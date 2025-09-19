Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 14:35

Недосып или анемия? Как отличить обычную усталость от болезни

Постоянная усталость может быть связана с образом жизни или заболеваниями

Чувство постоянной усталости знакомо многим, и чаще всего его объясняют перегрузкой на работе или стрессом. Однако врачи напоминают: хроническая слабость может быть сигналом того, что организму не хватает полноценного отдыха, правильного питания или скрытых проблем со здоровьем.

Основные рекомендации для энергии

По словам терапевта Ольги Чистик, первым шагом должна стать корректировка образа жизни.

"Ключевыми аспектами здесь выступают полноценный ночной отдых, умеренные физические нагрузки и сбалансированное питание, обеспечивающее поступление необходимых питательных элементов", — пояснила врач Ольга Чистик.

На что обратить внимание:

• регулярный сон не менее 7-8 часов в день;
• умеренные тренировки — прогулки, йога, плавание;
• рацион с достаточным количеством белка, клетчатки, витаминов и минералов;
• снижение потребления кофеина и алкоголя;
• "цифровая гигиена" — регулярные перерывы без гаджетов.

Когда стоит обследоваться

Если изменения образа жизни не дают результата, специалист советует пройти обследование. Стандартный анализ крови поможет выявить воспаление, анемию или проблемы с уровнем сахара.

Дополнительно стоит проверить:
• функцию щитовидной железы;
• уровень витамина D и B12;
• показатели железа и ферритина.

Недостаток этих веществ может вызывать сонливость, проблемы с концентрацией, раздражительность и снижение работоспособности.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: "перебивать" усталость кофе или энергетиками.
Последствие: кратковременный эффект и перегрузка нервной системы.
Альтернатива: сон, прогулка на свежем воздухе, тёплый душ.

Ошибка: игнорировать хроническую усталость.
Последствие: пропуск серьёзных заболеваний (анемия, гипотиреоз, диабет).
Альтернатива: своевременное обследование у терапевта.

Ошибка: полностью отказаться от физической активности.
Последствие: ухудшение кровообращения и обмена веществ.
Альтернатива: лёгкие регулярные нагрузки.

А что если…

Если человек будет строго придерживаться правильного питания, сна и физической активности, но усталость не уйдёт, это повод задуматься о медицинской причине. Иногда даже лёгкая анемия или недостаток витамина D способны годами снижать качество жизни.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли победить хроническую усталость без врачей?
Если дело только в образе жизни — да. Но при стойких симптомах нужно обследование.

Как понять, что усталость связана с анемией?
Характерные признаки: бледность кожи, одышка при нагрузке, ломкость ногтей, выпадение волос.

Поможет ли дневной сон?
Короткий отдых 20-30 минут улучшает самочувствие, но не заменяет полноценный ночной сон.

Исторический контекст

Термин "синдром хронической усталости" появился в 1980-е годы. Тогда учёные впервые связали необъяснимую слабость не только со стрессом, но и с нарушениями в иммунной и эндокринной системах.

Читайте также

Кардиологи предупредили о симптомах сердечной недостаточности у людей старше 45 лет сегодня в 10:47

Ночная одышка и отёки ног — тихие признаки сердечной недостаточности, которые нельзя игнорировать

После 45 лет сердце начинает подавать тревожные сигналы. Мы расскажем о пяти главных симптомах, которые нельзя игнорировать.

Читать полностью » Гастроэнтеролог Эльвира Байкова: даже одна рюмка запускает разрушение клеток печени сегодня в 10:10

Печень не болит до последнего: коварство алкоголя, о котором молчат

Почему "безопасной дозы" не бывает и какие ранние симптомы подсказывают, что печень под ударом? Разбираем механизмы повреждения и план действий.

Читать полностью » Иммунолог Ярцева: переносить простуду на ногах опасно из-за риска осложнений сегодня в 9:12

Игнорирование простуды может закончиться госпитализацией: врачи предупреждают об опасности осложнений организма

Какие шаги нужно предпринять в первые дни простуды, чтобы быстрее встать на ноги? Врач объясняет простые, но важные правила восстановления.

Читать полностью » Профессор Инна Трунина: ожирение в 10 раз повышает риск гипертонии у подростков сегодня в 9:03

Почему подростки всё чаще теряют сознание: неожиданный фактор риска

Почему у подростков случаются обмороки и как они связаны с высоким давлением? Врачи объясняют главные причины и пути профилактики.

Читать полностью » Гастроэнтеролог Лиза Афинская назвала воду главным средством против вздутия живота сегодня в 8:19

Вздутый живот не всегда про лишний вес: в чём скрытая причина тяжести

Обычная вода и пара правильных продуктов могут помочь сделать живот заметно более плоским и улучшить работу кишечника.

Читать полностью » Эндокринолог Илья Барсуков: углеводы необходимы организму, но злоупотреблять сахаром нельзя сегодня в 8:12

Ошибка в тарелке стоит здоровья: избыток простых углеводов ведёт к ожирению и диабету

Сколько углеводов нужно человеку ежедневно и чем опасны крайности? Врачи объясняют разницу между простыми и сложными продуктами и дают советы.

Читать полностью » Гастроэнтеролог Людмила Сухорукова назвала виноград источником антиоксидантов для сердца сегодня в 7:16

Почему сладкие ягоды могут защитить от инфаркта и довести до гастрита

Виноград не только сладкий десерт, но и источник полифенолов, ресвератрола и рутина, которые помогают защитить сердце и сосуды.

Читать полностью » Профессор Демин предложил ограничить рекламу сладостей для борьбы с ожирением сегодня в 7:12

Сладкая западня на полке: как яркие батончики превращаются в топливо для пандемии ожирения

Яркие конфеты у кассы и повсеместный фастфуд — угроза для здоровья. Эксперты предлагают ограничить доступность сладостей, чтобы остановить пандемию ожирения.

Читать полностью »

Наука

Устойчивость к заболеваниям у современных людей — наследие денисовцев, унаследованное через поколения
Госавтоинспекция предупредила об увеличении числа ДТП в сентябре из-за погодных условий
iPhone 17 Pro Max показал почти 8 часов автономной работы в тесте The Tech Chap
Риз Уизерспун объяснила, почему Дэвид Финчер отказал ей в роли в фильме "Исчезнувшая"
Как почувствовать дух Тбилиси за один день: хинкали, Старый город и бани
Ветеринарные центры рекомендовали наборы для выращивания зелени в домашних условиях для кошек
Венский штрудель с яблоками и изюмом выпекают при температуре 180 градусов
Ошибки в уходе за клювом попугая: последствия и безопасные альтернативы
