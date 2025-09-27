Недосып и экзамены: почему дети устают сильнее взрослых

Современные дети всё чаще сталкиваются с ощущением усталости, которая не проходит даже после сна или отдыха. Высокие требования школьной программы, кружки, домашние задания и подготовка к экзаменам превращают детство в марафон. В результате многие школьники живут в состоянии хронической усталости, что отражается не только на их настроении, но и на здоровье.

Когда усталость становится проблемой

Обычная усталость после уроков — естественная реакция организма. Она проходит после отдыха, прогулки или сна. Но если усталость сохраняется месяцами, сопровождается головной болью, снижением концентрации и частыми инфекциями, речь идёт уже о хронической форме.

"Современная школьная программа предъявляет высокие требования к детям: длинный учебный день, домашние задания, кружки, подготовка к экзаменам. Общая нагрузка достигает 10-12 часов", — сказала старший врач-педиатр, кандидат медицинских наук Екатерина Морозова.

По данным экспертов, только 15% школьников спят рекомендованные 9-11 часов. Остальные хронически недосыпают, а постоянное напряжение ведёт к выработке кортизола, который снижает иммунную защиту организма.

Сравнение нагрузки в разные возрастные периоды