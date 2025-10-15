Как отключить боль навсегда? Учёные нашли ответ в глубинах мозга
Исследователи из Пенсильванского университета (США) сделали важный шаг к пониманию природы хронической боли. В работе, опубликованной на портале Nature, они выявили группу особых нейронов, блокировка которых может существенно ослабить длительные болевые ощущения — например, головную боль или невропатию.
Хроническая боль: как мозг не умеет "отключать сигнал"
Хроническая боль — это не просто симптом, а сбой в работе нервной системы. После травмы или воспаления мозг продолжает воспринимать болевые сигналы даже тогда, когда причина уже устранена. Именно этот феномен учёные попытались объяснить, наблюдая за реакциями лабораторных мышей.
В ходе экспериментов исследователи нашли особую популяцию нервных клеток, которые активируются при повреждении нерва и сохраняют активность даже после заживления. То есть мозг продолжает "чувствовать" боль, хотя источник раздражения исчез.
"Эти клетки ведут себя так, будто боль не должна прекращаться", — пояснили авторы исследования.
Где спрятан центр боли
Нейроны, о которых идёт речь, оказались распределены по парабрахиальному ядру - области мозга, отвечающей не только за передачу болевых сигналов, но и за дыхание, сон, страх и эмоциональные реакции. Эта зона выступает как "транзитный пункт" между спинным мозгом и высшими центрами восприятия боли.
Как нейропептид превращает боль в постоянную
Учёные установили, что найденные клетки содержат рецепторы к сигнальной молекуле нейропептиду Y, известные как Y1R-рецепторы. Когда эти рецепторы активировались искусственно, мыши начинали демонстрировать поведение, характерное для боли — осторожные движения, избегание касания и тревожность.
Но стоило исследователям заблокировать нейроны с рецепторами Y1R, как хронические болевые реакции резко снижались. При этом острая боль - например, реакция на горячее — оставалась нетронутой. Это важное открытие: новый подход может облегчить именно длительные болевые состояния, не затрагивая естественные защитные рефлексы организма.
Таблица: как работают нейроны боли
|Тип боли
|Источник
|Что происходит в мозге
|Роль Y1R-нейронов
|Острая
|Повреждение, ожог, удар
|Сигнал проходит по обычным путям
|Не участвуют
|Хроническая
|После травмы, воспаления, стресс
|Активируются парабрахиальные нейроны с Y1R
|Поддерживают сигнал боли
Врожденный способ "отключить" боль
Вторая часть исследования оказалась не менее интригующей. Учёные заметили, что стрессовые состояния, особенно долговременное голодание, помогали мышам справляться с болью.
В эксперименте животные с повреждением нерва переставали реагировать на прикосновение к больной лапе спустя две недели голода. Это значит, что в мозге существует встроенный механизм подавления боли, который может активироваться в экстремальных условиях — например, когда выживание важнее ощущений.
"Мы видим, что стрессовые факторы, такие как дефицит пищи, способны временно гасить хронические болевые сигналы", — отмечают исследователи.
Почему это открытие важно
Хроническая боль — глобальная медицинская проблема, от которой страдают миллионы людей. Современные препараты, включая опиоиды, лишь частично облегчают страдания и вызывают серьёзные побочные эффекты.
Теперь у науки появился новый путь: точечное воздействие на нейроны Y1R, которые поддерживают хронический болевой сигнал. Это позволит создать неопиоидные лекарства, действующие только на нужные участки мозга.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: лечить хроническую боль теми же средствами, что и острую.
-
Последствие: побочные эффекты, зависимость, отсутствие стойкого результата.
-
Альтернатива: таргетная блокировка специфических нейронов, управляющих хроническим компонентом боли.
А что если этот механизм есть у человека?
Учёные предполагают, что аналогичные нейроны присутствуют и в человеческом мозге. Если это подтвердится, медицина сможет вмешиваться в систему боли изнутри, корректируя активность конкретных участков мозга. Это не просто снятие симптомов — это переобучение нервной системы.
Плюсы и минусы открытия
|Плюсы
|Минусы
|Возможность лечить хроническую боль без опиоидов
|Пока проверено только на животных
|Сохраняется чувствительность к опасным стимулам
|Требуются долгосрочные клинические исследования
|Помогает понять природу болевой памяти
|Неясно, как долго длится эффект блокады
FAQ
Что такое хроническая боль?
Это боль, сохраняющаяся более трёх месяцев после исчезновения первопричины.
Где находится парабрахиальное ядро?
В стволе мозга — ключевой области, где встречаются сигналы боли и эмоций.
Можно ли создать лекарство на основе открытия?
Да, но нужны дополнительные исследования на людях, чтобы подтвердить безопасность воздействия на Y1R-нейроны.
Поможет ли это при мигрени или невралгии?
Теоретически — да. Механизм передачи хронической боли у этих состояний схож.
Мифы и правда
Миф: хроническая боль — это просто "в голове".
Правда: она имеет биологическую основу — активность конкретных нейронов и рецепторов.
Миф: опиоиды — единственное эффективное средство.
Правда: новые подходы могут действовать напрямую на центры боли без привыкания.
Миф: стресс всегда усиливает боль.
Правда: кратковременный стресс или голод могут временно снижать чувствительность к боли.
Интересные факты
-
По данным ВОЗ, хроническая боль наблюдается у каждого пятого взрослого на планете.
-
В мозге есть более 20 типов рецепторов, связанных с передачей болевых сигналов.
-
Нейропептид Y участвует не только в боли, но и в регуляции аппетита и тревожности.
Исторический контекст
Исследования боли ведутся уже более века. В 1960-х годах появилась теория "воротного контроля", объясняющая, как мозг фильтрует болевые сигналы. Теперь наука делает новый шаг — от общих моделей к точечным картам болевых центров, где можно включать и выключать отдельные нейроны. Это открытие Пенсильванского университета может стать основой для новой эпохи лечения боли.
