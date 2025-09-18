Как распознать стадии стресса и остановить его до дистресса

Хронический стресс — не просто неприятное состояние, а реальная угроза для здоровья. Об этом предупредил терапевт, эксперт Пироговского университета Фёдор Евдокимов, слова которого приводит "Газета.ру".

Чем опасен длительный стресс

По словам врача, при постоянной тревоге в организме вырабатывается повышенное количество адреналина. Это вызывает:

скачки артериального давления;

тахикардию (учащённое сердцебиение);

перегрузку сосудов и сердца.

На первых этапах человек может не замечать серьёзных нарушений, ведь организм приспосабливается. Но со временем наступает истощение.

Стадии стресса

Реакция тревоги - резкий выброс гормонов, мобилизация организма. Стадия сопротивления - организм адаптируется, продолжает жить в условиях напряжения. Дистресс - крайняя стадия, когда ресурсы исчерпаны. Давление падает, иммунитет снижается, возникают тяжёлые сбои.

"Третья стадия стресса — дистресс. Наступает истощение и снижение давления. На этом этапе стрессорного фактора быть не должно", — пояснил Евдокимов.

Возможные последствия

инвалидизация из-за хронических заболеваний;

развитие сердечно-сосудистых патологий;

риск летального исхода.

Как защитить себя

следить за режимом сна и отдыха;

уменьшать количество стрессоров (работа, бытовые перегрузки, информационный поток);

практиковать дыхательные техники, прогулки, физическую активность;

при тревожных состояниях обращаться к врачу — иногда требуется медикаментозная поддержка.

Заключение

Хронический стресс — скрытый враг, который разрушает организм постепенно. Он способен довести до тяжёлых болезней и даже смерти, если не предпринимать меры. Осознанное отношение к собственному здоровью и своевременная помощь специалистов помогают избежать тяжёлых последствий.