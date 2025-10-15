Как отключить боль навсегда? Учёные нашли ответ в глубинах мозга

Исследователи из Пенсильванского университета (США) сделали важный шаг к пониманию природы хронической боли. В работе, опубликованной на портале Nature, они выявили группу особых нейронов, блокировка которых может существенно ослабить длительные болевые ощущения — например, головную боль или невропатию.

Хроническая боль: как мозг не умеет "отключать сигнал"

Хроническая боль — это не просто симптом, а сбой в работе нервной системы. После травмы или воспаления мозг продолжает воспринимать болевые сигналы даже тогда, когда причина уже устранена. Именно этот феномен учёные попытались объяснить, наблюдая за реакциями лабораторных мышей.

В ходе экспериментов исследователи нашли особую популяцию нервных клеток, которые активируются при повреждении нерва и сохраняют активность даже после заживления. То есть мозг продолжает "чувствовать" боль, хотя источник раздражения исчез.

"Эти клетки ведут себя так, будто боль не должна прекращаться", — пояснили авторы исследования.

Где спрятан центр боли

Нейроны, о которых идёт речь, оказались распределены по парабрахиальному ядру - области мозга, отвечающей не только за передачу болевых сигналов, но и за дыхание, сон, страх и эмоциональные реакции. Эта зона выступает как "транзитный пункт" между спинным мозгом и высшими центрами восприятия боли.

Как нейропептид превращает боль в постоянную

Учёные установили, что найденные клетки содержат рецепторы к сигнальной молекуле нейропептиду Y, известные как Y1R-рецепторы. Когда эти рецепторы активировались искусственно, мыши начинали демонстрировать поведение, характерное для боли — осторожные движения, избегание касания и тревожность.

Но стоило исследователям заблокировать нейроны с рецепторами Y1R, как хронические болевые реакции резко снижались. При этом острая боль - например, реакция на горячее — оставалась нетронутой. Это важное открытие: новый подход может облегчить именно длительные болевые состояния, не затрагивая естественные защитные рефлексы организма.

Таблица: как работают нейроны боли

Тип боли Источник Что происходит в мозге Роль Y1R-нейронов Острая Повреждение, ожог, удар Сигнал проходит по обычным путям Не участвуют Хроническая После травмы, воспаления, стресс Активируются парабрахиальные нейроны с Y1R Поддерживают сигнал боли

Врожденный способ "отключить" боль

Вторая часть исследования оказалась не менее интригующей. Учёные заметили, что стрессовые состояния, особенно долговременное голодание, помогали мышам справляться с болью.

В эксперименте животные с повреждением нерва переставали реагировать на прикосновение к больной лапе спустя две недели голода. Это значит, что в мозге существует встроенный механизм подавления боли, который может активироваться в экстремальных условиях — например, когда выживание важнее ощущений.

"Мы видим, что стрессовые факторы, такие как дефицит пищи, способны временно гасить хронические болевые сигналы", — отмечают исследователи.

Почему это открытие важно

Хроническая боль — глобальная медицинская проблема, от которой страдают миллионы людей. Современные препараты, включая опиоиды, лишь частично облегчают страдания и вызывают серьёзные побочные эффекты.

Теперь у науки появился новый путь: точечное воздействие на нейроны Y1R, которые поддерживают хронический болевой сигнал. Это позволит создать неопиоидные лекарства, действующие только на нужные участки мозга.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: лечить хроническую боль теми же средствами, что и острую.

Последствие: побочные эффекты, зависимость, отсутствие стойкого результата.

Альтернатива: таргетная блокировка специфических нейронов, управляющих хроническим компонентом боли.

А что если этот механизм есть у человека?

Учёные предполагают, что аналогичные нейроны присутствуют и в человеческом мозге. Если это подтвердится, медицина сможет вмешиваться в систему боли изнутри, корректируя активность конкретных участков мозга. Это не просто снятие симптомов — это переобучение нервной системы.

Плюсы и минусы открытия

Плюсы Минусы Возможность лечить хроническую боль без опиоидов Пока проверено только на животных Сохраняется чувствительность к опасным стимулам Требуются долгосрочные клинические исследования Помогает понять природу болевой памяти Неясно, как долго длится эффект блокады

FAQ

Что такое хроническая боль?

Это боль, сохраняющаяся более трёх месяцев после исчезновения первопричины.

Где находится парабрахиальное ядро?

В стволе мозга — ключевой области, где встречаются сигналы боли и эмоций.

Можно ли создать лекарство на основе открытия?

Да, но нужны дополнительные исследования на людях, чтобы подтвердить безопасность воздействия на Y1R-нейроны.

Поможет ли это при мигрени или невралгии?

Теоретически — да. Механизм передачи хронической боли у этих состояний схож.

Мифы и правда

Миф: хроническая боль — это просто "в голове".

Правда: она имеет биологическую основу — активность конкретных нейронов и рецепторов.

Миф: опиоиды — единственное эффективное средство.

Правда: новые подходы могут действовать напрямую на центры боли без привыкания.

Миф: стресс всегда усиливает боль.

Правда: кратковременный стресс или голод могут временно снижать чувствительность к боли.

Интересные факты

По данным ВОЗ, хроническая боль наблюдается у каждого пятого взрослого на планете. В мозге есть более 20 типов рецепторов, связанных с передачей болевых сигналов. Нейропептид Y участвует не только в боли, но и в регуляции аппетита и тревожности.

Исторический контекст

Исследования боли ведутся уже более века. В 1960-х годах появилась теория "воротного контроля", объясняющая, как мозг фильтрует болевые сигналы. Теперь наука делает новый шаг — от общих моделей к точечным картам болевых центров, где можно включать и выключать отдельные нейроны. Это открытие Пенсильванского университета может стать основой для новой эпохи лечения боли.