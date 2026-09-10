Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Бессоница
Бессоница
© Designed by Freepik by karlyukav is licensed under public domain
Главная / Красота и здоровье
Ирина Малова Опубликована сегодня в 17:01

Организм не прощает хронический недосып: одна привычка запускает цепочку опасных последствий

Хронический дефицит сна провоцирует серьезные сбои в работе внутренних органов и психики, запуская процессы преждевременного старения организма, заявила доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики имени Л. О. Бадаляна РНИМУ им. Пирогова Наталья Суворинова. В беседе с NewsInfo эксперт пояснила, что отсутствие качественного отдыха лишает мозг возможности эффективно обрабатывать накопленную за день информацию.

Ранее сообщалось, что систематическое сокращение времени отдыха ради работы ведет к росту раздражительности и снижению концентрации. В долгосрочной перспективе такой режим наносит удар по иммунитету и сердечно-сосудистой системе.

Исследователи также отмечают, что даже две бессонные ночи способны негативно повлиять на защитные функции организма.

Невролог отметила, что во время сна нервная система переходит в особый режим работы. Пока человек спит, головной мозг структурирует полученный опыт и ищет пути решения актуальных проблем, что позволяет находить оптимальные ответы на сложные вопросы сразу после пробуждения. При дефиците отдыха этот механизм нарушается.

"Если мы мало спим, не высыпаемся, то полностью не отдыхаем, организм начинает работать в усиленном режиме с повышенными энергозатратами. Получается эффект белки в колесе, когда белка бежит-бежит-бежит, бежит очень быстро. И при этом никуда не убегает", — пояснила Суворинова.

Невролог добавила, что в состоянии постоянного утомления продуктивность человека стремится к нулю, несмотря на колоссальные усилия. Подобный дисбаланс часто приводит к серьезным медицинским последствиям. У пациентов, игнорирующих гигиену отдыха, нередко наблюдается опасное нарушение сна, требующее профессионального вмешательства. Врачи также указывают на то, что недосып отражается на внешности, вызывая видимые изменения кожных покровов.

"Хроническое недосыпание грозит неврозами, преждевременным старением, повышенной утомляемостью, снижением качества жизни. Человек, который мало спит, более склонен к депрессиям, развитию психосоматических болезней. Это повышение давления, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки", — рассказала специалист.

Помимо психосоматических расстройств, регулярное бодрствование в ночное время мешает когнитивной деятельности. Медики напоминают, что даже разовый недостаток сна угрожает вниманию и замедляет мыслительные процессы. Для минимизации рисков необходимо пересмотреть образ жизни, так как правильная дневная привычка помогает организму быстрее войти в фазу глубокого восстановления.

Читайте также

Проверено экспертом: врач-терапевт (врач общей практики) Алексей Поляков, врач-терапевт (врач общей практики) Марина Егорова
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Сон без мелатонина оказался ближе, чем кажется: простая техника помогает настроиться на отдых 04.09.2026 в 15:01

Биолог Владимир Дорохов поделился с NewsInfo выводами о мелатонине и его влиянии на сон.

Читать полностью » Обычная аптека или заказ онлайн: где риск нарваться на поддельное лекарство почти исчезает 04.09.2026 в 12:16

Аналитик Николай Беспалов пояснил NewsInfo, почему покупка медикаментов в интернете имеет свои нюансы, о которых важно знать.

Читать полностью » Арбузная диета кажется идеальной для похудения: почему радоваться быстрому результату слишком рано 03.09.2026 в 15:15

Диетолог Алексей Калинчев раскрыл NewsInfo главные мифы об арбузной диете и объяснил, почему она опасна и неэффективна.

Читать полностью » Сахарозаменитель в кофе каждый день: почему одна привычка спустя годы может иметь последствия 02.09.2026 в 13:28

Диетолог Анна Гончарова рассказала NewsInfo, почему употребление определенных подсластителей может вызывать серьезные проблемы с обменом веществ.

Читать полностью » Осенняя аллергия добирается даже до тарелки: привычные овощи внезапно становятся провокаторами 01.09.2026 в 14:53

Аллерголог Галина Котова пояснила NewsInfo, как сложные реакции на привычные продукты могут стать сюрпризом для многих.

Читать полностью » Осанка портится незаметно: одна детская привычка каждый день перегружает позвоночник 27.08.2026 в 16:33

Ортопед Тимур Гришин пояснил NewsInfo, почему современные дети страдают от ухудшения осанки и как физическая активность становится важной мерой защиты.

Читать полностью » Апельсиновый сок считают одним из самых полезных: есть нюанс, о котором мало кто знает 26.08.2026 в 13:20

Нутрициолог Юлия Дробышева пояснила NewsInfo, почему влияние апельсинового сока на здоровье может быть индивидуальным и даже рискованным.

Читать полностью » Десять банок крема больше не нужны: коже для молодости важнее другие вещи 25.08.2026 в 15:25

Косметолог Василина Миронова раскрыла NewsInfo секреты поддержания естественной красоты.

Читать полностью »

Новости
Недвижимость
Один параметр может менять работу котла: что проверить в настройках BAXI перед отопительным сезоном
Общество
Финансовый план может оказаться бесполезным: вот как правильно тратить деньги
Авто и мото
Маткапитал хотят направить на покупку машины: для семей готовят новое правило
Культура и шоу-бизнес
Вокруг концерта Канье Уэста в России не утихают споры: за шумихой скрывается куда больше, чем рэп
Общество
Рождаемость хотят поддержать с помощью ЭКО по ОМС: что может помешать этой идее
Спорт и фитнес
Абонемент в фитнес-клуб оказался не таким уж невозвратным: все зависит от одной детали
Экономика
Накопительные счета теряют привлекательность: когда срочный вклад может оказаться выгоднее
Авто и мото
Эти две кнопки в машине умеют больше, чем кажется: стекла закроются даже без мотора
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet