Хроническое воспаление тихо разрушает организм — и его останавливает всего одно движение

А вы знали, что всего 20 минут умеренной физической нагрузки способны "успокоить" воспалительные процессы в организме? Учёные доказали: даже короткая тренировка запускает в иммунной системе реакцию, которая снижает уровень хронического воспаления. Но здесь есть важный нюанс — слишком интенсивные занятия, вроде ежедневного HIIT, могут дать обратный эффект и привести к затяжному воспалению.

Почему это важно

Хроническое воспаление называют "тихим врагом". Оно может годами разрушать организм, повышая риски сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и проблем с суставами. Именно поэтому специалисты всё чаще советуют не только следить за питанием и сном, но и добавлять в график регулярные умеренные тренировки.

Физиотерапевт Сэм Бекортни (Bespoke Treatments, Нью-Йорк) разработал специальный комплекс упражнений, который помогает не просто укрепить мышцы, но и поддерживает здоровье суставов, улучшает подвижность и даже корректирует осанку. Регулярное выполнение этой программы три раза в неделю реально снижает воспалительные процессы в организме.

20 минут для здоровья

Комплекс включает четыре простых упражнения без оборудования:

Inchworm ("гусеница")

Отличная динамическая растяжка для задней поверхности бедра и поясницы. Улучшает стабильность плеч и бёдер.

Windshield Wiper ("дворники")

Выполняется лёжа на спине: колени "качаете" в разные стороны. Это упражнение стимулирует кровоток в пояснице и тазу.

Hip Opener ("раскрытие бедра")

Поочерёдное поднятие колена и отведение в сторону. Убирает последствия долгого сидения, улучшает подвижность суставов.

Body-Weight Squat (приседания с собственным весом)

Базовое движение, необходимое для повседневной жизни — от вставания со стула до подъёма с пола.

Каждое упражнение выполняется по три подхода по 10 повторений. Вся тренировка займёт около 20 минут, но эффект от неё будет ощутим при регулярности.

Важные дополнения

Эксперты напоминают: физическая активность — лишь часть мозаики. Чтобы справиться с хроническим воспалением, важно:

высыпаться и соблюдать режим дня;

уменьшать уровень стресса;

включать в рацион продукты с высоким содержанием антиоксидантов и клетчатки.

Интересный факт: по данным исследований, регулярные умеренные тренировки способны снизить уровень С-реактивного белка — одного из главных маркеров воспаления — на 30%.