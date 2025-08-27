Тревожный звонок: что хронический стресс делает с вашим организмом

Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Фаршированные кабачки с овощами
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 6:28

Хронический стресс: что будет, если долго игнорировать тревогу — ответ эксперта Савельевой

В современном мире стресс стал неотъемлемой частью жизни многих людей. Однако, как отмечает нутрициолог и специалист по патопсихологии пищевого поведения Юлия Савельева, хронический стресс — это не просто временное состояние тревоги или нервного напряжения, а опасное физиологическое состояние, которое систематически разрушает здоровье человека. Он способен провоцировать развитие тяжелых заболеваний — от гормональных сбоев до системных воспалительных процессов.

В отличие от кратковременных потрясений, которые организм способен пережить и быстро восстановиться после них, хронический стресс представляет собой постоянное фоновое напряжение. Это состояние, при котором человек ощущает постоянную тревогу и неудовлетворенность без видимых причин, а его организм находится в состоянии перманентной боевой готовности. Такой режим вызывает серьёзные сбои в работе внутренних систем организма.

Эксперт объясняет, что механизм действия хронического стресса основан на реакции "бей или беги", которая в древние времена помогала выживать в опасных ситуациях. При постоянной угрозе надпочечники постоянно выбрасывают гормоны стресса — кортизол, адреналин и норадреналин. Со временем эта система перестает функционировать правильно: надпочечники истощаются, а организм теряет способность адекватно реагировать на стрессовые ситуации.

Последствия для организма

Постоянно высокий уровень кортизола негативно влияет на метаболизм. Он вызывает нарушения обмена веществ, приводя к инсулинорезистентности и ожирению. В результате у человека развивается метаболический синдром, который увеличивает риск развития диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний. Также высокий уровень глюкозы способствует накоплению жира в области живота и ухудшению общего состояния здоровья.

Нарушается баланс гормонов — повышается уровень грелина — гормона голода, что провоцирует переедание и увеличение массы тела. У женщин хронический стресс часто вызывает сбои менструального цикла, что может привести к бесплодию или другим гинекологическим проблемам.

Самым опасным последствием длительного стресса является запуск системного воспаления. Кортизол в больших дозах подавляет иммунную систему, делая организм уязвимым к инфекциям и воспалительным процессам по всему телу. В условиях истощения надпочечников воспалительные реакции могут стать особенно сильными и затяжными.

Обратная сторона: низкий уровень кортизола

Интересно отметить, что не только избыток кортизола вреден для здоровья. Его недостаток также вызывает серьезные проблемы — хроническую усталость, снижение иммунитета, нарушения пищеварения и ухудшение когнитивных функций. Такой дисбаланс замедляет обмен веществ и способствует развитию депрессивных состояний.

Кроме того, низкий уровень кортизола становится триггером для развития аутоиммунных заболеваний и даже онкологических процессов. Поэтому важно поддерживать баланс этого гормона для сохранения здоровья.

Способы борьбы с хроническим стрессом

Юлия Савельева рекомендует использовать различные методы самопомощи для снижения уровня тревоги и укрепления нервной системы. В моменты острой тревоги помогают дыхательные техники — например, техника "4-7-8", которая способствует быстрому снижению сердечного ритма и успокоению нервной системы.

Однако для устранения причин стресса необходимо обратиться к психологу или психотерапевту. Работа с профессионалом помогает научиться управлять навязчивыми тревожными мыслями и восстанавливать эмоциональное равновесие.

Особое значение имеет правильное питание и нутритивная поддержка организма при длительном стрессе. Специалист советует обратиться к врачу за подбором индивидуальных добавок или терапии на основе адаптогенов — веществ, которые помогают организму адаптироваться к стрессовым ситуациям.

Важность осознанного пищевого поведения

Стресс тесно связан с пищевым поведением: многие люди заедают тревогу сладостями или фастфудом, что только усугубляет проблему. Нарушение микробиома кишечника вследствие неправильного питания ухудшает обмен веществ и снижает иммунитет.

Эксперт подчеркивает необходимость осознанного подхода к питанию: важно избегать переедания при стрессе и стараться включать в рацион продукты богатые витаминами группы B, магнием и омега-3 жирными кислотами — они способствуют снижению уровня тревожности и укреплению нервной системы.

Интересные факты по теме

1. Исследование Гарвардского университета показало связь между высоким уровнем стресса у работников офисов и увеличением риска развития сердечно-сосудистых заболеваний на 50 %.
2. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), около 75 % всех заболеваний связаны со стрессом.
3. Исследования показывают, что регулярная практика медитации помогает снизить уровень кортизола у участников на 20-30 %, улучшая общее состояние здоровья.

