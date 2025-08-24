Чихание и насморк дольше месяца — сигнал опасного воспаления
Многие аллергики летом стараются "перетерпеть" насморк, зуд глаз и постоянное чихание. Но врач-терапевт Александра Филева предупреждает: если симптомы сохраняются больше месяца, это уже не сезонная реакция, а хроническое воспаление, которое может привести к серьёзным осложнениям — включая бронхиальную астму.
Когда ситуация становится опасной
По словам специалиста, важно не столько насколько сильны симптомы, сколько как долго они продолжаются.
Срочная консультация врача необходима, если вы:
- каждое утро просыпаетесь с заложенным носом;
- ежедневно чихаете или кашляете;
- замечаете свистящее дыхание;
- уже больше 4-5 недель испытываете симптомы поллиноза.
У детей аллергия может прогрессировать особенно быстро — за 2-3 сезона она способна перейти в стойкую бронхиальную гиперреактивность.
Кто в группе риска
- люди с атопическим дерматитом или пищевыми аллергиями в анамнезе (атопический марш);
- городские жители — выхлопные газы усиливают агрессивность аллергенов;
- те, кто отказывается от терапии, надеясь, что "само пройдёт".
Чем можно помочь себе
В период цветения:
- антигистаминные препараты;
- назальные спреи и фильтры;
- промывание носа (если симптомы выражены);
- поддержание чистоты в доме (без пыли и аллергенов).
А основной метод лечения — АСИТ (аллерген-специфическая иммунотерапия) — назначается зимой, в период ремиссии.
Не стоит терпеть аллергию — она не "закаляет", а буквально разрушает дыхательные пути.
