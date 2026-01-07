Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 8:36

Хронический стресс — скрытый дилер: исследование показало, как он подталкивает к каннабису

Крысы с высоким уровнем кортикостерона чаще употребляли каннабис — МакЛафлин

Хронический стресс может формировать склонность к употреблению психоактивных веществ, тогда как кратковременные стрессовые эпизоды такого эффекта не дают. К такому выводу пришли ученые, изучившие поведение лабораторных животных в контролируемых условиях.

Как изучали влияние стресса

В ходе работы исследователи использовали экспериментальную модель с лабораторными крысами. В течение трёх недель животные имели возможность самостоятельно получать дозу каннабисового аэрозоля. Для этого использовалась специальная установка: каждое касание носом к порту активации запускало подачу трёхсекундного облака вещества.

Целью эксперимента было выявить, какие поведенческие и биологические факторы влияют на частоту такой самостимуляции. Ученые анализировали социальную активность животных, их когнитивную гибкость, реакцию на вознаграждение, уровень возбуждения и гормональный фон.

Роль хронического стресса

Ключевым показателем стал уровень кортикостерона — гормона стресса у грызунов, функционально аналогичного человеческому кортизолу. Выяснилось, что крысы с изначально повышенным уровнем этого гормона значительно чаще активировали подачу каннабиса.

Руководитель исследования профессор МакЛафлин объяснил, что именно хронический стресс, отражённый в стабильно высоком уровне кортикостерона, связан с ростом потребления. Такие животные демонстрировали более выраженную склонность к самостимуляции по сравнению с контрольной группой.

Почему острый стресс не сработал

Отдельно ученые проверили влияние кратковременных стрессовых факторов. Физическая нагрузка, когнитивные задачи и другие разовые стрессовые воздействия не привели к увеличению частоты употребления каннабиса. Поведение крыс в этих условиях оставалось стабильным.

Таким образом, исследование показало принципиальную разницу между острым и хроническим стрессом. Повышенный риск употребления психоактивных веществ формируется не из-за отдельных напряжённых ситуаций, а на фоне длительного стрессового состояния.

Практическое значение результатов

Авторы работы отмечают, что полученные данные могут быть использованы при разработке профилактических программ. Понимание того, что именно хронический стресс повышает уязвимость, позволяет точнее определять группы риска и выстраивать меры поддержки.

Исследование также подчёркивает важность контроля длительного стрессового фона как одного из факторов, влияющих на формирование зависимого поведения.

