Чихание
Чихание
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 12:21

Чихание и насморк дольше месяца — сигнал опасного воспаления

Терапевт Александра Филева: затяжная летняя аллергия может привести к астме

Многие аллергики летом стараются "перетерпеть" насморк, зуд глаз и постоянное чихание. Но врач-терапевт Александра Филева предупреждает: если симптомы сохраняются больше месяца, это уже не сезонная реакция, а хроническое воспаление, которое может привести к серьёзным осложнениям — включая бронхиальную астму.

Когда ситуация становится опасной

По словам специалиста, важно не столько насколько сильны симптомы, сколько как долго они продолжаются.

Срочная консультация врача необходима, если вы:

  • каждое утро просыпаетесь с заложенным носом;
  • ежедневно чихаете или кашляете;
  • замечаете свистящее дыхание;
  • уже больше 4-5 недель испытываете симптомы поллиноза.

У детей аллергия может прогрессировать особенно быстро — за 2-3 сезона она способна перейти в стойкую бронхиальную гиперреактивность.

Кто в группе риска

  • люди с атопическим дерматитом или пищевыми аллергиями в анамнезе (атопический марш);
  • городские жители — выхлопные газы усиливают агрессивность аллергенов;
  • те, кто отказывается от терапии, надеясь, что "само пройдёт".

Чем можно помочь себе

В период цветения:

  • антигистаминные препараты;
  • назальные спреи и фильтры;
  • промывание носа (если симптомы выражены);
  • поддержание чистоты в доме (без пыли и аллергенов).

А основной метод лечения — АСИТ (аллерген-специфическая иммунотерапия) — назначается зимой, в период ремиссии.

Не стоит терпеть аллергию — она не "закаляет", а буквально разрушает дыхательные пути.

