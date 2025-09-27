Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 0:13

Недосып и экзамены: почему дети устают сильнее взрослых

Педиатр Екатерина Морозова: школьники учатся и занимаются более 12 часов в день

Современные дети всё чаще сталкиваются с ощущением усталости, которая не проходит даже после сна или отдыха. Высокие требования школьной программы, кружки, домашние задания и подготовка к экзаменам превращают детство в марафон. В результате многие школьники живут в состоянии хронической усталости, что отражается не только на их настроении, но и на здоровье.

Когда усталость становится проблемой

Обычная усталость после уроков — естественная реакция организма. Она проходит после отдыха, прогулки или сна. Но если усталость сохраняется месяцами, сопровождается головной болью, снижением концентрации и частыми инфекциями, речь идёт уже о хронической форме.

"Современная школьная программа предъявляет высокие требования к детям: длинный учебный день, домашние задания, кружки, подготовка к экзаменам. Общая нагрузка достигает 10-12 часов", — сказала старший врач-педиатр, кандидат медицинских наук Екатерина Морозова.

По данным экспертов, только 15% школьников спят рекомендованные 9-11 часов. Остальные хронически недосыпают, а постоянное напряжение ведёт к выработке кортизола, который снижает иммунную защиту организма.

Сравнение нагрузки в разные возрастные периоды

Возраст Учёба в школе Домашние задания Дополнительные занятия Общая нагрузка
1-4 классы 4-5 часов 1-2 часа Кружки и секции до 7 часов
5-9 классы 6-7 часов 2-3 часа Подготовка к ВПР, секции 10-12 часов
10-11 классы 6-8 часов 3-4 часа Подготовка к ЕГЭ, репетиторы более 12 часов

Советы шаг за шагом

  1. Организовать полноценный сон: не менее 9 часов ежедневно.

  2. Следить за питанием: включать белок, витамины, свежие овощи и фрукты.

  3. Ограничить экранное время перед сном — не более часа.

  4. Создать дома атмосферу эмоциональной безопасности.

  5. Обеспечить регулярные прогулки на свежем воздухе.

  6. Использовать техники релаксации: дыхательные упражнения, лёгкая гимнастика.

  7. При частых болезнях или усталости дольше месяца — обращаться к педиатру.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорирование усталости → падение успеваемости, снижение иммунитета → посещение врача и корректировка режима.

  • Подготовка к экзаменам в ночное время → хронический недосып и стресс → планирование занятий днём и отдых вечером.

  • Избыточные кружки без отдыха → перегрузка организма → выбор 1-2 ключевых направлений.

  • Длительные гаджеты перед сном → бессонница и раздражительность → чтение книги или спокойные разговоры.

А что если…

А что если ребёнок отказывается ложиться спать рано? В этом случае помогут вечерние ритуалы: чтение, тёплый душ, спокойная музыка.
А что если школа задаёт слишком много? Родителям стоит обсудить с педагогами баланс нагрузки.
А что если усталость сочетается с частыми инфекциями? Это сигнал к обследованию у педиатра и иммунолога.

Сон и психология

Недостаток сна влияет не только на тело, но и на психику. Дети становятся раздражительными, хуже концентрируются, теряют интерес к хобби. Психологи отмечают: именно стабильный сон формирует устойчивость к стрессу и помогает справляться с экзаменационным напряжением.

