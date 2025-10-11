Когда браузер умнее человека: Chrome понял, какие уведомления не стоят вашего внимания

Google решает одну из самых раздражающих проблем пользователей Chrome — избыточные уведомления, которые ежедневно обрушиваются на экран и мешают сосредоточиться. Компания внедряет новый механизм, автоматически ограничивающий рассылки от сайтов, чьи сообщения пользователи систематически игнорируют.

Как это будет работать

В отличие от прежних настроек, требующих ручного вмешательства, новая функция Chrome сама определит, какие уведомления не представляют интереса. Если сайт регулярно присылает сообщения, на которые вы не реагируете — они просто перестанут появляться. При этом веб-приложения, установленные на устройство, продолжат функционировать в прежнем режиме: нововведение касается исключительно браузерных уведомлений.

"Менее 1 % всех уведомлений, отправляемых через Chrome, вызывают реакцию со стороны пользователей", — отмечает The Verge.

Этот показатель наглядно демонстрирует, что большинство всплывающих окон с рекламой, акциями или "горячими новостями" не приносят пользы.

Что изменится для пользователей

Главная цель обновления — повысить концентрацию и комфорт при работе с браузером. Теперь Chrome будет умнее распознавать, какие сигналы важны, а какие только отвлекают. Пользователи смогут:

избежать бесконечных запросов от сайтов "Разрешить уведомления?". сосредоточиться на действительно нужных оповещениях, например, о новых письмах, встречах или сообщениях в мессенджерах. поддерживать чистый интерфейс без визуального шума.

Тестирование функции

В ходе внутреннего теста Google отметила снижение числа навязчивых уведомлений при сохранении общей активности пользователей. Более того, сайты, которые не злоупотребляют рассылкой, наоборот, получили рост кликов и переходов.

Это говорит о том, что когда уведомления не раздражают, к ним относятся внимательнее — и пользователи чаще взаимодействуют с контентом.

Сравнение: старый и новый подход

Параметр До обновления После обновления Обработка уведомлений Ручное управление пользователем Автоматическое определение игнорируемых сайтов Поведение сайтов Частые запросы и рассылки Ограничения для "навязчивых" источников Пользовательская реакция Раздражение, блокировки Рост вовлеченности в полезный контент

Советы шаг за шагом

Проверьте настройки уведомлений: откройте меню "Конфиденциальность и безопасность" → "Настройки сайта" → "Уведомления". Очистите список разрешенных источников — оставьте только те, что действительно нужны (почта, календари, социальные сети). Используйте режим "Не беспокоить" — он временно блокирует все всплывающие окна, сохраняя фокус. Обновите Chrome до последней версии — функция внедряется поэтапно и активируется автоматически после апдейта.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка : разрешить уведомления всем сайтам подряд.

Последствие : браузер превращается в нескончаемый поток рекламы.

Альтернатива : активировать интеллектуальную фильтрацию уведомлений.

Ошибка : полностью отключить уведомления.

Последствие : пропуск важных оповещений от почты или календаря.

Альтернатива : оставить доступ только проверенным ресурсам.

Ошибка: игнорировать обновления браузера.

Последствие: пропуск новых функций безопасности и защиты данных.

Альтернатива: настроить автообновление Chrome.

FAQ

Как включить новую функцию?

Она активируется автоматически после обновления браузера. Проверить наличие можно в разделе уведомлений Chrome.

Можно ли отключить фильтрацию уведомлений?

Да, при желании пользователь может вернуть старую систему, изменив параметры в настройках сайта.

Повлияет ли это на push-уведомления от приложений?

Нет, встроенные приложения и сервисы вроде Gmail или YouTube продолжат присылать уведомления в обычном режиме.

Мифы и правда