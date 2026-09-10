Организм не прощает хронический недосып: одна привычка запускает цепочку опасных последствий

Хронический дефицит сна провоцирует серьезные сбои в работе внутренних органов и психики, запуская процессы преждевременного старения организма, заявила доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики имени Л. О. Бадаляна РНИМУ им. Пирогова Наталья Суворинова. В беседе с NewsInfo эксперт пояснила, что отсутствие качественного отдыха лишает мозг возможности эффективно обрабатывать накопленную за день информацию.

Ранее сообщалось, что систематическое сокращение времени отдыха ради работы ведет к росту раздражительности и снижению концентрации. В долгосрочной перспективе такой режим наносит удар по иммунитету и сердечно-сосудистой системе.

Исследователи также отмечают, что даже две бессонные ночи способны негативно повлиять на защитные функции организма.

Невролог отметила, что во время сна нервная система переходит в особый режим работы. Пока человек спит, головной мозг структурирует полученный опыт и ищет пути решения актуальных проблем, что позволяет находить оптимальные ответы на сложные вопросы сразу после пробуждения. При дефиците отдыха этот механизм нарушается.

"Если мы мало спим, не высыпаемся, то полностью не отдыхаем, организм начинает работать в усиленном режиме с повышенными энергозатратами. Получается эффект белки в колесе, когда белка бежит-бежит-бежит, бежит очень быстро. И при этом никуда не убегает", — пояснила Суворинова.

Невролог добавила, что в состоянии постоянного утомления продуктивность человека стремится к нулю, несмотря на колоссальные усилия. Подобный дисбаланс часто приводит к серьезным медицинским последствиям. У пациентов, игнорирующих гигиену отдыха, нередко наблюдается опасное нарушение сна, требующее профессионального вмешательства. Врачи также указывают на то, что недосып отражается на внешности, вызывая видимые изменения кожных покровов.

"Хроническое недосыпание грозит неврозами, преждевременным старением, повышенной утомляемостью, снижением качества жизни. Человек, который мало спит, более склонен к депрессиям, развитию психосоматических болезней. Это повышение давления, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки", — рассказала специалист.

Помимо психосоматических расстройств, регулярное бодрствование в ночное время мешает когнитивной деятельности. Медики напоминают, что даже разовый недостаток сна угрожает вниманию и замедляет мыслительные процессы. Для минимизации рисков необходимо пересмотреть образ жизни, так как правильная дневная привычка помогает организму быстрее войти в фазу глубокого восстановления.

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