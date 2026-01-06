Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 7:17

Откажитесь от четвероногого состояния: неожиданный призыв РПЦ к россиянам перед Рождеством

РПЦ призвала отказаться от пьянства в Рождество — иеромонах Макарий

В Рождество важно не превращать праздник в повод для переедания и алкоголя, а использовать его как момент внутреннего обновления и попытку стать лучше. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва" со ссылкой на главу отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии, иеромонаха Макария (Марк Маркиш). Священнослужитель подчеркнул, что смысл Рождества заключается в стремлении человека к духовному росту, а не в "обжорке и пьянке", которые, по его словам, не дают ничего хорошего ни в Новый год, ни в рождественские дни.

Иеромонах связал праздничный период с усилением главных христианских практик и ценностей. Он отметил, что в это время должны "максимально усиливаться" любовь, вера, молитва, богослужение, участие в таинствах церкви, а также забота о детях и их воспитание. Такой подход, по словам представителя РПЦ, помогает воспринимать праздник не как формальность и бытовое событие, а как возможность изменить привычный ритм жизни в сторону осознанности и ответственности.

Рождество как повод для духовной работы

Иеромонах Макарий сказал, что правильное понимание праздника связано с тем, как человек живёт в целом. Он подчеркнул, что Рождество не должно становиться оправданием для поведения, которое разрушает внутреннюю дисциплину и отношения с близкими. По его мнению, традиция отмечать важные даты только застольями уводит от смысла, который изначально заложен в христианском празднике.

"Правильное Рождество — это правильная жизнь. Обжорка и пьянка ничего хорошего не дают ни в Новый год, ни в Рождество, ни в другие дни года", — сказал иеромонах Макарий (Марк Маркиш).

Он отметил, что речь идёт не только о внешних правилах, но и о внутреннем выборе человека — как именно он проживает этот день и что считает для себя допустимым. В таком понимании Рождество становится проверкой того, насколько человек готов выходить за рамки привычных слабостей.

Усиление любви, веры и ответственности за детей

Священнослужитель подчеркнул, что праздничные дни должны быть временем, когда усиливаются молитва и участие в церковной жизни. Он перечислил то, что, по его словам, в этот период должно выходить на первый план: любовь, вера, молитва, богослужение, таинства церкви, забота о детях и их воспитание. Эти элементы он назвал основой, которая отличает духовный праздник от формального выходного.

По словам иеромонаха, забота о детях и воспитание в рождественный период приобретают особый смысл. В это время взрослые через собственное поведение и отношение к празднику демонстрируют детям, что вера и семейные ценности не сводятся к традиции застолья. Такой подход, как следует из его слов, призван укреплять ответственность и формировать уважительное отношение к смыслу религиозных дат.

Призыв отказаться от "свинского" образа жизни

Иеромонах Макарий также призвал помнить, что Бог пришёл в этот мир и стал человеком, чтобы человек стал ему подобен. Он подчеркнул, что в праздничные дни важно не опускаться до состояния "четвероногого животного", а наоборот — осознанно возвращаться к человеческому достоинству. Священнослужитель отметил, что многие склонны легко прощать себе грубые привычки и оправдывать их праздничной атмосферой.

"Этот свинский образ жизни, который мы так просто прощаем себе, но надо подниматься в Рождество на задние ноги и обратно становиться человеком", — заключил иеромонах Макарий (Марк Маркиш).

В его словах звучит прямой призыв воспринимать Рождество как точку внутреннего усилия и отказа от самооправдания. Праздник, по его мнению, должен возвращать человека к ответственности за себя и свои поступки, а не закреплять привычку прятаться за традицией.

