© commons.wikimedia.org by Yuri Samoilov is licensed under CC BY 2.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 20:30

Когда браузер умнее человека: Chrome понял, какие уведомления не стоят вашего внимания

Chrome начнёт блокировать уведомления от сайтов, которые пользователи игнорируют — The Verge

Google решает одну из самых раздражающих проблем пользователей Chrome — избыточные уведомления, которые ежедневно обрушиваются на экран и мешают сосредоточиться. Компания внедряет новый механизм, автоматически ограничивающий рассылки от сайтов, чьи сообщения пользователи систематически игнорируют.

Как это будет работать

В отличие от прежних настроек, требующих ручного вмешательства, новая функция Chrome сама определит, какие уведомления не представляют интереса. Если сайт регулярно присылает сообщения, на которые вы не реагируете — они просто перестанут появляться. При этом веб-приложения, установленные на устройство, продолжат функционировать в прежнем режиме: нововведение касается исключительно браузерных уведомлений.

"Менее 1 % всех уведомлений, отправляемых через Chrome, вызывают реакцию со стороны пользователей", — отмечает The Verge.

Этот показатель наглядно демонстрирует, что большинство всплывающих окон с рекламой, акциями или "горячими новостями" не приносят пользы.

Что изменится для пользователей

Главная цель обновления — повысить концентрацию и комфорт при работе с браузером. Теперь Chrome будет умнее распознавать, какие сигналы важны, а какие только отвлекают. Пользователи смогут:

  1. избежать бесконечных запросов от сайтов "Разрешить уведомления?".

  2. сосредоточиться на действительно нужных оповещениях, например, о новых письмах, встречах или сообщениях в мессенджерах.

  3. поддерживать чистый интерфейс без визуального шума.

Тестирование функции

В ходе внутреннего теста Google отметила снижение числа навязчивых уведомлений при сохранении общей активности пользователей. Более того, сайты, которые не злоупотребляют рассылкой, наоборот, получили рост кликов и переходов.

Это говорит о том, что когда уведомления не раздражают, к ним относятся внимательнее — и пользователи чаще взаимодействуют с контентом.

Сравнение: старый и новый подход

Параметр До обновления После обновления
Обработка уведомлений Ручное управление пользователем Автоматическое определение игнорируемых сайтов
Поведение сайтов Частые запросы и рассылки Ограничения для "навязчивых" источников
Пользовательская реакция Раздражение, блокировки Рост вовлеченности в полезный контент

Советы шаг за шагом

  1. Проверьте настройки уведомлений: откройте меню "Конфиденциальность и безопасность" → "Настройки сайта" → "Уведомления".

  2. Очистите список разрешенных источников — оставьте только те, что действительно нужны (почта, календари, социальные сети).

  3. Используйте режим "Не беспокоить" — он временно блокирует все всплывающие окна, сохраняя фокус.

  4. Обновите Chrome до последней версии — функция внедряется поэтапно и активируется автоматически после апдейта.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: разрешить уведомления всем сайтам подряд.
    Последствие: браузер превращается в нескончаемый поток рекламы.
    Альтернатива: активировать интеллектуальную фильтрацию уведомлений.

  • Ошибка: полностью отключить уведомления.
    Последствие: пропуск важных оповещений от почты или календаря.
    Альтернатива: оставить доступ только проверенным ресурсам.

  • Ошибка: игнорировать обновления браузера.
    Последствие: пропуск новых функций безопасности и защиты данных.
    Альтернатива: настроить автообновление Chrome.

FAQ

Как включить новую функцию?
Она активируется автоматически после обновления браузера. Проверить наличие можно в разделе уведомлений Chrome.

Можно ли отключить фильтрацию уведомлений?
Да, при желании пользователь может вернуть старую систему, изменив параметры в настройках сайта.

Повлияет ли это на push-уведомления от приложений?
Нет, встроенные приложения и сервисы вроде Gmail или YouTube продолжат присылать уведомления в обычном режиме.

Мифы и правда

  • Миф: Chrome полностью запретит все уведомления.
    Правда: браузер будет отключать только те, что систематически игнорируются пользователем.

  • Миф: это уменьшит трафик на сайты.
    Правда: тесты показали обратное — активность растет, если уведомления не раздражают.

  • Миф: новая функция доступна только на Android.
    Правда: она распространяется и на настольные версии Chrome.

