Болит желудок, выпадают волосы, не спится? Возможно, это не болезни, а нервное истощение
Современный человек нередко живёт в состоянии постоянного напряжения — дедлайны, новости, гаджеты и недосып становятся частью повседневности. Но не всегда организм подаёт сигнал о стрессе в привычной форме: не каждый тревожный звоночек выглядит как раздражительность или бессонница. Часто стресс прячется под маской обычных физических недомоганий.
О таких скрытых признаках рассказала невролог ФНКЦ ФМБА России Юлия Варламова, отметив, что хроническое нервное перенапряжение способно менять работу практически всех систем организма.
"Эти симптомы не всегда воспринимаются как 'стрессовые'. Их чаще списывают на усталость или погрешности в питании, хотя в действительности именно нервное напряжение может быть их пусковым механизмом", — пояснила невролог Юлия Варламова.
Когда стресс становится хроническим
Стресс — это естественная защитная реакция организма. В момент опасности вырабатываются адреналин и кортизол, ускоряющие сердцебиение и повышающие концентрацию. Но если тревога не проходит неделями, организм остаётся в режиме "боевой готовности".
Хронический стресс истощает нервную систему, нарушает обмен веществ, влияет на гормональный баланс и иммунитет. Врач подчёркивает, что многие симптомы маскируются под соматические болезни, из-за чего люди месяцами лечат желудок, кожу или волосы, не замечая корня проблемы.
Как стресс влияет на тело
"О хроническом стрессе могут говорить расстройства пищеварения: тошнота, изжога или синдром раздражённого кишечника", — отметила Варламова.
При нервном перенапряжении активируется симпатическая нервная система, что замедляет работу желудка и кишечника. Из-за постоянного выброса гормонов стресса нарушается выработка ферментов, ухудшается пищеварение и усвоение питательных веществ.
К этому добавляются другие неочевидные проявления:
-
частые простуды — из-за подавления иммунитета;
-
выпадение волос и ухудшение состояния кожи;
-
навязчивое переедание или, наоборот, потеря аппетита;
-
бессонница и повышенная тревожность;
-
чрезмерное использование гаджетов — как способ "сбросить" напряжение.
Эти симптомы часто воспринимаются как отдельные проблемы, но на деле являются звеньями одной цепочки — хронического стресса.
Сравнение: острый и хронический стресс
|Признак
|Острый стресс
|Хронический стресс
|Длительность
|Минуты, часы
|Недели и месяцы
|Реакция организма
|Мобилизация, всплеск энергии
|Истощение, апатия
|Физические проявления
|Повышенный пульс, потливость
|Нарушения сна, боли, болезни ЖКТ
|Эмоциональное состояние
|Тревога, раздражительность
|Усталость, депрессия
|Влияние на иммунитет
|Кратковременная стимуляция
|Снижение защитных функций
Как стресс проявляется у мужчин, женщин и детей
По словам врача, реакция на стресс различается в зависимости от пола и возраста.
-
Мужчины чаще реагируют вспышками агрессии, импульсивными поступками, раздражительностью. У них может появляться тяга к алкоголю, чрезмерным физическим нагрузкам или азартным играм.
-
Женщины нередко сталкиваются с мигренями, нарушением менструального цикла, чувством хронической усталости и апатией.
-
Дети становятся капризными, плохо спят, теряют концентрацию, жалуются на боли в животе без видимой причины.
"У мужчин стресс может выражаться в виде агрессии и всплесков импульсивности, у женщин — через мигрени, нарушение цикла, чувство хронической усталости. У детей же меняется поведение: появляются капризность, трудности с концентрацией, нарушения сна", — пояснила Варламова.
Такое разнообразие проявлений делает диагностику сложной: без внимательного отношения к себе и близким стресс легко пропустить.
Сон и психология
Качественный сон — главный инструмент борьбы со стрессом. Недосып повышает уровень кортизола и усиливает тревогу. Даже один день без полноценного отдыха снижает когнитивные способности и ухудшает настроение.
Релаксационные техники, дыхательные упражнения и прогулки перед сном помогают нормализовать цикл сна и снизить внутреннее напряжение.
FAQ
Как отличить хронический стресс от обычной усталости?
Если раздражение, нарушения сна и апатия сохраняются больше недели, это уже хронический стресс.
Можно ли снять стресс без лекарств?
Да, помогают физическая активность, медитация, хобби и режим сна.
Как стресс связан с желудком?
Гормоны стресса изменяют выработку желудочного сока, вызывая изжогу, тошноту и спазмы кишечника.
Стоит ли обращаться к врачу, если симптомы «вроде бы» неопасны?
Да. Невролог или психотерапевт поможет выявить источник напряжения и подобрать коррекцию.
