Браузер стал волшебной палочкой: как обновлённый Chrome исполняет желания быстрее поиска

Google объявила о масштабном обновлении браузера Chrome: теперь в него встроен искусственный интеллект Gemini. Это решение меняет привычный формат работы в интернете — от поиска и анализа информации до автоматизации повседневных действий.

ИИ становится доступным прямо в интерфейсе браузера — кнопка вызова появится в правом верхнем углу. Нажатие открывает чат, где можно задавать вопросы по содержимому вкладок или по истории посещений. Таким образом, поиск, сравнение и организация данных превращаются в процесс, который занимает считанные секунды.

Новый уровень взаимодействия с браузером

Gemini позволяет объяснять сложные тексты с любой вкладки, суммировать информацию и даже сопоставлять несколько сайтов. Например, можно открыть несколько сервисов по продаже авиабилетов и сразу получить подсказку, где цены выгоднее.

Ещё одна возможность — доступ к истории посещений. Достаточно сформулировать вопрос, и ИИ найдёт нужную страницу: блог с обзорами школьных товаров, мебельный магазин или сайт с подборкой рецептов.

Особенно интересно то, что Gemini способен выполнять рутинные операции: бронирование столика, запись к мастеру, оформление заказа. Пользователь сохраняет полный контроль, операции можно отменять.

Сравнение: функции браузера без ИИ и с ИИ

Категория Обычный браузер Chrome с Gemini Поиск информации Ручной ввод, множество вкладок Суммирование и объяснение текстов Работа с историей Пролистывание списка Поиск по смысловым запросам Рутинные действия Вручную на сайте Автоматизация бронирований Безопасность Защита расширениями Встроенный Gemini Nano для защиты Креатив Ограничено пользователем Генерация идей, работа с контентом

Советы шаг за шагом: как использовать Gemini

Нажмите на иконку Gemini в правом верхнем углу Chrome. Введите запрос: объяснить статью, найти страницу или сравнить товары. Для покупок уточняйте параметры — ИИ подберёт подходящие варианты. Если нужно выполнить действие (забронировать, оформить заказ) — подтвердите операцию. Используйте Gemini Nano для проверки сайтов: он предупредит о мошенниках.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: доверять первому попавшемуся сайту.

→ Последствие: риск попасть на мошенников.

→ Альтернатива: включить защиту Gemini Nano, которая анализирует подозрительные ресурсы.

Ошибка: хранить десятки вкладок для поиска информации.

→ Последствие: перегруженный браузер, потеря нужных страниц.

→ Альтернатива: использовать ИИ-поиск по истории.

Ошибка: тратить время на рутинные бронирования.

→ Последствие: лишние часы онлайн.

→ Альтернатива: доверить задачу Gemini с возможностью отмены.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Экономия времени Возможная зависимость от ИИ Повышение безопасности Ограничения на старых устройствах Удобный поиск по истории Риск ошибок при автоматизации Автоматизация задач Требуется интернет-соединение Поддержка творчества Нужна настройка под привычки пользователя

FAQ

Как включить Gemini в Chrome?

Функция доступна через кнопку в правом верхнем углу браузера.

Сколько стоит использование Gemini?

Базовые возможности будут встроены бесплатно, расширенные опции могут появиться в подписке Google One.

Что лучше — расширения или встроенный ИИ?

Gemini объединяет функции десятков расширений, но при желании их можно использовать вместе.

Мифы и правда

Миф: ИИ полностью контролирует действия пользователя.

Правда: любая операция подтверждается человеком и может быть отменена.

Миф: такие функции нужны только профессионалам.

Правда: упрощение поиска и защиты полезно каждому пользователю.

Миф: Gemini заменит браузер.

Правда: он дополняет Chrome, а не заменяет его.

Творчество и психология

Интересная деталь — ИИ можно использовать и для развлечений. Так, блогер Orbyss Ai "оживил" коврик с дорожной разметкой из детства, превратив его в динамичную виртуальную карту. Такие проекты помогают не только работать, но и снимать стресс, создавая творческую атмосферу.

Три интересных факта

Gemini Nano встроен прямо в браузер, без установки отдельных антивирусов. ИИ умеет подбирать время для записи в салон красоты. Историю можно искать по смыслу, а не по дате или адресу сайта.

Исторический контекст

Ранее браузеры были лишь окнами для доступа в интернет. Затем появились закладки, расширения и менеджеры паролей. Сегодняшний шаг Google можно назвать новым этапом эволюции браузеров — от пассивного инструмента к активному помощнику.