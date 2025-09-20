Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Смартфон
Смартфон
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Технологии
Олег Белов Опубликована сегодня в 6:11

Это уже не интернет, а личный дворецкий: что умеет новый Chrome с ИИ

Chrome получит режим интеллектуального агента для бронирования и заказов — Google

Google сделала новый шаг в развитии браузера Chrome: в него встроен искусственный интеллект Gemini, который превращает привычный инструмент для серфинга в полноценного интеллектуального помощника. Теперь браузер способен не только открывать страницы и сохранять закладки, но и анализировать контент, историю поиска и даже выполнять поручения от лица пользователя. Об этом пишет издание Wired.

Что умеет Gemini в Chrome

Пока новые функции доступны владельцам устройств на Windows и macOS в США (на английском языке). В интерфейсе Chrome появился значок чат-бота в правом верхнем углу, который можно скрыть при желании.

С его помощью пользователи могут:

  • получать пояснения к содержимому открытой страницы;

  • собирать и обобщать данные из нескольких вкладок одновременно (например, при планировании путешествия или сравнении товаров);

  • искать информацию в истории посещений в диалоговом формате.

Например, вместо просмотра длинного списка сайтов достаточно спросить: "На каком сайте я видел стол из грецкого ореха на прошлой неделе?" — и Gemini найдёт нужную ссылку.

Следующий этап — интеллектуальный агент

В ближайшие месяцы Google собирается добавить режим интеллектуального агента. Это означает, что Chrome сможет выполнять реальные действия от имени пользователя: записывать к парикмахеру, заказывать продукты или бронировать отель. Достаточно будет описать задачу чат-боту, и он автоматически выполнит её.

Кроме того, компания работает над интеграцией функций управления паролями: появится возможность одним кликом менять скомпрометированные комбинации, хранящиеся в Chrome Password Manager.

Сравнение возможностей

Функция Раньше С Gemini
Просмотр истории Вручную, по списку Поиск вопросом на естественном языке
Сбор данных из вкладок Только вручную Автоматическое объединение и резюме
Объяснение текста Нет Пояснения и справки по странице
Действия от имени пользователя Нет Запись услуг, заказы, бронирование
Управление паролями Сохранение и автозаполнение Изменение скомпрометированных паролей

Советы шаг за шагом: как работать с Gemini

  1. Обновите Chrome до последней версии.

  2. Найдите иконку Gemini в правом верхнем углу.

  3. Попробуйте задать вопрос о содержимом текущей страницы.

  4. Объедините информацию из нескольких вкладок для удобного обзора.

  5. Используйте поиск по истории, чтобы быстрее находить нужные сайты.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Игнорировать новые функции.
    → Последствие: Дольше искать нужную информацию вручную.
    → Альтернатива: Привыкнуть к использованию ИИ-подсказок.

  • Ошибка: Хранить устаревшие или взломанные пароли.
    → Последствие: Риск утечки данных.
    → Альтернатива: Использовать встроенный менеджер для смены паролей.

  • Ошибка: Оставлять активным доступ к аккаунту на чужом устройстве.
    → Последствие: Чат-бот сможет выполнять действия от вашего имени.
    → Альтернатива: Выходить из аккаунта на всех чужих устройствах.

А что если…

Что если Chrome действительно станет универсальным "секретарём"? В таком случае пользователи смогут забыть о десятках отдельных приложений для бронирования, заказов и заметок. Браузер станет центром управления цифровой жизнью.

Плюсы и минусы интеграции

Плюсы Минусы
Экономия времени Доступно пока только в США
Поиск по истории в естественной форме Ограничение по языку (английский)
Выполнение задач за пользователя Риски приватности
Управление паролями в один клик Зависимость от Google-экосистемы

FAQ

Когда AI Mode появится в Chrome?
Запуск ожидается в конце сентября 2025 года в США, позже функции станут доступны в других странах.

Можно ли отключить Gemini?
Да, иконку чат-бота можно скрыть в настройках.

Будет ли поддержка русского языка?
Google обещает расширение языков в следующих обновлениях, но точных сроков пока нет.

Мифы и правда

  • Миф: "Gemini заменит весь интернет-поиск".
    Правда: он упрощает поиск, но не отменяет традиционный ввод запросов.

  • Миф: "ИИ в браузере небезопасен".
    Правда: Google заявляет, что Gemini работает в рамках стандартов безопасности Chrome.

  • Миф: "Это будет доступно только в платной версии".
    Правда: функции интегрированы в обычный Chrome.

3 интересных факта

  1. Gemini в Chrome — первая глубокая интеграция ИИ-агента в массовый браузер.

  2. AI Mode запускается прямо из адресной строки, без перехода в отдельное окно.

  3. Google рассматривает возможность объединения функций Gemini с Gmail и Google Docs.

Исторический контекст

  • 2008 год: запуск первого Chrome.

  • 2014 год: появление встроенного менеджера паролей.

  • 2023 год: выход чат-бота Bard, предшественника Gemini.

  • 2025 год: интеграция Gemini в Chrome как интеллектуального агента.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Астероид 2025 FA2 в тысячу раз тяжелее Челябинского метеорита прошёл мимо Земли сегодня в 5:16

Чуть дальше Луны, в 30 раз быстрее самолёта: что за монстр пронёсся мимо Земли

Астероид 2025 FA2 пролетел мимо Земли на расстоянии 800 тыс. км. Учёные исключили угрозу, но прогнозируют опасные сближения в следующем веке.

Читать полностью » Холодильник Xiaomi Mijia Pro готовит лёд за 55 минут и экономит до 25% энергии сегодня в 4:11

Прощай, лёд в мясе и запахи рыбы: новый холодильник от Xiaomi удивит даже шеф-повара

Xiaomi показала холодильник будущего с технологией Micro Freezing. Он сохраняет мясо свежим до 10 дней без заморозки и экономит электроэнергию.

Читать полностью » МВД России: фото для паспортов, созданные нейросетями, приведут к отказу сегодня в 5:16

Слишком красиво — отказ: МВД забраковало фото из нейросетей

МВД предупредило: фото для паспорта, созданное нейросетью или фотошопом, приведёт к отказу. Объясняем, какие требования действуют и как избежать ошибок.

Читать полностью » iPhone 17 Pro и Pro Max получили охлаждение с испарительной камерой — BigGeek сегодня в 3:16

Теперь iPhone — это консоль: новый 17 Pro справляется с играми лучше, чем многие ПК

iPhone 17 Pro получил уникальную систему охлаждения и стал первым «айфоном для геймеров». Но насколько он способен заменить игровую консоль?

Читать полностью » Nature: китайская команда представила модель DeepSeek-R1, способную рассуждать без подсказок сегодня в 1:16

Её никто не учил думать — но она научилась: как китайская модель удивила весь мир

Китайские учёные представили DeepSeek-R1 — модель, которая научилась рассуждать без примеров от человека. Прорыв может изменить подход к обучению ИИ.

Читать полностью » Роскомнадзор: в Telegram остаются 155,8 тыс. материалов с незаконным контентом сегодня в 0:01

Удалили 210 тысяч, но забыли про 155 тысяч: как Telegram превратился в цифровую свалку

В России усиливается борьба с опасными публикациями в интернете. Но несмотря на сотни тысяч удалённых материалов, значительная часть до сих пор доступна.

Читать полностью » Poco F7 Pro и Redmi Note 14 стали хитами лета на российском рынке смартфонов вчера в 23:16

AliExpress знает, чего вы хотите: эти модели сметают с полок — и не зря

AliExpress назвал топ-10 смартфонов до 30 тыс. рублей в России. Лидеры лета — модели Xiaomi и Poco, а среди них абсолютным фаворитом стал Redmi Note 14 Pro.

Читать полностью » AliExpress СНГ назвал десять смартфонов с лучшей производительностью, камерой и батареей до 30 000 рублей вчера в 22:18

Экран светит ярче солнца: ТОП смартфонов до 30 000 рублей с батареей на весь день

Летний рейтинг AliExpress СНГ показал, какие смартфоны до 30 000 рублей пользуются наибольшей популярностью у россиян, сочетая производительность, дизайн и автономность.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Ошибки в удобрении хвойных культур приводят к болезням и снижению декоративности — рассказали садоводы
Спорт и фитнес

Базовый комплекс из пяти упражнений снижает стресс и снимает зажатость мышц — фитнес-эксперты
Красота и здоровье

Врач Александр Мясников объяснил, почему новые штаммы коронавируса стали заразнее, но легче
Наука

Учёные нашли доказательства древнего астероидного удара через уникальные тектиты и анангуиты
Дом

Хозяйки перечислили лучшие гаджеты для идеального завтрака
Еда

Говядина с картошкой и шампиньонами в духовке получается сочной
Спорт и фитнес

Американский колледж спортивной медицины: интервальные тренировки ускоряют метаболизм после занятия
Авто и мото

Целиков: новый утильсбор с ноября 2025 года затронет BMW X3, BMW X5 и Toyota Highlander
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet