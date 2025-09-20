Это уже не интернет, а личный дворецкий: что умеет новый Chrome с ИИ
Google сделала новый шаг в развитии браузера Chrome: в него встроен искусственный интеллект Gemini, который превращает привычный инструмент для серфинга в полноценного интеллектуального помощника. Теперь браузер способен не только открывать страницы и сохранять закладки, но и анализировать контент, историю поиска и даже выполнять поручения от лица пользователя. Об этом пишет издание Wired.
Что умеет Gemini в Chrome
Пока новые функции доступны владельцам устройств на Windows и macOS в США (на английском языке). В интерфейсе Chrome появился значок чат-бота в правом верхнем углу, который можно скрыть при желании.
С его помощью пользователи могут:
-
получать пояснения к содержимому открытой страницы;
-
собирать и обобщать данные из нескольких вкладок одновременно (например, при планировании путешествия или сравнении товаров);
-
искать информацию в истории посещений в диалоговом формате.
Например, вместо просмотра длинного списка сайтов достаточно спросить: "На каком сайте я видел стол из грецкого ореха на прошлой неделе?" — и Gemini найдёт нужную ссылку.
Следующий этап — интеллектуальный агент
В ближайшие месяцы Google собирается добавить режим интеллектуального агента. Это означает, что Chrome сможет выполнять реальные действия от имени пользователя: записывать к парикмахеру, заказывать продукты или бронировать отель. Достаточно будет описать задачу чат-боту, и он автоматически выполнит её.
Кроме того, компания работает над интеграцией функций управления паролями: появится возможность одним кликом менять скомпрометированные комбинации, хранящиеся в Chrome Password Manager.
Сравнение возможностей
|Функция
|Раньше
|С Gemini
|Просмотр истории
|Вручную, по списку
|Поиск вопросом на естественном языке
|Сбор данных из вкладок
|Только вручную
|Автоматическое объединение и резюме
|Объяснение текста
|Нет
|Пояснения и справки по странице
|Действия от имени пользователя
|Нет
|Запись услуг, заказы, бронирование
|Управление паролями
|Сохранение и автозаполнение
|Изменение скомпрометированных паролей
Советы шаг за шагом: как работать с Gemini
-
Обновите Chrome до последней версии.
-
Найдите иконку Gemini в правом верхнем углу.
-
Попробуйте задать вопрос о содержимом текущей страницы.
-
Объедините информацию из нескольких вкладок для удобного обзора.
-
Используйте поиск по истории, чтобы быстрее находить нужные сайты.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Игнорировать новые функции.
→ Последствие: Дольше искать нужную информацию вручную.
→ Альтернатива: Привыкнуть к использованию ИИ-подсказок.
-
Ошибка: Хранить устаревшие или взломанные пароли.
→ Последствие: Риск утечки данных.
→ Альтернатива: Использовать встроенный менеджер для смены паролей.
-
Ошибка: Оставлять активным доступ к аккаунту на чужом устройстве.
→ Последствие: Чат-бот сможет выполнять действия от вашего имени.
→ Альтернатива: Выходить из аккаунта на всех чужих устройствах.
А что если…
Что если Chrome действительно станет универсальным "секретарём"? В таком случае пользователи смогут забыть о десятках отдельных приложений для бронирования, заказов и заметок. Браузер станет центром управления цифровой жизнью.
Плюсы и минусы интеграции
|Плюсы
|Минусы
|Экономия времени
|Доступно пока только в США
|Поиск по истории в естественной форме
|Ограничение по языку (английский)
|Выполнение задач за пользователя
|Риски приватности
|Управление паролями в один клик
|Зависимость от Google-экосистемы
FAQ
Когда AI Mode появится в Chrome?
Запуск ожидается в конце сентября 2025 года в США, позже функции станут доступны в других странах.
Можно ли отключить Gemini?
Да, иконку чат-бота можно скрыть в настройках.
Будет ли поддержка русского языка?
Google обещает расширение языков в следующих обновлениях, но точных сроков пока нет.
Мифы и правда
-
Миф: "Gemini заменит весь интернет-поиск".
Правда: он упрощает поиск, но не отменяет традиционный ввод запросов.
-
Миф: "ИИ в браузере небезопасен".
Правда: Google заявляет, что Gemini работает в рамках стандартов безопасности Chrome.
-
Миф: "Это будет доступно только в платной версии".
Правда: функции интегрированы в обычный Chrome.
3 интересных факта
-
Gemini в Chrome — первая глубокая интеграция ИИ-агента в массовый браузер.
-
AI Mode запускается прямо из адресной строки, без перехода в отдельное окно.
-
Google рассматривает возможность объединения функций Gemini с Gmail и Google Docs.
Исторический контекст
-
2008 год: запуск первого Chrome.
-
2014 год: появление встроенного менеджера паролей.
-
2023 год: выход чат-бота Bard, предшественника Gemini.
-
2025 год: интеграция Gemini в Chrome как интеллектуального агента.
