполняя клетки сахарами, чтобы сохранить структуру. Это делает их настоящими экстремофилами, способными выдерживать то, что убивает другие формы жизни. В Антарктиде, в долине Мак-Мердо, где ветры высушивают всё вокруг, эти бактерии стали сенсацией — их нашли там, где жизнь казалась невозможной.

Недавно итальянские учёные из агентства ASI провели эксперименты, где Chroococcidiopsis поселили в симулированном лунном и марсианском грунте. Бактерии не только выжили, но и размножились, особенно после добавления азота в виде мочевины. Это открывает двери для создания замкнутых экосистем на других планетах, где микробы могли бы производить кислород или питательные вещества. В космосе они уже проходили тесты: на МКС в проектах EXPOSE-R и EXPOSE-R2 они выдерживали годы за бортом, а затем восстанавливались на Земле.

Советы шаг за шагом

Если вы интересуетесь астробиологией и хотите провести домашний эксперимент с подобными организмами, следуйте этим шагам. Начните с приобретения штамма Chroococcidiopsis из специализированных лабораторий — они доступны для научных целей. Затем подготовьте субстрат: используйте пористый камень, такой как известняк, и добавьте питательные растворы, включая мочевину для азота. Поместите всё в bioreactor — компактное устройство для выращивания микроорганизмов, которое поддерживает влажность и свет. Регулируйте освещение, имитируя инфракрасный спектр, и наблюдайте за ростом через микроскоп. Для продвинутых опытов добавьте симуляторы грунта, как regolite substrates, чтобы проверить выживаемость. В итоге вы сможете увидеть, как бактерии фотосинтезируют даже в экстремальных условиях.

Мифы и правда

Многие думают, что жизнь на Марсе невозможна из-за радиации и холода — это миф, опровергнутый экспериментами с Chroococcidiopsis. Правда в том, что эти бактерии выдерживают дозы в 113 килогреев, что смертельно для большинства земных организмов. Ещё один миф: в космосе нет света для фотосинтеза — на самом деле, они адаптируются к инфракрасному излучению красных карликов. А вот идея, что такие микробы могут сразу колонизировать планету без поддержки, — частично правда, но им нужен стартовый азот, как в мочевине.

FAQ

Как выбрать штамм Chroococcidiopsis для экспериментов?

Ищите сертифицированные образцы от биологических поставщиков, проверяя на устойчивость к радиации — это важно для симуляций космоса.

Сколько стоит начать такой эксперимент?

Базовый набор с bioreactor и nutrient substrates обойдётся в 5-10 тысяч рублей, плюс микроскоп для наблюдений.

Что лучше: выращивать в камнях или в грунте?

В камнях они более стабильны в засухе, но для космоса грунт, как regolite substrates, даёт реалистичную среду.

Исторический контекст

В 1960-х Имре Фридман и Розели Фридман открыли Chroococcidiopsis в пустыне Негев, назвав их эндолитами. Десятилетие спустя они нашли их в Антарктиде, подтвердив выживание в экстремальных условиях. В 2000-х Даниэла Билли собрала данные о радиационной устойчивости. В 2007 году российский "Фотон-М3" вывел их в космос, а проекты на МКС в 2009–2016 годах доказали регенерацию ДНК. Наконец, исследования ASI в 2020-х показали рост в симулированном грунте.

А что если…

А что если эти бактерии уже живут на Луне или Марсе? Тогда будущие миссии могли бы использовать их для создания биоферм. А если адаптировать их для производства кислорода? Это решило бы проблему дыхания астронавтов. А что если объединить с другими экстремофилами, как тихоходки? Получилась бы гибридная экосистема для долгосрочных баз.

В заключение, три интересных факта: Chroococcidiopsis могут "ремонтировать" ДНК после космических повреждений, они фотосинтезируют под инфракрасным светом, и их рост в симулированном грунте обещает новые биореакторы для космоса.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

5800-летняя березовая жвачка помогла определить внешность и рацион древней женщины сегодня в 9:29

Археологи нашли не кости, а нечто большее: как смола стала ключом к генетической машине времени

5700-летний кусок берёзовой смолы, найденный в Дании, позволил учёным восстановить ДНК женщины мезолита. Исследование раскрыло её внешность, рацион и патогены, изменив подходы к изучению древних людей.

Читать полностью » Психологи из Университета Буффало раскрыли метод борьбы с мыслями о работе после окончания дня сегодня в 8:29

Трудоголикам не поможет: психологи нашли лазейку от эмоционального выгорания

Учёные из Университета Буффало выяснили: переключение на личные цели после работы снижает стресс и риск выгорания. Но метод не работает для трудоголиков. Как научиться "выключать" рабочие мысли — в материале.

Читать полностью » Учёные: ледники 720 млн лет назад запустили эволюцию многоклеточной жизни сегодня в 7:29

Секрет эволюции спрятан во льдах: как глобальное оледенение создало жизнь, какой мы её знаем

Учёные доказали: глобальные оледенения 720-635 млн лет назад обогатили океаны минералами, вызвав взрывное увеличение кислорода и эволюционный прорыв — рождение многоклеточной жизни.

Читать полностью » Археологи нашли доказательства сезонной охоты неандертальцев в труднодоступных горах сегодня в 6:43

Организованные стоянки и костный мозг вместо топлива: неожиданные находки древней эпохи

Археологические открытия в сербской пещере Баланица возрастом 300 000 лет показали: неандертальцы охотились на горных козлов, использовали костный мозг как топливо и организовывали пространство стоянок, опережая прежние представления науки об их когнитивных способностях.

Читать полностью » Редчайшая находка в Смоленске: археологи обнаружили древний каменный терем сегодня в 5:43

Нашли то, что изменит историю: каменный терем раскроет секреты древнего Смоленска

В Смоленске археологи обнаружили каменный терем XII века! Редчайшая находка домонгольской гражданской архитектуры раскрывает тайны Древней Руси и меняет представление об истории Смоленска.

Читать полностью » NASA ввело запрет на участие граждан Китая в своих проектах — Bloomberg сегодня в 4:15

Вчера стажёры, сегодня враги: как Китай лишили права на космос США

NASA официально ограничило участие граждан Китая в своих проектах. Почему это решение стало символом новой космической гонки?

Читать полностью » Учёные из Южной Кореи предложили заменить вырубку леса сегодня в 3:33

Лес можно спасти от вырубки: новый способ добычи солнечной энергии переворачивает правила

Учёные нашли способ производить солнечную энергию без массовой вырубки лесов: "солнечные деревья" обещают сохранить природу и дать мегаватты.

Читать полностью » Кристалл времени впервые удалось увидеть под микроскопом и без него — работа учёных США сегодня в 2:33

Наука нарушила правила игры: создан материал, который не стареет

Учёные впервые создали кристалл времени, заметный невооружённым глазом. Открытие открывает путь к новым технологиям и меняет представления о квантовом мире.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Учёные NASA подтвердили: некоторые растения снижают уровень токсинов в воздухе
Авто и мото

Эксперт Турсунова: средний чек на ремонт автомобиля в России достиг 23–25 тыс. рублей
Еда

Куриная грудка быстро пересыхает: оптимальная готовка при 190 °C занимает 8–10 минут
Садоводство

Стрижка газона перед зимой: когда и как правильно завершить сезон - советы экспертов
Питомцы

У собак накапливаются налёт и сера без регулярной чистки зубов и ушей
Садоводство

Декоративный чеснок высаживают осенью для обильного цветения
Наука

Метан на Макемаке испаряется несмотря на низкую температуру
Спорт и фитнес

Нутрициолог Мария Кардакова: строгие диеты в долгую не работают
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet