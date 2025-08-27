Осенняя усталость изматывает организм: врачи назвали главный дефицит
С приходом осени многие начинают жаловаться на постоянную усталость и снижение работоспособности. По словам заведующей Центром общественного здоровья и медицинской профилактики Ольги Чирковой, в этот период может помочь витамин D, но принимать его без анализов и консультации врача не стоит.
Витамин D и анализы
Осенью и зимой уровень витамина D часто снижается, что отражается на иммунитете и уровне энергии.
"Имеет смысл проверить уровень витамина D и железа в организме с помощью анализов и по показаниям врача начать принимать соответствующие добавки, а также комплексы с витаминами группы B и магнием", — пояснила Чиркова.
Самостоятельно начинать приём витаминов специалист не рекомендует.
Комплексный подход к энергии
Чтобы вернуть бодрость, важно уделять внимание не только витаминам, но и образу жизни:
- наладить режим сна (7-8 часов в сутки),
- заниматься регулярной физической активностью,
- питаться разнообразно и сбалансированно.
Итог
"Соблюдение этих рекомендаций поможет вернуть энергию, повысить работоспособность и поддержать иммунитет", — подчеркнула Чиркова.
Главная идея проста: правильный сон, движение, полноценное питание и грамотный приём витаминов после анализов — основа борьбы с хронической усталостью.
