Искусственная ёлка тихо портит воздух в доме: что скрывается в ветках

Живую новогоднюю ёлку многие по привычке считают потенциальной угрозой для аллергиков, однако медицинская практика показывает обратное. Как поясняет специалист, основные риски для чувствительных людей чаще связаны не с природной хвоей, а с искусственными деревьями. Об этом сообщает издание MosTimes со ссылкой на комментарий иммунолога-аллерголога, кандидата медицинских наук Надежды Логиной.

Почему натуральная хвоя не опасна

По словам эксперта, сама по себе живая хвоя не обладает аллергенными свойствами. Она не выделяет веществ, способных спровоцировать иммунную реакцию, и при правильном уходе не представляет дополнительной нагрузки для дыхательной системы. Именно поэтому живые деревья в ряде случаев оказываются более безопасным выбором.

Специалист подчёркивает, что опасения вокруг натуральных ёлок во многом основаны на мифах. Аллергические реакции, возникающие в период праздников, часто совпадают по времени с установкой ёлки, но имеют иное происхождение. В результате живая ель становится удобным, но ошибочным "объектом подозрений".

"Живая елка менее аллергенна, чем искусственные ели. Сама хвоя никакими аллергенными свойствами не обладает, поэтому живые ёлки, в отличие от искусственных, которые нередко содержат в своей структуре химические вещества, они менее аллергенны", — пояснила аллерголог Надежда Логина.

Скрытые риски искусственных ёлок

Искусственные ёлки, как отмечает врач, часто используются на протяжении многих лет. При этом условия хранения далеко не всегда соответствуют санитарным требованиям. Балконы, кладовые и подсобные помещения способствуют накоплению пыли, пыльцы растений и загрязняющих веществ из атмосферы.

Со временем такие изделия могут становиться средой для плесневых грибов, которые относятся к сильным аллергенам. Контакт с ними особенно опасен для людей с бронхиальной астмой и хроническими заболеваниями дыхательных путей. Внешне ёлка может выглядеть чистой, но при установке в помещении аллергены попадают в воздух.

"Искусственные ёлки используются не разово, в зависимости от того, как они хранятся, в каких условиях, на них могут появиться сильные аллергены, такие как плесневые грибы", — подчеркнула Логина.

Как снизить аллергические риски

Эксперт обращает внимание, что при выборе искусственной ёлки необходимо проверять наличие сертификата качества. Материалы низкого качества способны выделять химические соединения, особенно при повышении температуры в помещении. Это усиливает раздражающее воздействие на слизистые оболочки.

Кроме того, перед установкой такую ёлку рекомендуется тщательно очистить. По словам специалиста, её следует промыть и удалить накопившуюся пыль, пыльцу и возможные следы плесени. Также важно не размещать конструкцию рядом с источниками тепла, чтобы минимизировать выделение потенциально вредных веществ в воздух.