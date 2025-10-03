Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Голубая бабочка на цветке
Голубая бабочка на цветке
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 20:54

В горах Марокко живёт бабочка-рекордсмен: её геном взорвал научный мир

В горах Марокко найдена бабочка с самым сложным геномом среди животных

В мире животных есть множество удивительных рекордов — от скорости гепарда до размаха крыльев альбатроса. Но на молекулярном уровне один из самых необычных титулов принадлежит бабочке Polyommatus atlantica. Этот вид голубянок, обитающий в горах Северной Африки, стал чемпионом по числу хромосом: у него их 229 пар.

Почему это открытие так важно

Долгое время учёные подозревали, что у Polyommatus atlantica может быть необычно большое количество хромосом. Однако лишь недавнее исследование, проведённое специалистами из Института Уэллкома Сэнгера (Великобритания) и Института эволюционной биологии в Барселоне, подтвердило эти догадки. Впервые был секвенирован геном этого вида, что позволило точно подсчитать хромосомы и понять особенности их организации.

Хромосомы: что это и зачем нужны

Хромосомы — это структуры в ядре клетки, которые упаковывают ДНК и переносят наследственную информацию. У разных организмов их количество может сильно различаться:

  • у человека — 23 пары,

  • у шимпанзе — 24,

  • у собак — 39,

  • у плодовой мушки — всего 4,

  • у тасманийского дьявола — 7.

Для сравнения: у некоторых растений, например гадючьего языка (Ophioglossum reticulatum), хромосом ещё больше — около 720 пар.

В чём особенность Polyommatus atlantica

У большинства родственных видов голубянок всего 23-24 пары хромосом. У Polyommatus atlantica этот показатель увеличился почти в 10 раз.

Исследование показало, что:

  • хромосомы разделялись в "слабых" местах, где ДНК менее плотно упакована,

  • генетическая информация сохранилась в том же объёме, но разбилась на более мелкие фрагменты,

  • за последние 3 миллиона лет число хромосом выросло с 24 до 229 пар — "миг" по эволюционным меркам.

Сравнение количества хромосом у разных видов

Вид Количество пар хромосом
Человек 23
Шимпанзе 24
Собака 39
Тасманийский дьявол 7
Плодовая мушка 4
Polyommatus atlantica (бабочка) 229
Ophioglossum reticulatum (растение) 720

Почему это не мешает выживанию

Обычно экстремальные изменения числа хромосом считаются вредными для вида. Но у Polyommatus atlantica они сохранились миллионы лет. Учёные предполагают, что дробление хромосом могло даже помочь:

  • оно усилило генетическое разнообразие,

  • повысило "перетасовку" генома при размножении,

  • могло ускорить адаптацию к переменам в среде.

Сложности и угрозы

Большое количество хромосом может быть и слабым местом. Оно повышает генетическую сложность, что иногда делает вид уязвимее к долгосрочным изменениям. Сегодня Polyommatus atlantica сталкивается с новыми вызовами:

  • изменение климата,

  • уничтожение кедровых лесов,

  • чрезмерный выпас скота в горах Марокко и Алжира.

Советы шаг за шагом: как исследуют хромосомы

  1. Собирают образцы насекомых в природной среде.

  2. Извлекают ДНК из клеток.

  3. Проводят секвенирование (полное "прочтение" генома).

  4. Сравнивают данные с родственными видами.

  5. Анализируют историю изменений — где и как происходили разделения или слияния хромосом.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: судить о сложности организма по числу хромосом.

  • Последствие: ложные выводы о развитии видов.

  • Альтернатива: учитывать эволюционную историю и биологию вида.

  • Ошибка: игнорировать влияние среды на генетику.

  • Последствие: недооценка факторов выживания.

  • Альтернатива: изучать комплексно — и геном, и экосистему.

А что если…

А что если именно необычный набор хромосом поможет Polyommatus atlantica пережить климатические изменения? Возможно, его "перетасованный" геном обеспечит гибкость, которая станет спасением в будущем.

Плюсы и минусы большого числа хромосом

Плюсы Минусы
Ускоренное генетическое разнообразие Более сложная генетическая организация
Повышение адаптивности к изменениям Риск нестабильности в долгосрочной перспективе
Уникальный объект для науки Уязвимость к разрушению среды обитания

FAQ

Почему у человека меньше хромосом, чем у этой бабочки?
Количество хромосом не связано с "развитостью". Это результат эволюционных случайностей — делений и слияний.

Опасно ли такое количество хромосом для вида?
Не всегда. В случае с Polyommatus atlantica оно, вероятно, даже помогло выжить.

Можно ли использовать её геном для биотехнологий?
Пока это предмет фундаментальной науки, но знания о хромосомных перестройках могут пригодиться в генетике и медицине.

Мифы и правда

  • Миф: больше хромосом — значит умнее или сложнее организм.

  • Правда: число хромосом никак не связано с интеллектом или строением.

  • Миф: такие изменения всегда вредны.

  • Правда: пример Polyommatus atlantica показывает, что они могут быть полезными.

3 интересных факта

  1. За 3 миллиона лет количество хромосом у этой бабочки выросло почти в 10 раз.

  2. Polyommatus atlantica обитает только в узкой зоне — горных районах Марокко и Алжира.

  3. Её геном может помочь понять, как эволюция "перетасовывает" ДНК для адаптации.

Исторический контекст

  • XX век: первые гипотезы о необычном числе хромосом у Polyommatus atlantica.

  • XXI век: развитие технологий секвенирования сделало возможным точный подсчёт.

  • 2025 год: исследователи из Барселоны и Великобритании официально подтвердили рекорд — 229 пар.

Polyommatus atlantica — рекордсмен животного мира по числу хромосом. Его геном хранит 229 пар, что почти в десять раз превышает показатели ближайших родственников. Это открытие не только расширяет представления об эволюции, но и показывает: даже самые "экстремальные" изменения могут быть устойчивыми и полезными. Сохранение этой бабочки — важная задача, ведь вместе с её исчезновением мы рискуем потерять уникальный ключ к пониманию механизмов эволюции.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Британии после ухода римлян продолжали добывать металлы сегодня в 21:34

Древние отложения рассказали правду: Британия жила полной жизнью после ухода римлян

Керн из реки Юр показал, что металлургия в Британии не рухнула после ухода римлян. Горнодобыча продолжалась ещё два века вопреки стереотипу об экономическом крахе.

Читать полностью » В Германии нашли древнейший в Европе артефакт с синей краской возрастом 13 тысяч лет сегодня в 17:28

Тайна синего цвета раскрыта: как древние охотники добывали краску, о которой мы забыли

В Германии найден каменный предмет возрастом 13 тысяч лет с остатками редкого синего пигмента. Для чего он служил древним охотникам?

Читать полностью » Во Франции нашли древнейшие бусины из раковин возрастом более 40 тысяч лет сегодня в 16:47

Неандертальцы были модниками? Найдены древние бусы, которые перевернули представление

Археологи во Франции нашли на стоянке Сен-Сезер древнейшие бусины из раковин моллюсков. Их возраст превышает 40 тысяч лет.

Читать полностью » В некрополе Ихэ-Нур нашли доказательства смешения народов в древнем Китае сегодня в 16:24

ДНК древних элит перевернула историю: как кочевники связали север и юг Китая

Генетики расшифровали ДНК знати сяньби из некрополя Ихэ-Нур. Оказалось, элита Северной Вэй имела как амурские, так и южноазиатские корни.

Читать полностью » Учёные прогнозируют почти полное исчезновение альпийских ледников к концу текущего века сегодня в 15:12

Альпы на диете: горы сбрасывают лёд быстрее, чем люди килограммы

Ледники Альп стремительно исчезают. Учёные предупреждают: если мир не сократит выбросы, к концу века от них почти ничего не останется.

Читать полностью » Археологи нашли гробницу Менодоры в древнем Силлионе и раскрыли её роль — Мурат Таскиран сегодня в 14:12

Когда личная драма строит города: вдова из Анталии вложила горе в камень

Археологи в Анталье нашли гробницу Менодоры — женщины, преобразившей древний Силлион. Её судьба доказывает: личная трагедия может изменить историю целого города.

Читать полностью » Стволовые клетки превратили в органоиды для моделирования болезней почек сегодня в 13:05

Когда пробирка заменит доноров: искусственные почки впервые выделили мочу у мышей

Учёные научились выращивать органоиды почек, которые фильтруют кровь и даже выделяют мочу. Это первый шаг к будущим трансплантациям.

Читать полностью » Генетические особенности туркана помогают переносить жару и мясной рацион — Жюльен Эролес сегодня в 12:05

Кочевники с суперспособностями: как народ туркана победил жару, но столкнулся с риском цивилизации

Генетический секрет народа туркана помогает им выживать в жаркой пустыне. Учёные выяснили, почему эти же гены в городах становятся источником болезней.

Читать полностью »

Новости
Технологии

Morgan Stanley: спрос на iPhone 17 превысил прогнозы после старта продаж
Красота и здоровье

После 40 лет волосы становятся тоньше и суше из-за снижения уровня эстрогена — данные специалистов
Садоводство

Дачникам напомнили: мусор и растительные остатки осенью нужно убирать правильно
Наука

В провинции Хубэй обнаружены яйца динозавров возрастом 86 миллионов лет
Культура и шоу-бизнес

Тейлор Свифт рассказала, как Трэвис Келси сделал ей предложение во время записи подкаста
Спорт и фитнес

Физиотерапевты: неправильный хват и отсутствие опоры ног делают жим лёжа опасным
Дом

На маленьких кухнях используют вертикальные посудомойки вместимостью до 6 комплектов посуды
Еда

Для лазаньи используют моцареллу, сулугуни, пармезан или их сочетание
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet