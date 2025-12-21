Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 13:16

Подарков станет меньше, долгов — больше: как кризис меняет Рождество в Европе

Каждый третий британец хотел бы отменить или перенести Рождество — опрос

Рождественский сезон в Европе в этом году проходит под знаком экономии: рост цен и снижение покупательной способности заставляют жителей многих стран пересматривать праздничные традиции. Все больше семей сокращают бюджеты на подарки и угощения, а некоторые и вовсе задумываются об отказе от праздничных покупок. Об этом сообщает агентство "РИА Новости", проанализировавшее исследования и опросы в ряде европейских государств.

Италия и Австрия: меньше подарков и скромный стол

Одной из стран, где экономия ощущается особенно заметно, стала Италия. Согласно исследованию сайта Facile.it и ассоциации потребителей Consumerismo No Profit, рождественский бюджет итальянцев сократился почти на 20 процентов. Около трех миллионов жителей страны намерены потратить на праздники меньше из-за других семейных расходов, а значительная часть подарков будет приобретаться в рассрочку.

Общие расходы на рождественские подарки в Италии прогнозируются на уровне 8,7 миллиарда евро, или около 204 евро на человека. При этом экономия коснется и праздничного стола: в среднем на угощения итальянцы потратят 64 евро, а совокупные траты снизятся с 3,5 миллиарда евро в прошлом году до 2,7 миллиарда в текущем.

В Австрии схожая картина. Исследование консалтинговой компании Deloitte показало, что высокая инфляция напрямую влияет на праздничные расходы. Около 60 процентов опрошенных признались, что рост цен вынуждает их сокращать траты, а почти половине приходится заранее откладывать деньги на Рождество. По данным Института розницы, сбыта и маркетинга при Университете Линца, 15 процентов австрийцев планируют полностью отказаться от подарков, а еще около 30 процентов намерены сократить расходы на них.

Великобритания и Германия: рекордные счета и вынужденная экономия

В Великобритании Рождество, напротив, обещает стать самым дорогим за последние годы. Анализ портала thinkmoney показал, что средняя семья потратит в праздничный сезон около 787 фунтов стерлингов — на 87 фунтов больше, чем годом ранее. При этом многие британцы считают, что за эти деньги получают меньше товаров и удовольствий.

На фоне этого 30 процентов опрошенных признались, что хотели бы отменить или перенести Рождество, а 25 процентов собираются покрывать праздничные расходы за счет кредитов. Еще 14 процентов намерены воспользоваться рассрочкой. Чтобы позволить себе праздник, жители страны экономят на досуге, одежде и путешествиях, а более 13,5 миллиона взрослых британцев, по данным компании LV.com, планируют сократить рождественские траты из-за высокой стоимости жизни.

В Германии более 32 процентов жителей намерены уменьшить расходы на рождественские подарки. Почти каждый пятый респондент заявил, что не может или не хочет тратить деньги на них вовсе, ссылаясь на рост цен на товары и услуги.

Север и юг Европы: Норвегия, Греция и Словакия

Экономия затронула и север Европы. В Норвегии, по данным опроса благотворительной организации "Армия спасения", почти каждый пятый житель опасается, что у него не хватит средств на празднование Рождества. Среди семей с детьми такие опасения испытывает почти каждый четвертый. Из-за нехватки денег 41 процент норвежцев планируют купить меньше праздничной одежды, 37 процентов — сократить расходы на подарки взрослым, а 16 процентов — на рождественский стол.

В Греции, по данным газеты "Катимерини" со ссылкой на исследование Ernst & Young Greece, 24 процента жителей намерены потратить на рождественские и новогодние покупки меньше, чем в прошлом году. Большинство планирует сохранить прежний уровень расходов, а цены остаются главным критерием при выборе товаров.

Словакия также готовится к более скромному празднику. Исследование агентства Focus показало, что в 2025 году словаки готовы потратить на подарки в среднем 216 евро — на 17 процентов меньше, чем годом ранее. Это самое значительное снижение за последние десять лет, которое, по мнению экспертов, связано не с утратой щедрости, а с ослаблением уверенности в завтрашнем дне.

