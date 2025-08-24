Чихание и насморк дольше месяца — сигнал опасного воспаления

Многие аллергики летом стараются "перетерпеть" насморк, зуд глаз и постоянное чихание. Но врач-терапевт Александра Филева предупреждает: если симптомы сохраняются больше месяца, это уже не сезонная реакция, а хроническое воспаление, которое может привести к серьёзным осложнениям — включая бронхиальную астму.

Когда ситуация становится опасной

По словам специалиста, важно не столько насколько сильны симптомы, сколько как долго они продолжаются.

Срочная консультация врача необходима, если вы:

каждое утро просыпаетесь с заложенным носом;

ежедневно чихаете или кашляете;

замечаете свистящее дыхание;

уже больше 4-5 недель испытываете симптомы поллиноза.

У детей аллергия может прогрессировать особенно быстро — за 2-3 сезона она способна перейти в стойкую бронхиальную гиперреактивность.

Кто в группе риска

люди с атопическим дерматитом или пищевыми аллергиями в анамнезе (атопический марш);

городские жители — выхлопные газы усиливают агрессивность аллергенов;

те, кто отказывается от терапии, надеясь, что "само пройдёт".

Чем можно помочь себе

В период цветения:

антигистаминные препараты;

назальные спреи и фильтры;

промывание носа (если симптомы выражены);

поддержание чистоты в доме (без пыли и аллергенов).

А основной метод лечения — АСИТ (аллерген-специфическая иммунотерапия) — назначается зимой, в период ремиссии.

Не стоит терпеть аллергию — она не "закаляет", а буквально разрушает дыхательные пути.