Это уже не интернет, а личный дворецкий: что умеет новый Chrome с ИИ

Google сделала новый шаг в развитии браузера Chrome: в него встроен искусственный интеллект Gemini, который превращает привычный инструмент для серфинга в полноценного интеллектуального помощника. Теперь браузер способен не только открывать страницы и сохранять закладки, но и анализировать контент, историю поиска и даже выполнять поручения от лица пользователя. Об этом пишет издание Wired.

Что умеет Gemini в Chrome

Пока новые функции доступны владельцам устройств на Windows и macOS в США (на английском языке). В интерфейсе Chrome появился значок чат-бота в правом верхнем углу, который можно скрыть при желании.

С его помощью пользователи могут:

получать пояснения к содержимому открытой страницы;

собирать и обобщать данные из нескольких вкладок одновременно (например, при планировании путешествия или сравнении товаров);

искать информацию в истории посещений в диалоговом формате.

Например, вместо просмотра длинного списка сайтов достаточно спросить: "На каком сайте я видел стол из грецкого ореха на прошлой неделе?" — и Gemini найдёт нужную ссылку.

Следующий этап — интеллектуальный агент

В ближайшие месяцы Google собирается добавить режим интеллектуального агента. Это означает, что Chrome сможет выполнять реальные действия от имени пользователя: записывать к парикмахеру, заказывать продукты или бронировать отель. Достаточно будет описать задачу чат-боту, и он автоматически выполнит её.

Кроме того, компания работает над интеграцией функций управления паролями: появится возможность одним кликом менять скомпрометированные комбинации, хранящиеся в Chrome Password Manager.

Сравнение возможностей

Функция Раньше С Gemini Просмотр истории Вручную, по списку Поиск вопросом на естественном языке Сбор данных из вкладок Только вручную Автоматическое объединение и резюме Объяснение текста Нет Пояснения и справки по странице Действия от имени пользователя Нет Запись услуг, заказы, бронирование Управление паролями Сохранение и автозаполнение Изменение скомпрометированных паролей

Советы шаг за шагом: как работать с Gemini

Обновите Chrome до последней версии. Найдите иконку Gemini в правом верхнем углу. Попробуйте задать вопрос о содержимом текущей страницы. Объедините информацию из нескольких вкладок для удобного обзора. Используйте поиск по истории, чтобы быстрее находить нужные сайты.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Игнорировать новые функции.

→ Последствие: Дольше искать нужную информацию вручную.

→ Альтернатива: Привыкнуть к использованию ИИ-подсказок.

Ошибка: Хранить устаревшие или взломанные пароли.

→ Последствие: Риск утечки данных.

→ Альтернатива: Использовать встроенный менеджер для смены паролей.

Ошибка: Оставлять активным доступ к аккаунту на чужом устройстве.

→ Последствие: Чат-бот сможет выполнять действия от вашего имени.

→ Альтернатива: Выходить из аккаунта на всех чужих устройствах.

А что если…

Что если Chrome действительно станет универсальным "секретарём"? В таком случае пользователи смогут забыть о десятках отдельных приложений для бронирования, заказов и заметок. Браузер станет центром управления цифровой жизнью.

Плюсы и минусы интеграции

Плюсы Минусы Экономия времени Доступно пока только в США Поиск по истории в естественной форме Ограничение по языку (английский) Выполнение задач за пользователя Риски приватности Управление паролями в один клик Зависимость от Google-экосистемы

FAQ

Когда AI Mode появится в Chrome?

Запуск ожидается в конце сентября 2025 года в США, позже функции станут доступны в других странах.

Можно ли отключить Gemini?

Да, иконку чат-бота можно скрыть в настройках.

Будет ли поддержка русского языка?

Google обещает расширение языков в следующих обновлениях, но точных сроков пока нет.

Мифы и правда

Миф: "Gemini заменит весь интернет-поиск".

Правда: он упрощает поиск, но не отменяет традиционный ввод запросов.

Миф: "ИИ в браузере небезопасен".

Правда: Google заявляет, что Gemini работает в рамках стандартов безопасности Chrome.

Миф: "Это будет доступно только в платной версии".

Правда: функции интегрированы в обычный Chrome.

3 интересных факта

Gemini в Chrome — первая глубокая интеграция ИИ-агента в массовый браузер. AI Mode запускается прямо из адресной строки, без перехода в отдельное окно. Google рассматривает возможность объединения функций Gemini с Gmail и Google Docs.

Исторический контекст