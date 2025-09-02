Когда отдых не помогает: скрытая природа синдрома хронической усталости

Синдром хронической усталости (СХУ) долгое время оставался в тени: его симптомы приписывали стрессу, лени или даже воображению пациента. Однако сегодня медицина признаёт СХУ реальным заболеванием, которое может надолго выбить человека из привычного ритма жизни.

Что представляет собой СХУ

Синдром хронической усталости, или миалгический энцефаломиелит, — это сложное мультисистемное расстройство. Его главный признак — изнуряющая усталость, которая не проходит даже после полноценного отдыха и мешает вести активную жизнь.

Заболевание официально признано Всемирной организацией здравоохранения, а также такими структурами, как CDC, NIH и NICE. Чаще всего СХУ развивается после вирусных инфекций — мононуклеоза, гриппа, COVID-19. Исследователи также рассматривают нарушения в работе иммунной, нервной и эндокринной систем.

Диагностика: исключить лишнее

Не существует одного анализа, который точно подтвердил бы наличие СХУ. Диагноз ставится методом исключения других заболеваний. Врач обязан проверить, нет ли у пациента гипотиреоза, анемии, диабета, хронических инфекций, депрессии или апноэ сна.

Для уточнения состояния назначаются анализы крови, определение уровня гормонов щитовидной железы и витаминов, тесты на аутоиммунные болезни, ЭКГ или МРТ. Иногда проводят оценку когнитивных функций, чтобы зафиксировать "мозговой туман" — один из характерных симптомов.

Как проявляется болезнь

По критериям CDC и NICE, усталость должна сохраняться более шести месяцев и сопровождаться как минимум двумя дополнительными симптомами:

ухудшением состояния после физической или умственной нагрузки;

нарушениями сна (бессонница, инверсия ритмов, неосвежающий сон);

когнитивными трудностями;

вегетативными сбоями вроде тахикардии или головокружений.

Подходы к лечению

Полностью вылечить СХУ на сегодняшний день невозможно. Но есть методы, которые помогают облегчить течение болезни и повысить качество жизни.

Пейсинг

Это грамотное распределение активности. Пациент учится планировать день так, чтобы не перегружаться и не сталкиваться с резкими спадами. Основа пейсинга — внимательное отношение к сигналам собственного тела.

Сон и отдых

Наладить режим сна помогают когнитивно-поведенческая терапия, работа с гигиеной сна, иногда — мягкие препараты вроде мелатонина.

Медикаменты

Используется симптоматическая терапия: антидепрессанты при тревожности, прегабалин или амитриптилин при болях, тразодон для нормализации сна, β-блокаторы при ортостатической тахикардии.

Психотерапия

Когнитивно-поведенческая терапия помогает снизить тревогу, справляться с депрессивными состояниями и лучше адаптироваться к болезни.

Коррекция питания

Рекомендуется проверять уровень железа, витаминов D и B12, восполнять дефициты. Но модные БАДы и "чистки организма" научных подтверждений не имеют.

Взгляд шире: влияние информационного шума

Помимо медицинских факторов, усталость усугубляется постоянным воздействием внешних раздражителей. Современный человек живёт в потоке звуков, рекламы, новостей и уведомлений. Даже если мы этого не замечаем, мозг перегружается и тратит дополнительные ресурсы.

Простые приёмы помогают снизить давление "шума":

отключить лишние уведомления на телефоне;

убрать звук в мессенджерах и соцсетях;

отписаться от тревожного или раздражающего контента;

практиковать короткие сенсорные "перезагрузки" — посидеть 10-15 минут в тишине или темноте;

чаще бывать на природе, где меньше раздражителей.

Синдром хронической усталости — не надуманная проблема, а реальное заболевание, требующее комплексного подхода. И хотя "чудо-таблетки" от него нет, сочетание пейсинга, терапии сна, психотерапии и снижения сенсорной нагрузки способно значительно облегчить жизнь пациента.