Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
искусственная ёлка
искусственная ёлка
© Freepik by Designed by Freepik
Главная / Общество
Иван Петровский Опубликована сегодня в 17:34

Искусственная ёлка тихо портит воздух в доме: что скрывается в ветках

Живая ёлка оказалась менее аллергенной чем искусственная — иммунолог Логина

Живую новогоднюю ёлку многие по привычке считают потенциальной угрозой для аллергиков, однако медицинская практика показывает обратное. Как поясняет специалист, основные риски для чувствительных людей чаще связаны не с природной хвоей, а с искусственными деревьями. Об этом сообщает издание MosTimes со ссылкой на комментарий иммунолога-аллерголога, кандидата медицинских наук Надежды Логиной.

Почему натуральная хвоя не опасна

По словам эксперта, сама по себе живая хвоя не обладает аллергенными свойствами. Она не выделяет веществ, способных спровоцировать иммунную реакцию, и при правильном уходе не представляет дополнительной нагрузки для дыхательной системы. Именно поэтому живые деревья в ряде случаев оказываются более безопасным выбором.

Специалист подчёркивает, что опасения вокруг натуральных ёлок во многом основаны на мифах. Аллергические реакции, возникающие в период праздников, часто совпадают по времени с установкой ёлки, но имеют иное происхождение. В результате живая ель становится удобным, но ошибочным "объектом подозрений".

"Живая елка менее аллергенна, чем искусственные ели. Сама хвоя никакими аллергенными свойствами не обладает, поэтому живые ёлки, в отличие от искусственных, которые нередко содержат в своей структуре химические вещества, они менее аллергенны", — пояснила аллерголог Надежда Логина.

Скрытые риски искусственных ёлок

Искусственные ёлки, как отмечает врач, часто используются на протяжении многих лет. При этом условия хранения далеко не всегда соответствуют санитарным требованиям. Балконы, кладовые и подсобные помещения способствуют накоплению пыли, пыльцы растений и загрязняющих веществ из атмосферы.

Со временем такие изделия могут становиться средой для плесневых грибов, которые относятся к сильным аллергенам. Контакт с ними особенно опасен для людей с бронхиальной астмой и хроническими заболеваниями дыхательных путей. Внешне ёлка может выглядеть чистой, но при установке в помещении аллергены попадают в воздух.

"Искусственные ёлки используются не разово, в зависимости от того, как они хранятся, в каких условиях, на них могут появиться сильные аллергены, такие как плесневые грибы", — подчеркнула Логина.

Как снизить аллергические риски

Эксперт обращает внимание, что при выборе искусственной ёлки необходимо проверять наличие сертификата качества. Материалы низкого качества способны выделять химические соединения, особенно при повышении температуры в помещении. Это усиливает раздражающее воздействие на слизистые оболочки.

Кроме того, перед установкой такую ёлку рекомендуется тщательно очистить. По словам специалиста, её следует промыть и удалить накопившуюся пыль, пыльцу и возможные следы плесени. Также важно не размещать конструкцию рядом с источниками тепла, чтобы минимизировать выделение потенциально вредных веществ в воздух.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Госдуме отметили ответственность за трагедию в Успенской СОШ на руководство школы сегодня в 13:02
Подросток был в группе риска, но остался один: депутат указала на роковое бездействие школы после поножовщины

Нина Останина заявила, что поножовщину в подмосковной школе можно было предотвратить: подросток находился в группе риска, но остался без помощи.

Читать полностью » Магазины нарушают запреты на ночную продажу алкоголя в регионах — Шапкин сегодня в 12:49
Формально нельзя, по факту можно: как магазины научились играть с законом

Эксперт рассказал, почему региональные запреты на ночную продажу алкоголя часто игнорируются и какие схемы используют магазины для их обхода.

Читать полностью » В 2025 году треть российских компаний отказалась от новогодних корпоративов — исследование сегодня в 10:47
Что важнее для сотрудников: премия или корпоратив? Ответы сотрудников шокируют

Исследование показало, что треть российских компаний в 2025 году отменили новогодние корпоративы, при этом многие продолжают проводить мероприятия в другом формате.

Читать полностью » Резкие изменения в привычках партнёра могут указывать на измену — частный детектив ЛаКорт сегодня в 10:21
Стал скрытным без причины: поведение партнёра меняется — совпадение или нет

Частный детектив рассказал, какие поведенческие сигналы чаще всего сопровождают измену и почему их нельзя считать прямым доказательством.

Читать полностью » Россияне планируют потратить на Новый год в среднем 26 тыс. рублей — исследование Авито сегодня в 9:49
Откладывают заранее и всё равно боятся: новогодние траты россиян растут — цифры удивляют

Новогодний бюджет россиян приближается к 26 тысячам рублей, а ожидания роста расходов заставляют заранее пересматривать финансовые планы.

Читать полностью » Работа с ИИ станет базовым навыком для соискателей в 2026 году — эксперт Крылова сегодня в 9:38
Резюме больше не спасает: в 2026 году работу будут получать не по правилам

Рынок труда в России меняет правила игры. В 2026 году решающими станут навыки, наставничество и умение работать с ИИ.

Читать полностью » Сергей Миронов предложил установить мораторий на повышение тарифов на проезд в общественном транспорте сегодня в 4:32
Миронов против тарифного бунта: как он хочет остановить подорожание и кто останется без билета

Сергей Миронов предложил установить мораторий на повышение тарифов на проезд в транспорте и внести изменения в налоговое законодательство для снижения нагрузки на перевозчиков.

Читать полностью » Слово лабубу попало в словари и стало частью повседневной речи — ТАСС сегодня в 4:32
Лабубу захватывает русский язык: что стоит за этим словом и его неожиданной популярностью

Слово "лабубу", ставшее популярным благодаря комиксу, теперь в словарях неологизмов. Но его род и ударение ещё не устоялись.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Солнцезащитные средства замедляют старение кожи — дерматолог Егорова
Мир
Назначение нового главы ФРС США состоится в январе — министр финансов Скотт Бессент
Садоводство
Для суккулентов выбирают сухие и солнечные участки — Real Simple
Происшествия
В Северной Каролине 75-летняя женщина обнаружила сбежавшего заключённого в своей машине — WAVY
Авто и мото
LADA подешевела в 2025 году в среднем на 5%, сообщил глава АВТОВАЗа Соколов
Спорт и фитнес
Отказ от сравнения с другими укрепил дисциплину — Дуэйн Джонсон
Авто и мото
"Москвич" начал выпуск кроссоверов M70 и M90 — АВТОСТАТ
Мир
Интернет-популярность 100-летней китаянки началась после видео внучки — АБН 24
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet