Когда браузер умнее человека: Chrome понял, какие уведомления не стоят вашего внимания
Google решает одну из самых раздражающих проблем пользователей Chrome — избыточные уведомления, которые ежедневно обрушиваются на экран и мешают сосредоточиться. Компания внедряет новый механизм, автоматически ограничивающий рассылки от сайтов, чьи сообщения пользователи систематически игнорируют.
Как это будет работать
В отличие от прежних настроек, требующих ручного вмешательства, новая функция Chrome сама определит, какие уведомления не представляют интереса. Если сайт регулярно присылает сообщения, на которые вы не реагируете — они просто перестанут появляться. При этом веб-приложения, установленные на устройство, продолжат функционировать в прежнем режиме: нововведение касается исключительно браузерных уведомлений.
"Менее 1 % всех уведомлений, отправляемых через Chrome, вызывают реакцию со стороны пользователей", — отмечает The Verge.
Этот показатель наглядно демонстрирует, что большинство всплывающих окон с рекламой, акциями или "горячими новостями" не приносят пользы.
Что изменится для пользователей
Главная цель обновления — повысить концентрацию и комфорт при работе с браузером. Теперь Chrome будет умнее распознавать, какие сигналы важны, а какие только отвлекают. Пользователи смогут:
-
избежать бесконечных запросов от сайтов "Разрешить уведомления?".
-
сосредоточиться на действительно нужных оповещениях, например, о новых письмах, встречах или сообщениях в мессенджерах.
-
поддерживать чистый интерфейс без визуального шума.
Тестирование функции
В ходе внутреннего теста Google отметила снижение числа навязчивых уведомлений при сохранении общей активности пользователей. Более того, сайты, которые не злоупотребляют рассылкой, наоборот, получили рост кликов и переходов.
Это говорит о том, что когда уведомления не раздражают, к ним относятся внимательнее — и пользователи чаще взаимодействуют с контентом.
Сравнение: старый и новый подход
|Параметр
|До обновления
|После обновления
|Обработка уведомлений
|Ручное управление пользователем
|Автоматическое определение игнорируемых сайтов
|Поведение сайтов
|Частые запросы и рассылки
|Ограничения для "навязчивых" источников
|Пользовательская реакция
|Раздражение, блокировки
|Рост вовлеченности в полезный контент
Советы шаг за шагом
-
Проверьте настройки уведомлений: откройте меню "Конфиденциальность и безопасность" → "Настройки сайта" → "Уведомления".
-
Очистите список разрешенных источников — оставьте только те, что действительно нужны (почта, календари, социальные сети).
-
Используйте режим "Не беспокоить" — он временно блокирует все всплывающие окна, сохраняя фокус.
-
Обновите Chrome до последней версии — функция внедряется поэтапно и активируется автоматически после апдейта.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: разрешить уведомления всем сайтам подряд.
Последствие: браузер превращается в нескончаемый поток рекламы.
Альтернатива: активировать интеллектуальную фильтрацию уведомлений.
-
Ошибка: полностью отключить уведомления.
Последствие: пропуск важных оповещений от почты или календаря.
Альтернатива: оставить доступ только проверенным ресурсам.
-
Ошибка: игнорировать обновления браузера.
Последствие: пропуск новых функций безопасности и защиты данных.
Альтернатива: настроить автообновление Chrome.
FAQ
Как включить новую функцию?
Она активируется автоматически после обновления браузера. Проверить наличие можно в разделе уведомлений Chrome.
Можно ли отключить фильтрацию уведомлений?
Да, при желании пользователь может вернуть старую систему, изменив параметры в настройках сайта.
Повлияет ли это на push-уведомления от приложений?
Нет, встроенные приложения и сервисы вроде Gmail или YouTube продолжат присылать уведомления в обычном режиме.
Мифы и правда
-
Миф: Chrome полностью запретит все уведомления.
Правда: браузер будет отключать только те, что систематически игнорируются пользователем.
-
Миф: это уменьшит трафик на сайты.
Правда: тесты показали обратное — активность растет, если уведомления не раздражают.
-
Миф: новая функция доступна только на Android.
Правда: она распространяется и на настольные версии Chrome.
