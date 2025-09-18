Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Стресс женщины-руководителя
Стресс женщины-руководителя
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 5:23

Как распознать стадии стресса и остановить его до дистресса

Терапевт Фёдор Евдокимов: хронический стресс повышает риск тяжёлых болезней и смерти

Хронический стресс — не просто неприятное состояние, а реальная угроза для здоровья. Об этом предупредил терапевт, эксперт Пироговского университета Фёдор Евдокимов, слова которого приводит "Газета.ру".

Чем опасен длительный стресс

По словам врача, при постоянной тревоге в организме вырабатывается повышенное количество адреналина. Это вызывает:

  • скачки артериального давления;

  • тахикардию (учащённое сердцебиение);

  • перегрузку сосудов и сердца.

На первых этапах человек может не замечать серьёзных нарушений, ведь организм приспосабливается. Но со временем наступает истощение.

Стадии стресса

  1. Реакция тревоги - резкий выброс гормонов, мобилизация организма.

  2. Стадия сопротивления - организм адаптируется, продолжает жить в условиях напряжения.

  3. Дистресс - крайняя стадия, когда ресурсы исчерпаны. Давление падает, иммунитет снижается, возникают тяжёлые сбои.

"Третья стадия стресса — дистресс. Наступает истощение и снижение давления. На этом этапе стрессорного фактора быть не должно", — пояснил Евдокимов.

Возможные последствия

  • инвалидизация из-за хронических заболеваний;

  • развитие сердечно-сосудистых патологий;

  • риск летального исхода.

Как защитить себя

  • следить за режимом сна и отдыха;

  • уменьшать количество стрессоров (работа, бытовые перегрузки, информационный поток);

  • практиковать дыхательные техники, прогулки, физическую активность;

  • при тревожных состояниях обращаться к врачу — иногда требуется медикаментозная поддержка.

Заключение

Хронический стресс — скрытый враг, который разрушает организм постепенно. Он способен довести до тяжёлых болезней и даже смерти, если не предпринимать меры. Осознанное отношение к собственному здоровью и своевременная помощь специалистов помогают избежать тяжёлых последствий.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Врач Андрей Кондрахин объяснил возможные причины внезапной смерти школьников сегодня в 4:19

Внезапная смерть школьников: первые дни сентября обернулись трагедиями

После трагических случаев смерти школьников врачи напоминают: ЭКГ, контроль нагрузок и внимание к жалобам ребёнка способны предотвратить беду.

Читать полностью » Педиатр Марина Дьякова: алкоголь особенно разрушителен для организма подростков сегодня в 3:15

Почему спиртное разрушает мозг подростков быстрее, чем взрослых

Подростки часто пробуют алкоголь ради «взрослости», но он наносит мощный удар по мозгу и внутренним органам. Врач объяснила, чем это оборачивается.

Читать полностью » Герман Гандельман: исследования доказали, что домашнее обучение хуже очного сегодня в 2:12

Почему уровень одноклассников напрямую влияет на успехи ребёнка

Герман Гандельман и Елена Малышева объяснили, почему очное обучение эффективнее домашнего и как коллектив влияет на развитие детей.

Читать полностью » Врач Елена Павлова: растительное молоко уступает коровьему по питательной ценности сегодня в 1:08

Как выбрать безопасное растительное молоко: главные правила

Растительное молоко стало популярной альтернативой, но оно беднее белками, витаминами и минералами. Врач объяснила, чем оно отличается от коровьего и какие есть риски.

Читать полностью » Врач Сабина Шафикова рассказала о пользе помидоров и антиоксиданта ликопина сегодня в 0:05

Красный овощ работает как естественный антиоксидант

Ликопин в помидорах снижает риски сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Но свежие томаты могут быть вредны при гастрите.

Читать полностью » Сомнолог Черкасова рассказала, сколько должен длиться дневной сон на работе вчера в 23:26

Секрет продуктивности западных компаний: короткий сон посреди дня

Сомнолог объяснила, почему 15–20 минут сна на работе не вредят, а помогают восстановить силы и даже повышают креативность сотрудников.

Читать полностью » В МГУ напомнили: бурый жир расходует энергию и снижает риск ожирения вчера в 23:06

Что если ожирение лечить теплом? Будущее, в котором диеты станут не нужны

Учёные выяснили, что бурый жир помогает организму тратить калории. Эксперт рассказала, как естественным образом активировать этот ресурс.

Читать полностью » Невролог Бинг: деменция может проявляться изменениями личности и речи, а не только потерей памяти вчера в 23:01

Болезнь, которая лишает человека самого себя: почему деменцию начали легко принять за усталость

Деменция — это не только забывчивость, но и первые тонкие сигналы. Узнайте, как распознать ранние признаки и вовремя обратиться за помощью.

Читать полностью »

Новости
Еда

Кулинары рекомендует кролика с грибами тушёный в сметане для семейного ужина
Авто и мото

Опытные водители напомнили новичкам о простых привычках, которые снижают риск поломок зимой
Технологии

В испытаниях Neuralink участвуют 12 человек с параличом — данные на осень 2025
Дом

Эксперты объясняют, почему важно регулярно очищать уплотнитель стиральной машины
Спорт и фитнес

Американский совет по фитнесу признал велосипед одним из лучших упражнений для пресса
Садоводство

Укоренение черенков герани занимает около восьми недель
Еда

Быстрое безе в микроволновке получается хрустящим и легким по рецепту
Спорт и фитнес

Психологи: восприятие боли определяет предел выносливости в беге
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet