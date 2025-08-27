Осенняя усталость изматывает организм: врачи назвали главный дефицит

С приходом осени многие начинают жаловаться на постоянную усталость и снижение работоспособности. По словам заведующей Центром общественного здоровья и медицинской профилактики Ольги Чирковой, в этот период может помочь витамин D, но принимать его без анализов и консультации врача не стоит.

Витамин D и анализы

Осенью и зимой уровень витамина D часто снижается, что отражается на иммунитете и уровне энергии.

"Имеет смысл проверить уровень витамина D и железа в организме с помощью анализов и по показаниям врача начать принимать соответствующие добавки, а также комплексы с витаминами группы B и магнием", — пояснила Чиркова.

Самостоятельно начинать приём витаминов специалист не рекомендует.

Комплексный подход к энергии

Чтобы вернуть бодрость, важно уделять внимание не только витаминам, но и образу жизни:

наладить режим сна (7-8 часов в сутки),

заниматься регулярной физической активностью,

питаться разнообразно и сбалансированно.

Итог

"Соблюдение этих рекомендаций поможет вернуть энергию, повысить работоспособность и поддержать иммунитет", — подчеркнула Чиркова.

Главная идея проста: правильный сон, движение, полноценное питание и грамотный приём витаминов после анализов — основа борьбы с хронической усталостью.