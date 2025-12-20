Ёлка простоит до Старого Нового года: один осмотр при покупке спасает дом от скрытых вредителей

Живую новогоднюю ель всё чаще выбирают не только по внешнему виду, но и по тому, сколько она простоит дома без осыпавшейся хвои. Ошибка на этапе покупки или неправильный уход могут сократить "жизнь" дерева до нескольких дней. О том, как избежать этого, об этом сообщает сайт Russian.rt.

Какие деревья становятся новогодними

Новогодние традиции и ассортимент деревьев во многом зависят от истории и климата региона. В Северной Америке до 1940-х годов рождественские деревья чаще всего заготавливали в лесах. Тогда популярностью пользовались псевдотсуга Мензиса, пихта бальзамическая, можжевельник виргинский, а также чёрная и канадская ели.

С переходом на плантационное выращивание видовой состав изменился. Лидирующие позиции заняли пихта Фразера и пихта благородная, которые остаются основными коммерческими видами до сих пор. В Европе путь был схожим: в Скандинавии долгое время доминировала ель обыкновенная, однако в 1970-х годах рынок сменила пихта Нордмана, выведенная в Дании и ставшая самым востребованным рождественским деревом на континенте.

Российская специфика и проблемы селекции

В России выбор новогодних деревьев шире из-за разнообразия климатических зон. Здесь растут ель обыкновенная и сибирская, пихта сибирская, сосна обыкновенная, а на Дальнем Востоке — пихты сахалинская и цельнолистная, а также ель аянская. При этом спрос стабильно смещён в сторону пихт.

Как пояснил старший преподаватель кафедры лесного хозяйства и ландшафтного строительства БИ ТГУ Александр Попов, "у пихт мягкая хвоя, она дольше держится и обладает характерным насыщенным ароматом хвойного леса". По его словам, у елей хвоя жёстче и осыпается быстрее. При этом селекция новогодних елей в России практически не ведётся, а значительная часть деревьев по-прежнему заготавливается в лесу, что приводит к отрицательному отбору наиболее ровных экземпляров.

Форма кроны и сроки выращивания

Полностью одинаковые по форме ели получить сложно, но частично это возможно. Симметричная крона формируется не только генетически, но и за счёт условий выращивания — освещения, питания и увлажнения. С густотой ситуация сложнее: селекционные программы дают результат лишь через 30-40 лет.

Альтернативой остаётся агротехника. Несколько аккуратных формирующих стрижек за весь цикл выращивания позволяют получить плотную и ровную крону. На специализированных плантациях при хорошем агрофоне стандартная новогодняя ель высотой до двух метров вырастает примерно за десять лет.

Как выбрать качественную ель

Определить условия хранения дерева со стопроцентной точностью невозможно, однако есть внешние признаки, которые помогают избежать ошибки. Хвоя должна быть тёмно-зелёной, плотной и упругой, без жёлтых или оранжевых пятен. При лёгком проведении рукой по ветке она не должна осыпаться.

Особое внимание стоит уделить стволу.

"На стволе не должно быть отверстий или следов древесной муки — это верный признак, что в дереве уже поселился короед", — отметил Александр Попов.

Именно такие повреждения часто указывают на то, что дерево было заготовлено давно или хранилось неправильно.

Уход за елью дома

Долговечность новогодней ели во многом зависит от условий в помещении. Эксперт рекомендует не размещать дерево рядом с батареями и обогревателями, использовать светодиодные гирлянды и поддерживать умеренную температуру воздуха. Регулярное проветривание и опрыскивание кроны также помогают сохранить хвою.

Ель можно устанавливать в мокрый песок, торф или воду, однако в воде она простоит дольше. Перед установкой срез желательно обновить на 2-3 сантиметра. Обрезка верхушки допустима и не вредит дереву, если оно находится во влажной среде. Добавки в воду не обязательны, но при желании можно использовать смесь сахара и аспирина.

Экологический выбор

В споре между живыми и искусственными ёлками эксперт склоняется в пользу первых, если они выращены на плантациях. Экологический след у живых деревьев значительно ниже. Производство одной искусственной ели требует больше ресурсов, чем выращивание 20 живых, а проблема утилизации пластика остаётся нерешённой.

Живые деревья можно переработать, тогда как искусственные практически не поддаются вторичному использованию. В качестве альтернативы Александр Попов называет комнатные хвойные — кипарисовик или араукарию, которые могут расти в помещении и служить праздничным деревом не один год.