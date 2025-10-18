Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 11:26

Почему после сна всё равно нет сил: врачи объяснили, как победить хроническую усталость

Медик Светлана Малиновская рассказала, как бороться с хронической усталостью на работе

Постоянное чувство усталости, сонливость, головные боли и потеря концентрации — эти симптомы знакомы почти каждому офисному работнику.
Современный ритм жизни, недостаток движения и постоянная работа за компьютером приводят к тому, что даже после сна человек не ощущает бодрости.

Медик Светлана Малиновская рассказала, как с помощью простых, но эффективных привычек можно справиться с хронической усталостью и вернуть организму энергию.

Почему сидячая работа лишает нас сил

"Кровоснабжение нарушается, и начинаются сильные головные боли и нарушение сна. Все эти симптомы провоцируют развитие синдрома хронической усталости и снижение работоспособности. Однако можно легко этого избежать. Каждые полтора часа делать перерыв в рабочем процессе, выпивать стакан тёплой воды и заняться зарядкой", — отметила эксперт Светлана Малиновская.

Основная причина синдрома хронической усталости — застой крови из-за малоподвижного образа жизни.
Когда человек долго сидит в одной позе, особенно за компьютером, мышцы спины и шеи напряжены, а кровообращение в мозге и позвоночнике замедляется. В результате ухудшается снабжение тканей кислородом, что вызывает слабость и сонливость.

Со временем эти нарушения приводят к целому комплексу проблем — от бессонницы до эмоционального истощения.

Как проявляется синдром хронической усталости

Медики считают, что это не просто временная слабость, а реакция организма на постоянный стресс и дефицит движения.

Симптом Проявление
Головные боли Возникают к концу рабочего дня
Нарушение сна Трудно заснуть, сон поверхностный
Сонливость и апатия Даже после отдыха нет бодрости
Боли в шее и пояснице Следствие плохого кровообращения
Раздражительность, тревожность Результат перегрузки нервной системы
Снижение концентрации Сложно сосредоточиться на задачах

Как восстановить энергию: простая формула

"Каждые полтора часа делать перерыв в рабочем процессе, выпивать стакан тёплой воды и заняться зарядкой", — советует врач.

Эти простые действия улучшают циркуляцию крови, насыщают мозг кислородом и снимают мышечное напряжение.
Даже короткая разминка в течение 3-5 минут способна предотвратить усталость и повысить работоспособность на несколько часов.

Три шага для восстановления сил

  1. Перерыв каждые 90 минут.
    Встаньте из-за стола, немного пройдитесь, сделайте растяжку или упражнения для шеи.

  2. Пейте воду.
    Один стакан тёплой воды помогает ускорить обмен веществ и улучшить кровоток. Обезвоживание — одна из частых причин усталости.

  3. Делайте дыхательную гимнастику.
    Глубокое дыхание насыщает клетки кислородом, снижает стресс и улучшает концентрацию.

Мини-комплекс зарядки для офиса

Светлана Малиновская советует начинать с лёгких упражнений, не требующих специального оборудования или одежды.

  1. Гимнастика для глаз.
    Медленно переводите взгляд вверх-вниз, вправо-влево, а затем делайте круговые движения. Это помогает снять напряжение после долгой работы за монитором.

  2. Разгрузка позвоночника.
    Наклоните голову вперёд, затем назад, выполняя движения плавно, без рывков. Поднимайте и опускайте руки с глубоким вдохом и выдохом.

  3. Расслабление поясницы.
    Сделайте несколько лёгких наклонов вперёд, не напрягая спину. Это улучшает кровоснабжение нижней части позвоночника.

Часто задаваемые вопросы

Что делать, если после сна я всё равно чувствую усталость?
Проверить качество сна: спать не менее 7 часов, без гаджетов и кофеина перед сном.

Можно ли компенсировать усталость витаминами?
Витамины помогают, если есть дефицит, но основа — режим дня и движение.

Поможет ли спортзал при хронической усталости?
Да, умеренная физическая нагрузка повышает уровень энергии.

Как быстро взбодриться на работе?
Встать, сделать несколько наклонов и глубоких вдохов, выпить стакан воды.

