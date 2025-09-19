Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 16:47

Браузер стал волшебной палочкой: как обновлённый Chrome исполняет желания быстрее поиска

Google встроила искусственный интеллект Gemini в браузер Chrome

Google объявила о масштабном обновлении браузера Chrome: теперь в него встроен искусственный интеллект Gemini. Это решение меняет привычный формат работы в интернете — от поиска и анализа информации до автоматизации повседневных действий.

ИИ становится доступным прямо в интерфейсе браузера — кнопка вызова появится в правом верхнем углу. Нажатие открывает чат, где можно задавать вопросы по содержимому вкладок или по истории посещений. Таким образом, поиск, сравнение и организация данных превращаются в процесс, который занимает считанные секунды.

Новый уровень взаимодействия с браузером

Gemini позволяет объяснять сложные тексты с любой вкладки, суммировать информацию и даже сопоставлять несколько сайтов. Например, можно открыть несколько сервисов по продаже авиабилетов и сразу получить подсказку, где цены выгоднее.

Ещё одна возможность — доступ к истории посещений. Достаточно сформулировать вопрос, и ИИ найдёт нужную страницу: блог с обзорами школьных товаров, мебельный магазин или сайт с подборкой рецептов.

Особенно интересно то, что Gemini способен выполнять рутинные операции: бронирование столика, запись к мастеру, оформление заказа. Пользователь сохраняет полный контроль, операции можно отменять.

Сравнение: функции браузера без ИИ и с ИИ

Категория Обычный браузер Chrome с Gemini
Поиск информации Ручной ввод, множество вкладок Суммирование и объяснение текстов
Работа с историей Пролистывание списка Поиск по смысловым запросам
Рутинные действия Вручную на сайте Автоматизация бронирований
Безопасность Защита расширениями Встроенный Gemini Nano для защиты
Креатив Ограничено пользователем Генерация идей, работа с контентом

Советы шаг за шагом: как использовать Gemini

  1. Нажмите на иконку Gemini в правом верхнем углу Chrome.

  2. Введите запрос: объяснить статью, найти страницу или сравнить товары.

  3. Для покупок уточняйте параметры — ИИ подберёт подходящие варианты.

  4. Если нужно выполнить действие (забронировать, оформить заказ) — подтвердите операцию.

  5. Используйте Gemini Nano для проверки сайтов: он предупредит о мошенниках.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: доверять первому попавшемуся сайту.
    → Последствие: риск попасть на мошенников.
    → Альтернатива: включить защиту Gemini Nano, которая анализирует подозрительные ресурсы.

  • Ошибка: хранить десятки вкладок для поиска информации.
    → Последствие: перегруженный браузер, потеря нужных страниц.
    → Альтернатива: использовать ИИ-поиск по истории.

  • Ошибка: тратить время на рутинные бронирования.
    → Последствие: лишние часы онлайн.
    → Альтернатива: доверить задачу Gemini с возможностью отмены.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Экономия времени Возможная зависимость от ИИ
Повышение безопасности Ограничения на старых устройствах
Удобный поиск по истории Риск ошибок при автоматизации
Автоматизация задач Требуется интернет-соединение
Поддержка творчества Нужна настройка под привычки пользователя

FAQ

Как включить Gemini в Chrome?
Функция доступна через кнопку в правом верхнем углу браузера.

Сколько стоит использование Gemini?
Базовые возможности будут встроены бесплатно, расширенные опции могут появиться в подписке Google One.

Что лучше — расширения или встроенный ИИ?
Gemini объединяет функции десятков расширений, но при желании их можно использовать вместе.

Мифы и правда

  • Миф: ИИ полностью контролирует действия пользователя.
    Правда: любая операция подтверждается человеком и может быть отменена.

  • Миф: такие функции нужны только профессионалам.
    Правда: упрощение поиска и защиты полезно каждому пользователю.

  • Миф: Gemini заменит браузер.
    Правда: он дополняет Chrome, а не заменяет его.

Творчество и психология

Интересная деталь — ИИ можно использовать и для развлечений. Так, блогер Orbyss Ai "оживил" коврик с дорожной разметкой из детства, превратив его в динамичную виртуальную карту. Такие проекты помогают не только работать, но и снимать стресс, создавая творческую атмосферу.

Три интересных факта

  1. Gemini Nano встроен прямо в браузер, без установки отдельных антивирусов.

  2. ИИ умеет подбирать время для записи в салон красоты.

  3. Историю можно искать по смыслу, а не по дате или адресу сайта.

Исторический контекст

Ранее браузеры были лишь окнами для доступа в интернет. Затем появились закладки, расширения и менеджеры паролей. Сегодняшний шаг Google можно назвать новым этапом эволюции браузеров — от пассивного инструмента к активному помощнику.

