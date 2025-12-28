Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Стрелка
Стрелка
© unsplash.com by Andriyko Podilnyk is licensed under Free to use under the Unsplash License
Главная / Красота и здоровье
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 8:37

Хрусталик зажигает огни: учёные объяснили, почему в глазах появляются радужные кристаллы

Кристаллы цистина в хрусталике создают эффект гирлянды — ScienceAlert

В офтальмологии описано редкое и визуально эффектное состояние, из-за которого хрусталик может "искриться" разноцветными кристаллами — так, что глаз напоминает новогоднюю гирлянду. Об этом сообщает ScienceAlert: речь идет о феномене с поэтичным названием "рождественская катаракта", который выявляют при обследовании с помощью щелевой лампы и который чаще всего связан с возрастными изменениями, но иногда может указывать на серьезное наследственное заболевание.

"Гирлянды" в хрусталике и как это выглядит

Как пишет ScienceAlert, при осмотре глаз у некоторых пациентов офтальмологи обнаруживают в хрусталике переливающиеся кристаллы разных оттенков — от розового и зеленого до синего и золотого. Их видно при исследовании щелевой лампой: тонкие структуры преломляют свет и создают характерное мерцание. По описанию специалистов, визуально это действительно может напоминать огни гирлянд, украшающих ветви рождественской елки.

При этом медики подчеркивают: эффектность картины не должна вводить в заблуждение. Несмотря на яркое название, в большинстве случаев речь идет не о редкой "экзотике", а о разновидности катарактальных изменений, которые связаны с биохимическими процессами в тканях хрусталика. Главная особенность здесь — необычная форма отложений, которая и создает "искрение".

Почему появляется "рождественская катаракта"

ScienceAlert объясняет, что формирование такого состояния связано с накоплением кальция в хрусталике. Этот процесс ускоряет разрушение кристаллинов — белков, отвечающих за его прозрачность. Когда структура кристаллинов нарушается, в тканях накапливается избыток аминокислоты цистина, которая образует тонкие игольчатые кристаллы.

Именно эти игольчатые структуры преломляют свет, создавая многоцветное мерцание. То есть "искры" в глазах в данном случае — не метафора, а оптический эффект от кристаллов внутри хрусталика. Специалисты отмечают, что по сути это возрастное изменение, хотя выявляется оно не так часто и обычно становится заметным только при инструментальном осмотре.

Почему человек может не заметить проблему

В большинстве случаев "рождественская катаракта" почти не влияет на качество зрения. Это означает, что человек может долгое время не испытывать дискомфорта и даже не подозревать о наличии изменений. Как отмечает ScienceAlert, зачастую о феномене узнают случайно — во время профилактического обследования, когда офтальмолог проводит осмотр со щелевой лампой.

Однако клиническое значение состояния выходит за рамки эстетического впечатления. Медики обращают внимание, что несмотря на минимальное влияние на зрение, сама находка может быть важным диагностическим сигналом. И именно этот момент делает феномен не просто любопытной деталью, а потенциально значимым признаком.

Связь с миотонической дистрофией

По данным, приведенным в материале, "рождественская катаракта" нередко сопровождает миотоническую дистрофию — наследственное заболевание, при котором постепенно нарастает мышечная слабость. Исследования показывают, что подобные изменения хрусталика выявляются почти у всех пациентов с миотонической дистрофией первого типа.

Офтальмологи подчеркивают, что сама катаракта обычно не снижает зрение, но может служить маркером системной патологии. То есть необычные кристаллы в хрусталике иногда становятся тем самым "сигналом", который помогает заподозрить наследственное заболевание и обратить внимание на симптомы вне офтальмологии. В этом смысле находка важна не столько для зрения, сколько для общего медицинского наблюдения.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Новый субклад гриппа вызывает температуру до 40 градусов — NBC сегодня в 9:20
Этот грипп протекает тяжелее обычного: в США фиксируют опасный мутировавший штамм

В США распространяется мутировавший вариант гриппа с необычно тяжёлыми симптомами: врачи объясняют, чем он опасен и на что обратить внимание в сезон простуд.

Читать полностью » Клещи могут оказаться на новогодних елках при определенных условиях — Фролов сегодня в 8:57
Энцефалит под блестящими шарами: скрытая угроза живых новогодних ёлок

Эколог объяснил, могут ли клещи попасть на живые новогодние елки и когда риск выше. Врачи напоминают: опасен не укус, а инфекции.

Читать полностью » Алкоголь опасен для людей с аритмией и болезнями печени — Минздрав сегодня в 8:47
Новогодний бокал для них — яд: назван список, кому категорически нельзя пить

Минздрав предупредил: людям с аритмией, болезнями печени и онкологией нельзя делать "праздничных поблажек" и пить алкоголь даже в Новый год.

Читать полностью » Висцеральный жир не имеет прямой связи с деменцией — Medicine сегодня в 8:41
Не жир, а другие факторы: что на самом деле губит память, если верить новым данным

Исследование в Medicine поставило под сомнение прямую связь висцерального жира с деменцией: эффект исчез после учета образа жизни и болезней.

Читать полностью » Штамм бактерий защитил мышей от повторного развития рака — Gut Microbes сегодня в 8:39
Химиотерапия отдыхает: кишечная бактерия из лягушки показала феноменальную эффективность

Японские ученые нашли бактерию из кишечника лягушки, которая у мышей уничтожала опухоли и защищала от рецидива. Что за механизм?

Читать полностью » Смех снижает риск инфаркта миокарда — кардиолог Майкл Миллер сегодня в 8:34
Смех по рецепту: кардиолог выписывает его как обязательную часть здорового образа жизни

Кардиолог из Пенсильванского университета заявил, что регулярный смех снижает давление и риск инфаркта. Смеяться стоит 2-5 дней в неделю.

Читать полностью » Долгожительница пережила рак груди в возрасте 99 лет — Kent Online сегодня в 8:10
Поздравительная открытка от короля и рак, побеждённый в 99: что стоит за шуткой о долголетии

Британке Маргарет Харт исполнилось 106 лет: она победила рак, живет активно и с юмором назвала свой "секрет долголетия".

Читать полностью » Рост заболеваемости гриппом ожидают после новогодних каникул — эпидемиологи сегодня в 7:54
Новогодние поездки разнесут вирус: почему после каникул начнётся массовое заражение

Эксперты предупреждают о новом "гонконгском" штамме гриппа: вспышку ждут в январе после каникул. Какие симптомы и меры защиты называют врачи.

Читать полностью »

Новости
СЗФО
Тарифы на воду и отопление вырастут с октября на 17% — комитет по тарифам
СЗФО
Власти Калининградской области заложили 1,3 млрд рублей на поддержку МСП — ТАСС
Экономика
Запрет на экспорт сантехники грозит итальянским компаниям убытками — Трани
Красота и здоровье
Вирус гриппа меняется и становится устойчивым к лекарствам — Мелерзанов
Туризм
Россиянка потратила 24 500 рублей на трехдневную поездку в Батуми — путешественница
Общество
Мошенники продают красную икру с полной предоплатой — Роскачество
Мир
Дед Мороз открыл резиденцию в городе Роквилл под Вашингтоном — РИАН
СЗФО
Новогодний баннер в Кронштадте содержит четыре орфографические ошибки — организаторы
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet