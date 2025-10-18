Почему после сна всё равно нет сил: врачи объяснили, как победить хроническую усталость

Постоянное чувство усталости, сонливость, головные боли и потеря концентрации — эти симптомы знакомы почти каждому офисному работнику.

Современный ритм жизни, недостаток движения и постоянная работа за компьютером приводят к тому, что даже после сна человек не ощущает бодрости.

Медик Светлана Малиновская рассказала, как с помощью простых, но эффективных привычек можно справиться с хронической усталостью и вернуть организму энергию.

Почему сидячая работа лишает нас сил

"Кровоснабжение нарушается, и начинаются сильные головные боли и нарушение сна. Все эти симптомы провоцируют развитие синдрома хронической усталости и снижение работоспособности. Однако можно легко этого избежать. Каждые полтора часа делать перерыв в рабочем процессе, выпивать стакан тёплой воды и заняться зарядкой", — отметила эксперт Светлана Малиновская.

Основная причина синдрома хронической усталости — застой крови из-за малоподвижного образа жизни.

Когда человек долго сидит в одной позе, особенно за компьютером, мышцы спины и шеи напряжены, а кровообращение в мозге и позвоночнике замедляется. В результате ухудшается снабжение тканей кислородом, что вызывает слабость и сонливость.

Со временем эти нарушения приводят к целому комплексу проблем — от бессонницы до эмоционального истощения.

Как проявляется синдром хронической усталости

Медики считают, что это не просто временная слабость, а реакция организма на постоянный стресс и дефицит движения.