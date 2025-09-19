Браузер стал волшебной палочкой: как обновлённый Chrome исполняет желания быстрее поиска
Google объявила о масштабном обновлении браузера Chrome: теперь в него встроен искусственный интеллект Gemini. Это решение меняет привычный формат работы в интернете — от поиска и анализа информации до автоматизации повседневных действий.
ИИ становится доступным прямо в интерфейсе браузера — кнопка вызова появится в правом верхнем углу. Нажатие открывает чат, где можно задавать вопросы по содержимому вкладок или по истории посещений. Таким образом, поиск, сравнение и организация данных превращаются в процесс, который занимает считанные секунды.
Новый уровень взаимодействия с браузером
Gemini позволяет объяснять сложные тексты с любой вкладки, суммировать информацию и даже сопоставлять несколько сайтов. Например, можно открыть несколько сервисов по продаже авиабилетов и сразу получить подсказку, где цены выгоднее.
Ещё одна возможность — доступ к истории посещений. Достаточно сформулировать вопрос, и ИИ найдёт нужную страницу: блог с обзорами школьных товаров, мебельный магазин или сайт с подборкой рецептов.
Особенно интересно то, что Gemini способен выполнять рутинные операции: бронирование столика, запись к мастеру, оформление заказа. Пользователь сохраняет полный контроль, операции можно отменять.
Сравнение: функции браузера без ИИ и с ИИ
|Категория
|Обычный браузер
|Chrome с Gemini
|Поиск информации
|Ручной ввод, множество вкладок
|Суммирование и объяснение текстов
|Работа с историей
|Пролистывание списка
|Поиск по смысловым запросам
|Рутинные действия
|Вручную на сайте
|Автоматизация бронирований
|Безопасность
|Защита расширениями
|Встроенный Gemini Nano для защиты
|Креатив
|Ограничено пользователем
|Генерация идей, работа с контентом
Советы шаг за шагом: как использовать Gemini
-
Нажмите на иконку Gemini в правом верхнем углу Chrome.
-
Введите запрос: объяснить статью, найти страницу или сравнить товары.
-
Для покупок уточняйте параметры — ИИ подберёт подходящие варианты.
-
Если нужно выполнить действие (забронировать, оформить заказ) — подтвердите операцию.
-
Используйте Gemini Nano для проверки сайтов: он предупредит о мошенниках.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: доверять первому попавшемуся сайту.
→ Последствие: риск попасть на мошенников.
→ Альтернатива: включить защиту Gemini Nano, которая анализирует подозрительные ресурсы.
-
Ошибка: хранить десятки вкладок для поиска информации.
→ Последствие: перегруженный браузер, потеря нужных страниц.
→ Альтернатива: использовать ИИ-поиск по истории.
-
Ошибка: тратить время на рутинные бронирования.
→ Последствие: лишние часы онлайн.
→ Альтернатива: доверить задачу Gemini с возможностью отмены.
Плюсы и минусы
|Плюсы
|Минусы
|Экономия времени
|Возможная зависимость от ИИ
|Повышение безопасности
|Ограничения на старых устройствах
|Удобный поиск по истории
|Риск ошибок при автоматизации
|Автоматизация задач
|Требуется интернет-соединение
|Поддержка творчества
|Нужна настройка под привычки пользователя
FAQ
Как включить Gemini в Chrome?
Функция доступна через кнопку в правом верхнем углу браузера.
Сколько стоит использование Gemini?
Базовые возможности будут встроены бесплатно, расширенные опции могут появиться в подписке Google One.
Что лучше — расширения или встроенный ИИ?
Gemini объединяет функции десятков расширений, но при желании их можно использовать вместе.
Мифы и правда
-
Миф: ИИ полностью контролирует действия пользователя.
Правда: любая операция подтверждается человеком и может быть отменена.
-
Миф: такие функции нужны только профессионалам.
Правда: упрощение поиска и защиты полезно каждому пользователю.
-
Миф: Gemini заменит браузер.
Правда: он дополняет Chrome, а не заменяет его.
Творчество и психология
Интересная деталь — ИИ можно использовать и для развлечений. Так, блогер Orbyss Ai "оживил" коврик с дорожной разметкой из детства, превратив его в динамичную виртуальную карту. Такие проекты помогают не только работать, но и снимать стресс, создавая творческую атмосферу.
Три интересных факта
-
Gemini Nano встроен прямо в браузер, без установки отдельных антивирусов.
-
ИИ умеет подбирать время для записи в салон красоты.
-
Историю можно искать по смыслу, а не по дате или адресу сайта.
Исторический контекст
Ранее браузеры были лишь окнами для доступа в интернет. Затем появились закладки, расширения и менеджеры паролей. Сегодняшний шаг Google можно назвать новым этапом эволюции браузеров — от пассивного инструмента к активному помощнику.
