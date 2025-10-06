Болит желудок, выпадают волосы, не спится? Возможно, это не болезни, а нервное истощение

Современный человек нередко живёт в состоянии постоянного напряжения — дедлайны, новости, гаджеты и недосып становятся частью повседневности. Но не всегда организм подаёт сигнал о стрессе в привычной форме: не каждый тревожный звоночек выглядит как раздражительность или бессонница. Часто стресс прячется под маской обычных физических недомоганий.

О таких скрытых признаках рассказала невролог ФНКЦ ФМБА России Юлия Варламова, отметив, что хроническое нервное перенапряжение способно менять работу практически всех систем организма.

"Эти симптомы не всегда воспринимаются как 'стрессовые'. Их чаще списывают на усталость или погрешности в питании, хотя в действительности именно нервное напряжение может быть их пусковым механизмом", — пояснила невролог Юлия Варламова.

Когда стресс становится хроническим

Стресс — это естественная защитная реакция организма. В момент опасности вырабатываются адреналин и кортизол, ускоряющие сердцебиение и повышающие концентрацию. Но если тревога не проходит неделями, организм остаётся в режиме "боевой готовности".

Хронический стресс истощает нервную систему, нарушает обмен веществ, влияет на гормональный баланс и иммунитет. Врач подчёркивает, что многие симптомы маскируются под соматические болезни, из-за чего люди месяцами лечат желудок, кожу или волосы, не замечая корня проблемы.

Как стресс влияет на тело

"О хроническом стрессе могут говорить расстройства пищеварения: тошнота, изжога или синдром раздражённого кишечника", — отметила Варламова.

При нервном перенапряжении активируется симпатическая нервная система, что замедляет работу желудка и кишечника. Из-за постоянного выброса гормонов стресса нарушается выработка ферментов, ухудшается пищеварение и усвоение питательных веществ.

К этому добавляются другие неочевидные проявления:

частые простуды — из-за подавления иммунитета;

выпадение волос и ухудшение состояния кожи;

навязчивое переедание или, наоборот, потеря аппетита;

бессонница и повышенная тревожность;

чрезмерное использование гаджетов — как способ "сбросить" напряжение.

Эти симптомы часто воспринимаются как отдельные проблемы, но на деле являются звеньями одной цепочки — хронического стресса.

Сравнение: острый и хронический стресс