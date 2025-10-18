Почему после сна всё равно нет сил: врачи объяснили, как победить хроническую усталость
Постоянное чувство усталости, сонливость, головные боли и потеря концентрации — эти симптомы знакомы почти каждому офисному работнику.
Современный ритм жизни, недостаток движения и постоянная работа за компьютером приводят к тому, что даже после сна человек не ощущает бодрости.
Медик Светлана Малиновская рассказала, как с помощью простых, но эффективных привычек можно справиться с хронической усталостью и вернуть организму энергию.
Почему сидячая работа лишает нас сил
"Кровоснабжение нарушается, и начинаются сильные головные боли и нарушение сна. Все эти симптомы провоцируют развитие синдрома хронической усталости и снижение работоспособности. Однако можно легко этого избежать. Каждые полтора часа делать перерыв в рабочем процессе, выпивать стакан тёплой воды и заняться зарядкой", — отметила эксперт Светлана Малиновская.
Основная причина синдрома хронической усталости — застой крови из-за малоподвижного образа жизни.
Когда человек долго сидит в одной позе, особенно за компьютером, мышцы спины и шеи напряжены, а кровообращение в мозге и позвоночнике замедляется. В результате ухудшается снабжение тканей кислородом, что вызывает слабость и сонливость.
Со временем эти нарушения приводят к целому комплексу проблем — от бессонницы до эмоционального истощения.
Как проявляется синдром хронической усталости
Медики считают, что это не просто временная слабость, а реакция организма на постоянный стресс и дефицит движения.
|Симптом
|Проявление
|Головные боли
|Возникают к концу рабочего дня
|Нарушение сна
|Трудно заснуть, сон поверхностный
|Сонливость и апатия
|Даже после отдыха нет бодрости
|Боли в шее и пояснице
|Следствие плохого кровообращения
|Раздражительность, тревожность
|Результат перегрузки нервной системы
|Снижение концентрации
|Сложно сосредоточиться на задачах
Как восстановить энергию: простая формула
"Каждые полтора часа делать перерыв в рабочем процессе, выпивать стакан тёплой воды и заняться зарядкой", — советует врач.
Эти простые действия улучшают циркуляцию крови, насыщают мозг кислородом и снимают мышечное напряжение.
Даже короткая разминка в течение 3-5 минут способна предотвратить усталость и повысить работоспособность на несколько часов.
Три шага для восстановления сил
-
Перерыв каждые 90 минут.
Встаньте из-за стола, немного пройдитесь, сделайте растяжку или упражнения для шеи.
-
Пейте воду.
Один стакан тёплой воды помогает ускорить обмен веществ и улучшить кровоток. Обезвоживание — одна из частых причин усталости.
-
Делайте дыхательную гимнастику.
Глубокое дыхание насыщает клетки кислородом, снижает стресс и улучшает концентрацию.
Мини-комплекс зарядки для офиса
Светлана Малиновская советует начинать с лёгких упражнений, не требующих специального оборудования или одежды.
-
Гимнастика для глаз.
Медленно переводите взгляд вверх-вниз, вправо-влево, а затем делайте круговые движения. Это помогает снять напряжение после долгой работы за монитором.
-
Разгрузка позвоночника.
Наклоните голову вперёд, затем назад, выполняя движения плавно, без рывков. Поднимайте и опускайте руки с глубоким вдохом и выдохом.
-
Расслабление поясницы.
Сделайте несколько лёгких наклонов вперёд, не напрягая спину. Это улучшает кровоснабжение нижней части позвоночника.
Часто задаваемые вопросы
Что делать, если после сна я всё равно чувствую усталость?
Проверить качество сна: спать не менее 7 часов, без гаджетов и кофеина перед сном.
Можно ли компенсировать усталость витаминами?
Витамины помогают, если есть дефицит, но основа — режим дня и движение.
Поможет ли спортзал при хронической усталости?
Да, умеренная физическая нагрузка повышает уровень энергии.
Как быстро взбодриться на работе?
Встать, сделать несколько наклонов и глубоких вдохов, выпить стакан воды.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru